Hizbullah'tan İsrail ordusuna art arda darbeler: Lübnan'da savaş hız kesmiyor

Hizbullah'tan İsrail ordusuna art arda darbeler: Lübnan'da savaş hız kesmiyorGüncelleme Tarihi:
ABD Hazine Bakanlığı, Rus petrolüne yönelik uygulanan geçici yaptırım muafiyetinin resmen sona erdiğini bildirdi. Kararla birlikte, küresel alıcılara denizde bekleyen Rus ham petrolünü satın almaları için tanınan bir aylık istisna da kaldırıldı. ABD yönetiminin daha önce, arz şoklarının ardından küresel enerji piyasalarını dengelemek amacıyla bu geçici muafiyeti devreye aldığı belirtilmişti.
Lübnan’ın güneyinde cumartesi günü meydana gelen patlayıcı yüklü insansız hava aracı saldırısında İsrailli bir subay yaşamını yitirdi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, “Golani Tugayı'nın 12. Taburu'nda müfreze komutanı olarak görev yapan 24 yaşındaki Yüzbaşı Maoz Israel Recanati, Lübnan'ın güneyinde yaşanan çatışmalarda hayatını kaybetti” ifadelerine yer verildi.
İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth'un haberine göre Recanati, 28 Şubat'ta İran ile savaşın başlamasından bu yana Lübnan'da ölen 20. İsrailli askeri olarak kayıtlara geçti. Haberde Recanati'nin 16 Nisan'da ateşkesin başlamasından bu yana bölgede hayatını kaybeden 7. asker olduğu belirtildi.
Recanati, son 24 saat içinde Hizbullah ile çatışmalarda ölen 2. İsrail subayı oldu.
Çin'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeyi ziyaretinde Washington yönetimine İran'la kalıcı ve kapsamlı bir ateşkese varılmasını telkin ettiği bildirildi.
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ziyarette Devlet Başkanı Şi'nin, Orta Doğu'daki savaş konusunda Çin'in pozisyonunu dile getirdiğini, burada güç kullanımın sorunları çözmeyeceğini ve diyaloğun tek doğru tercih olduğunu vurguladığını aktararak, müzakerelerden hemen sonuç alınamasa da diyalog yolu hazır açılmışken yeniden kapanmaması gerektiğini söylediğini belirtti.
Vang, Çin'in ABD'yi İran ile nükleer sorunu dahil farklılıklarını ve anlaşmazlıklarını müzakerelerle çözmeyi sürdürmeyi teşvik ettiğini, ateşkesin sürdürülerek Hürmüz Boğazı'nın en kısa zamanda yeniden açılması çağrısı yaptığını, burada yaşanan açmazın temel çözümünün kalıcı ve kapsamlı ateşkesin sağlanması olduğunu dile getirdiğini kaydetti.
Al Jazeera'ye demeç veren Lübnan Ekonomi Bakanı Amer Bisat, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana süren saldırıları nedeniyle Lübnan'ın yaklaşık 2 milyar dolar kaybettiğini belirterek, "(Saldırıların) Etkisi oldukça büyük oldu. Bu etki birçok alanda zorluklara yol açtı. Zorluklardan biri de ekonomik etki; insanların işlerini kaybetmesi, çiftliklerin üretim yapmaması, imalat şirketlerinin kapanması ve turistlerin gelmemesi. Bu etki çok büyük. Savaş sırasında muhtemelen 2 milyar dolar kaybettiğimizi tahmin ediyoruz. Bu, GSYİH'nin yaklaşık yüzde 7'sine denk geliyor" açıklamasını yaptı.
Hizbullah, İsrail askerlerine ve güney Lübnan'da yıkım operasyonunu sürdüren buldozerlere yönelik saldırılar düzenlediğini açıkladı. İsrail ordusuna ait bir buldozerin, Lübnan’ın güneyindeki Raşaf kasabasından Hadatha kasabasına doğru ilerlemeye çalıştığı sırada Hizbullah savaşçılarının yerleştirdiği patlayıcı düzenekle etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Hizbullah'ın açıklamasında, aynı bölgede ilerlemeye çalışan başka bir İsrail buldozerinin de bubi tuzağıyla hedef alındığı ifade edildi. Ayrıca Hadatha kasabasının dışında toplanan İsrail askeri araçları ve askerlerinin roket saldırısıyla hedef alındığı kaydedildi.
