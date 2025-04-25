Son dakika... Hindistan ve Pakistan arasında tansiyon zirvede: İki ordu çatıştı, hükümetler alarma geçti

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Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Hindistan'ın, idaresindeki Cammu Keşmir'de düzenlenen terör saldırısında Pakistan'ı işaret eden "herhangi bir kanıta sahip olmadan ülkesinin suçladığını" söyledi. Dar, Ulusal Güvenlik Komitesi'nin üst düzey toplantısının ardından basına gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
Dawn'ın haberine göre, Hindistan Dışişleri Bakanı Dar, Hint tarafının Pakistan'ı Pahalgam'da terör saldırısıyla ilişkilendirmeye çalışmasını reddederek "Hindistan defalarca suçlama oyununu oynadı ve eğer Pakistan'ın (Pahalgam'da) dahli olduğuna dair bir kanıt varsa, lütfen bunu bizimle ve dünyayla paylaşın." dedi.
Hint istihbaratının Cammu Keşmir'deki Srinagar kentinde bazı "yabancı uyruklulara" patlayıcı madde temin ettiğini öne süren Dar, "Bunları nereye göndermeye çalıştıklarını tahmin edebilirsiniz. Savunma konusunda hazırlıklıyız. Eğer birileri herhangi bir maceraya kalkışırsa, geçmişte de denediler, dolayısıyla bu sefer onlar için daha da kötü olacak" ifadelerini kullandı.
AFP'nin haberine göre, uzmanlar, Hindistan'ın bu saldırıya karşı askeri bir yanıt verme ihtimali olduğuna dikkat çekti. Keşmir'de düzenlenen terör saldırısı, 2019 yılında Pulwama'da düzenlenen ve 40 Hint askerinin ölümüne yol açan eylemden bu yana bölgedeki en ciddi güvenlik olayı olarak kayıtlara geçti. Pulwama saldırısından 12 gün sonra, Hindistan savaş uçakları Pakistan topraklarına hava saldırıları düzenlemişti.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, saldırıda hayatını kaybedenler için düzenlenen törende iki dakikalık saygı duruşunda bulundu. Modi yaptığı açıklamada, "Bu teröristlerin sahip olduğu azıcık toprak bile varsa, onu yerle bir etme zamanı geldi" ifadelerini kullandı.
Olayın ardından Hindu milliyetçisi grupların tepkileri yoğunlaştı. Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde eğitim gören Keşmirli öğrencilerin taciz ve tehditlere maruz kaldığı bildirildi.
Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan, vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerini askıya alan Hindistan'a misilleme yaptı. Pakistan hükümeti, Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesindeki terör saldırısı sonrası Hindistan vatandaşlarına verilen tüm vizelerin askıya alındığını duyurdu.
Cammu Keşmir'deki terör saldırısını takiben Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif liderliğinde düzenlenen Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında, Hindistan vatandaşlarına verilen tüm vizelerin derhal askıya alınmasına karar verildi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, halihazırda Pakistan'da bulunan Hindistan vatandaşlarından 48 saat içinde ülkeyi terk etmeleri istendi. Vize uygulamasından Sih dini hacılarının muaf tutulacağı kaydedildi.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Cammu Keşmir bölgesinde düzenlenen ve 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının arkasındakilerin en ağır cezaya çarptırılacaklarını söyledi.
Hint televizyonu NDTV'nin haberine göre, Bihar eyaletinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Modi, 22 Nisan'da düzenlenen ve 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını düzenleyenleri, planlayanları ve onları yönlendirenleri tespit edip cezalandıracaklarını ifade etti.
Suçluların hak ettikleri cezayı almaları için her türlü çabayı göstereceklerini kaydeden Modi, "Şunu açıkça söylemek isterim, cinayetlerin arkasındaki teröristler ve destekçileri, hayal edebileceklerinden daha da büyük bir ceza alacak" dedi. Modi, saldırıların ardından, kendilerine dayanışma mesajları gönderen tüm halklara ve liderlere de teşekkür etti.
Hindustan Times gazetesi, Pahalgam saldırısına "güvenilir kaynaklara dayandırdığını" iddia ettiği haberinde şüphelilerden birinin kimliğinin tespit edildiğini öne sürdü. Haberde, saldırının şüphelilerinden birinin Pakistan uyruklu Haşim Musa isimli bir şahıs olduğu iddia edildi.
İddialar arasında Haşim Musa'nın geçtiğimiz bir yıl içerisinde Jammu ve Keşmir bölgesinde güvenlik güçlerini ve bölge dışından gelen sivilleri hedef alan en az üç ayrı saldırıya karıştığı da yer aldı. Yetkililer, söz konusu şüphelinin faaliyet ağı ve bağlantılarına yönelik detaylı çalışmalar yürüttüklerini belirtti.
Hindistan Ordusu, Pakistan askeri güçlerinin Kontrol Hattı (LoC) boyunca çeşitli noktalarda hafif silah ateşi başlattığını iddia etti. Ordu yetkilileri, yaçılan ateşe "etkili bir şekilde" karşılık verildiğini belirtti.
