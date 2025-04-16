Son dakika... Göçmenlerden sonra sıra ABD'lilere geldi: Trump kendi vatandaşlarını da sınır dışı etmek istiyor

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Pazartesi günü El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, ABD’den gönderilecek mahkûmlar için "yaklaşık beş yeni hapishane inşa edilmesi" gerektiğini kaydetti. "Yeni suçluların sınır dışı edilmek için sırada olduğunu" duyuran Trump, "gerçekten kötü insanlardan bahsettiğini ve onları göndermek istediğini" dile getirdi. Trump, "Metroda insanları iten, yaşlı kadınlara beyzbol sopasıyla saldıran ABD'li suçluları El Salvador'a gönderebiliriz" dedi.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, salı günü düzenlediği toplantıda, hükümetin ABD vatandaşlarını El Salvador'daki hapishanelere göndermenin yasal yollarını "araştırdığını" bildirdi. Bir gazetecinin, "Bu uygulamanın mevcut yasalarla mümkün olup olmadığı" sorusuna Leavitt, "Bu, Başkan'ın gündeme getirdiği bir soru. Hukuki boyutunu araştırıyoruz" yanıtını verdi. Sözcü, Trump’ın bu uygulamayı yalnızca "şiddet eğilimli, tekrar suç işleme riski yüksek mahkûmlar" için düşündüğünü kaydetti.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt
BAŞSAVCI CEVAP VEREMEDİ
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında kendisine yöneltilen "Trump'ın ABD vatandaşlarının El Salvador hapishanelerine gönderilmesi önerisinin yasal olup olmadığı" sorusunu yanıtsız bıraktı. Trump'ın suçla mücadele amacıyla bu fikri öne sürdüğünü vurgulayan Bondi, şu ifadeleri kullandı:
"Bunlar, ülkemizde en ağır suçları işleyen Amerikalılar. Suç oranını düşürmek için Başkan'ın talimatı doğrultusunda hareket ediyoruz. Bu kişilerin yasaların izin verdiği ölçüde uzun süre hapiste kalmalarını sağlayacağız. Ülkede daha fazla hapishane inşa etmemiz gerekiyorsa, bunu yapacağız."
Axios'un haberine göre, ceza hukuku uzmanları, ABD vatandaşlarının yabancı hapishanelere gönderilmesinin ABD Anayasası’nın sekizinci maddesine aykırı olabileceğini ifade etti. Söz konusu madde, "acımasız ve olağandışı cezaları" yasaklıyor. İnsan hakları örgütleri ise El Salvador hapishanelerindeki aşırı kalabalık ve kötü koşullara dikkat çekti.
Adalet Bakanı Pam Bondi
ABD VATANDAŞI 'YANLIŞLIKLA'SINIR DIŞI EDİLDİ
Bu tartışmalar sürerken, Trump yönetiminin "haksız yere" El Salvador’a sınır dışı ettiği ABD vatandaşı Kilmar Armando Abrego Garcia’nın durumu da tekrar gündeme geldi. Abrego Garcia, herhangi bir çete bağlantısı kanıtlanmamasına rağmen, çoğunluğu Venezuelalılardan oluşan "MS-13 çetesine üye olduğu" iddiasıyla El Salvador’daki yüksek güvenlikli bir hapishaneye gönderildi.
Fox News'e konuşan Trump’ın İç Güvenlik Danışmanı Stephen Miller, "Bu kişi doğru yere gönderildi" diye konuştu. İnsan hakları örgütleri, El Salvador hapishanesinin aşırı kalabalık olduğunu ve insanlık dışı koşullar ile işkence vakalarını belgelediklerini belirtmişti. Trump yönetimi, El Salvador'a MS-13 çetesine üye olduğu iddia edilen kişileri bir yıl boyunca barındırması karşılığında 6 milyon dolar ödüyor.
ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump yönetiminin idari hatası sonucu El Salvador'a sınır dışı ettiği Kilmar Abrego Garcia'nın davasında, hükümet yetkililerinin ifade vermesini talep etti.
