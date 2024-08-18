Hamas açıkladı: Esir değişiminin önündeki en büyük engel Netanyahu

İsrail'in Gazze'de 450 bin Filistinliyi göçe zorladığı belirtildi

Gazze Şeridi'nde İsrail'in daha önce güvenli bölge iddia ettiği yerlerde yaşayan 450 bin Filistinlinin, İsrail tarafından yapılan açıklamayla göçe zorlandığı belirtildi. Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in güvenli bölge iddia ettiği Han Yunus'un doğusu ve merkezinin yanı sıra Deyr el-Belah, Megazi ve Ez-Zuveyde'nin boşaltılması yönündeki açıklamasıyla, "450 bin Filistinlinin insani durumunu zora soktuğunu" ifade etti. Basal, "İsrail işgali, Gazze'nin bazı bölge ve kamplarında yaşayan Filistinlilerin çektikleri sıkıntıları daha artırmak için tekrar yıkılan evlerinden ve barındıkları bölgelerden taşınmaya zorluyor." ifadelerini kullandı.