Yapılan resmi açıklamada, "Pakistan Ordusu, Kontrol Hattı'ndaki belirli bölgelere hafif silahla ateş açtı. Hint Ordusu bu saldırıya etkili bir şekilde yanıt verdi. Çatışmalarda can kaybı yaşanmadı. Detaylar belirlenmeye devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.
Hindistan yetkilileri, olayla ilgili şu an için daha fazla bilgi paylaşmadı. İki ülke arasındaki sınır gerginliğinin devam ettiği gözlemleniyor.
Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Sky News'e verdiği röportajda, büyük güçlerin bölgesel sorunlarda Pakistan'ı suçlamasını "uygun" bulduğunu ifade etti.
Asif, "1980'lerde Sovyetler Birliği'ne karşı onların safında savaştığımız dönemde, bugün terörist olarak nitelendirilen kişiler Washington'da serbestçe dolaşıyordu. 11 Eylül saldırıları yaşandığında da benzer bir durum ortaya çıktı. Hükümetlerimizin o dönemde hata yaptığını düşünüyorum" diye konuştu.
Pakistan'ın terör örgütlerini destekleyip desteklemediği yönündeki soruya ise Asif, "Bu gruplar aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri tarafından da vekil güç olarak kullanılıyordu" yanıtını verdi.
Pakistan'ın Hint havayolu şirketlerine yönelik hava sahası kısıtlamaları uygulamasının ardından, SpiceJet, Air India ve IndiGo başta olmak üzere birçok Hint havayolu şirketi seyahat uyarıları yayınladı.
IndiGo, X platformundan yaptığı açıklamada, "Mevcut durum ve Pakistan hava sahasının kapatılması nedeniyle bazı uluslararası uçuşlarımız etkilenebilir" ifadelerine yer verdi.
Air India ise yaptığı "önemli güncelleme" başlıklı açıklamasında şu bilgileri paylaştı:
"Pakistan hava sahasının Hint havayollarına kapatılması nedeniyle, Kuzey Amerika, İngiltere, Avrupa ve Orta Doğu'ya yönelik bazı uçuşlarımızın alternatif ve daha uzun rotalar izlemesi gerekecek."
Öte yandan SpiceJet, müşteri hizmetleri hatlarında yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle yolcularından özür diledi. Şirket, "Müşteri hizmetlerimizde şu anda aralıklı kesintiler yaşanmaktadır" açıklamasını yaptı.
Pakistan, Hindistan'ın, İndus Havzası'nda yasal olarak Pakistan'a ait suyun akışını durdurmaya ya da yönlendirmeye yönelik her türlü girişiminin "savaş nedeni" sayılacağını bildirdi. Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Cammu Keşmir'deki terör saldırısını takiben Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif liderliğinde düzenlenen Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) toplantısında alınan kararlara yer verildi.
Hindistan'ın İndus Suları Anlaşması'nı askıya alma yönündeki tek taraflı kararının reddedildiği, anlaşmanın bölgesel istikrar için önem taşıdığı aktarılan açıklamada, Pakistan'ın su haklarını koruma konusundaki kararlılığının altı çizildi.
İndus Suları Anlaşması uyarınca, yasal olarak Pakistan'a ait kabul edilen nehirlerin suyunun akışını değiştirmeye yönelik herhangi bir girişiminin kabul edilmeyeceği belirtilen açıklamada, "Pakistan'ın sahip olduğu suyun akışının engellenmesi ya da yönünün değiştirilmesi, savaş ilanı olarak kabul edilecektir" ifadesi kullanıldı.
Hindistan, Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesindeki terör saldırısı sonrası "İndus Suları Anlaşması'nı" askıya aldığını ve Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istediğini bildirdi.
Press Trust of India (PTI) haberine göre Başbakan Narendra Modi liderliğinde Kabine Güvenliği Komitesi (CCS) toplantısında Pahalgam'da düzenlenen terör saldırısı ele alındı. Modi'nin saldırı hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirildiği toplantıda, terör saldırısının sınır ötesi bağlantılarının ortaya çıkarılması çabaları görüşüldü.
Hindistan Dışişleri Bakanı Vikram Misri, düzenlediği basın toplantısında alınan kararların detaylarını açıkladı. Pakistan'ın Yeni Delhi Büyükelçiliğindeki deniz ve hava dahil askeri müsteşarlarının "istenmeyen adam" ilan edildiği belirten Misri, müsteşarlara Hindistan'ı terk etmeleri için bir hafta süre tanındığı söyledi.
Misri, Hindistan ile Pakistan arasında 1960'ta imzalanan "İndus Suları Anlaşması'nın" askıya alındığını dile getirerek "Anlaşma, Pakistan sınır ötesi terörizme verdiği desteği güvenilir ve geri dönülmez bir şekilde reddedene kadar derhal askıya alınacak" dedi.