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde görev yapan birliklerinin “düşman hava araçları” tarafından hedef alındığını bildirdi. Ordudan yapılan açıklamada, kuzey İsrail’deki Misgav Am bölgesinde sirenlerin çalmasının ardından “şüpheli bir hava hedefinin” tespit edildiği kaydedildi. Hava aracının Güney Lübnan’da faaliyet gösteren İsrail güçlerinin yakınına düştüğü ifade edildi.
İsrail ordusu, Hizbullah’ın gece boyunca Güney Lübnan’daki İsrail birliklerine roket ve patlayıcı yüklü insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediğini belirtti.
İran ile ABD arasındaki savaşın sonlandırılmasına yönelik müzakere süreci belirsizliğini korurken İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kalibaf sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile Çin’in başkenti Pekin’de bir araya gelen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ifadelerine değindi.
Kalibaf, "Dünya, yeni bir düzenin eşiğinde duruyor. Tıpkı Devlet Başkanı Şi’nin de söylediği gibi, ‘Bu yüzyılda eşi görülmemiş dönüşüm küresel ölçekte hızlanıyor.’ İran’ın 70 günlük direnişinin bu değişimi hızlandırdığını vurguluyorum. Gelecek Küresel Güney’e aittir" ifadelerini kullandı.
ABD ve İsrail’in 28 Şubat'ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmasıyla birlikte bölgede yaklaşık iki bin gemi ile 20 bin gemi personelinin mahsur kaldığı bildirildi. İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmasıyla birlikte bölgede yaklaşık iki bin gemi ve 20 bin gemi personeli mahsur kaldı.
Bazı gemilerin İran’ın onayı ile Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yaptığı ancak buna rağmen çok sayıda geminin personelleriyle birlikte, sigorta sorunları ve güvenlik endişeleri gibi nedenlerle boğazdan geçiş yapamadığı belirtildi. Bazı nakliye firmalarının gemide bulunan personelin ve geminin sigortasını iptal ettiği dolayısıyla gemilerin farklı limanlara da yanaşamadığı iddia edildi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Çin, Japonya ve Pakistan’a ait gemilerin geçişlerinin ardından Avrupalı ülkeler de Hürmüz Boğazı için İran’la görüşmelere başladı.
Haberde, “Doğu Asya ülkelerinden, özellikle Çin, Japonya ve Pakistan’dan gelen gemilerin geçişinin ardından, bugün Avrupalıların da Devrim Muhafızları donanmasıyla geçiş izni almak için görüşmelere başladığına dair bilgi aldık” ifadeleri kullanıldı. Ancak hangi Avrupa ülkelerinin görüşme yaptığı açıklanmadı.
İran, 28 Şubat’ta ABD ve İsrail ile başlayan savaşın ardından Hürmüz Boğazı’ndaki geçişleri büyük ölçüde kısıtlamıştı.
Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen dikkat çekici açıklamalar, Körfez’de yeni ittifak tartışmalarını yeniden alevlendirdi. İran’la savaş sürecinde yalnız bırakıldıklarını ima eden BAE’li uzman Amjad Taha’nın “Bir sonraki haber haritaları değiştirecek” sözleri bölgede geniş yankı uyandırdı.
“GERÇEK DOSTLAR KARANLIK GÜNLERDE BELLİ OLUR”
Amjad Taha, X hesabından yaptığı paylaşımda İran savaşı sırasında BAE’nin yanında duran ülkeleri sıraladı.
Taha paylaşımında, “Hindistan, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna, İran’daki rejim bize saldırdığında Birleşik Arap Emirlikleri’nin yanında yer aldı. Birçok Arap ve Müslüman ülke ise bunu yapmadı” ifadelerini kullandı.
Açıklamasının devamında ise dikkat çeken şu mesajı verdi:
“Gerçek dostluk güneşli günlerde değil, karanlık günlerde yanınızda duranlarla ölçülür.”
Taha, "Tarih her zamankinden daha sert şekilde kapıyı çalıyor. Bundan sonra gelecek haberler haritaları, zihinleri ve geleceği değiştirecek” dedi.
İSRAİL BASINI: SAVAŞ BİTMEDİ
Tel Aviv merkezli Maariv gazetesinin aktardığı haberde, İran'daki savaşın henüz sona ermediği vurgulandı.
Haberde, "İran ila savaş bitmedi. Yakında yeniden başlayabilir" ifadeleri kullanıldı.
İsrail’in Birleşik Arap Emirlikleri’ne “Demir Kubbe” hava savunma sistemi konuşlandırdığı öne sürülen haberde, İsrail askerlerinin sistemi aktif hale getirmek için BAE’ye gittiği iddia edildi.