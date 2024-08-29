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Çocuk felci aşısı için geçici ateşkes önerisi... Hamas kabul etti, İsrail 'Gazze genelinde olmaz' dedi

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#Hamas#Gazze#İsrail
Çocuk felci aşısı için geçici ateşkes önerisi... Hamas kabul etti, İsrail Gazze genelinde olmaz dedi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2024 21:12

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Batı Şeria ve Gazze Temsilcisi Rik Peeperkorn, İsrail ve Hamas’ın Gazze Şeridi’nde çocuk felcine karşı aşı kampanyası başlatılması için 3 ayrı noktada 3’er günlük insani duraklama konusunda anlaştığını duyurdu. Hamas’ın Lübnan’daki medya sorumlusu Velid Kilani, İsrail yönetiminin çocuk felci aşısı yapılması için Gazze Şeridi'nin geneli yerine belirli bölgelerde çatışmalara ara verilmesini kabul ettiğini söyledi.

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Dünya Sağlık Örgütü, çocuk felci aşılarının yapılması için Gazze'de çatışmalara geçici ara verileceğini duyurdu.

Hamas: İsrail, çocuk felci aşısı yapılması için Gazze genelinde çatışmalara ara verilmesini reddetti

Hamas’ın Lübnan’daki medya sorumlusu Kilani, DSÖ'nün açıklamasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Birleşmiş Milletler'in (BM), çocuk felci aşısı için Gazze Şeridi genelinde 3 gün boyunca çatışmalara ara verilmesini önerdiğini aktaran Kilani, Hamas'ın bu öneriyi kabul ettiği belirtti.

İsrail'in aşı yapılması için Gazze Şeridi genelinde çatışmalara geçici ara verilmesini kabul etmediğini vurgulayan Kilani, Tel Aviv yönetiminin sadece bazı mahallelerde çatışmalara ara verilmesini kabul edeceğini BM tarafına ilettiğini aktardı.

Kilani, Gazze'de bir bölgede ara verilirken, diğer bölgede saldırıların sürmesinin aşının dağıtılmasını imkansız kılacağını taraflara ilettiklerini kaydetti.

Hamas yetkilisi Kilani, Hareket olarak çocuk felci aşıları yapılması için bazı bölgeleri kapsayacak şekilde de olsa çatışmalara ara verilmesini kabul ettiklerini sözlerine ekledi.

DSÖ önemli gelişmeyi duyurdu

New York'ta bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen DSÖ Filistin Bölge Temsilcisi Rik Peeperkorn, çatışmalara verilecek "insani aranın" 3 günlük ardışık periyotlar halinde, Gazze'yi 3 farklı bölgeye bölerek uygulamaya gireceğini belirtti.

Buna göre, 1 Eylül'de Gazze'nin merkezinde başlayacak 3 günlük ilk aşılama çalışmasını, sırasıyla Güney ve Kuzey Gazze'de yapılacak aşılama faaliyeti takip edecek.

Aşılama yapılan bölgelerde her gün 8 ile 9 saat çatışmalara ara verilmesi ön görülüyor.

Aşılama çalışmaları Filistin Sağlık Bakanlığının, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA) işbirliği ile gerçekleşecek.

Çalışmayla bölgede bulunan 10 yaş altı 614 bin çocuğa ikişer doz çocuk felci aşısı uygulanacak.

Peeperkorn, yandaşların ve teknik ekibin toplam 1,2 milyon doz aşının başarılı şekilde uygulanması için hazırlık ve planlamalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineHamas: İsrail, çocuk felci aşısı yapılması için Gazze genelinde çatışmalara ara verilmesini reddetti
timelineDSÖ önemli gelişmeyi duyurdu

 

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#Hamas#Gazze#İsrail

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