Son dakika... Hindistan ve Pakistan arasında tansiyon zirvede: İki ordu çatıştı, hükümetler alarma geçti

Pakistan suçlamaları reddetti

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Hindistan'ın, idaresindeki Cammu Keşmir'de düzenlenen terör saldırısında Pakistan'ı işaret eden "herhangi bir kanıta sahip olmadan ülkesinin suçladığını" söyledi. Dar, Ulusal Güvenlik Komitesi'nin üst düzey toplantısının ardından basına gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.



Dawn'ın haberine göre, Hindistan Dışişleri Bakanı Dar, Hint tarafının Pakistan'ı Pahalgam'da terör saldırısıyla ilişkilendirmeye çalışmasını reddederek "Hindistan defalarca suçlama oyununu oynadı ve eğer Pakistan'ın (Pahalgam'da) dahli olduğuna dair bir kanıt varsa, lütfen bunu bizimle ve dünyayla paylaşın." dedi.



Hint istihbaratının Cammu Keşmir'deki Srinagar kentinde bazı "yabancı uyruklulara" patlayıcı madde temin ettiğini öne süren Dar, "Bunları nereye göndermeye çalıştıklarını tahmin edebilirsiniz. Savunma konusunda hazırlıklıyız. Eğer birileri herhangi bir maceraya kalkışırsa, geçmişte de denediler, dolayısıyla bu sefer onlar için daha da kötü olacak" ifadelerini kullandı.