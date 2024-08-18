Hamas açıkladı: Esir değişiminin önündeki en büyük engel Netanyahu

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Hamas yetkilisi Usame Hamdan, El Cezire'ye yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkes ve esir değişimi anlaşmasının önündeki en büyük engel olmaya devam ettiğini açıkladı. Hamas yetkilisi, İsrailli müzakerecilerin Katar'da iki gün süren ateşkes görüşmelerinin ardından "temkinli iyimserlik" ifadelerini kullandığını söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Gazze'de 10 aydır devam eden savaşı sona erdirecek bir ateşkes sağlanması yönündeki yoğunlaşan diplomatik çabalarının bir parçası olarak İsrail'e gidecek. Blinken, İsrail Başbakanı Netanyahu ile ateşkes ve esir takası konularını konuşacak.
Gazze Şeridi'nin orta kısmında bulunan Nuseyrat'a İsrail saldırı düzenledi. Bir eve yapılan saldırıda 3'ü çocuk toplam 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İsrail Gazze'nin orta ve güney kesimine saldırmaya devam ediyor. İsrail Ordusu güneydeki Han Yunus ve Deir-Al Balah'a operasyonlarını sürdürüyor. Savaş uçakları dün Han Yunus'a saldırılar düzenledi.
Gazze Şeridi'nde İsrail'in daha önce güvenli bölge iddia ettiği yerlerde yaşayan 450 bin Filistinlinin, İsrail tarafından yapılan açıklamayla göçe zorlandığı belirtildi. Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in güvenli bölge iddia ettiği Han Yunus'un doğusu ve merkezinin yanı sıra Deyr el-Belah, Megazi ve Ez-Zuveyde'nin boşaltılması yönündeki açıklamasıyla, "450 bin Filistinlinin insani durumunu zora soktuğunu" ifade etti. Basal, "İsrail işgali, Gazze'nin bazı bölge ve kamplarında yaşayan Filistinlilerin çektikleri sıkıntıları daha artırmak için tekrar yıkılan evlerinden ve barındıkları bölgelerden taşınmaya zorluyor." ifadelerini kullandı.
Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmeleri devam ederken İsrail güçleri Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdürdü. Cumartesi günü düzenlenen saldırılarda en az 14 Filistinlinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde binbaşı rütbesinde bir askerinin daha öldüğünü duyurdu. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 8119 No'lu taburda ağır vasıta şoförlüğü yapan Mordechai Yosef Ben Shoam'ın (34) Gazze'nin orta kesimindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.