Maryland Bölge Mahkemesi Federal Yargıcı Paula Xinis, duruşmada aldığı kararda Yüksek Mahkemenin hükmüne atıfta bulunarak, Trump yönetiminin "Garcia'nın El Salvador'dan dönüşünü kolaylaştırmakla" yükümlü olduğunu ancak "bu konuda hiçbir adım atmadığını" belirtti. Xinis, Trump yönetiminin, Garcia'nın serbest bırakılmasına yönelik yapabileceklerini paylaşmadığını savunarak mahkeme kararlarının uygulanıp uygulanmadığı konusunda "hızlandırılmış delil tespiti" yapılmasına karar verdi.
Eski ABD Başkanı Joe Biden, görevi devrettikten sonra kamuoyu önünde yaptığı ilk açıklamada, Başkan Donald Trump yönetiminin federal iş gücünü azaltma kapsamında hedef aldığı Sosyal Güvenlik İdaresini (SSA) savundu. Biden, Trump yönetiminin SSA'ya "balta vurduğunu" ifade etti.
Trump yönetiminin aralarında en deneyimlilerinin de bulunduğu SSA çalışanı 7 bin kişiyi işten çıkardığını ve daha fazla çalışanı göndermeyi planladığını belirten Biden, Trump yönetiminin SSA'ya "balta vurduğunu" ifade etti. Biden, Trump yönetiminin 100 günden az bir sürede "çok fazla zarar ve yıkıma sebep olduğunu" ve SSA'yı "soymak istediğini" savunarak, "Neden soymak istiyorlar? Milyarderlere ve büyük şirketlere büyük vergi indirimleri sağlamak için" değerlendirmesini yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, ülkeden gönüllü bir şekilde ayrılmayı planlayan düzensiz göçmenlere para ve uçak bileti vermek istediklerini belirtti.
Fox News'ün Noticias programına konuşan Trump, şu an "kötü" göçmenleri ülkeden sınır dışı etmeye devam ettiklerini kaydederek, ülkeden ayrılmak isteyen düzensiz göçmenler için bir program üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Gönüllü olarak ABD'den ayrılacak düzensiz göçmenlere para ve uçak bileti vermek istediklerini belirten Trump, "Eğer iyilerse ve geri dönmelerini istiyorsak, onları olabildiğince çabuk geri almak için birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.
Trump, Ticaret Bakanlığına, yasa kapsamında kritik mineraller üzerine ulusal güvenlik incelemesi başlatması talimatını veren bir kararname imzaladı. Kararnamede, ABD'nin bu minerallerin ithalatına bağımlılığının "ulusal güvenlik, askeri hazırlık, fiyat istikrarı ve ekonomik refah ile dayanıklılık açısından risk oluşturabileceği" belirtildi.
Kararnameye göre, Ticaret Bakanlığının, 180 gün içinde soruşturma bulgularını Trump'a sunması ve tarifelerin uygulanıp uygulanmayacağını önermesi gerekiyor. Uzmanlar, Trump'ın bu kararını dünya genelinde kritik minerallere talep artarken, Çin'in alandaki hakimiyetini kırmaya yönelik stratejik bir hamle olarak değerlendiriyor.
ABD Başkanı Donald Trump, hükümet harcamalarını azaltma planları kapsamında, federal devlet kurumlarının ofislerinin başkent Washington dışında kalan "daha az maliyetli" bölgelere taşımasının önünü açan kararnameye imza attı. ABD basınında yer alan haberlere göre, Trump'ın imzaladığı kararnameyle, eski başkan Jimmy Carter döneminde yürürlüğe giren ve federal kurumların ofislerinin Washington gibi kentsel alanların merkezi bölgelerindeki tarihi binalarda konumlandırılmasını emreden yönerge geçersiz kılındı.
Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) "federal israfı engelleme ve hükümet harcamalarını azaltma" çabaları doğrultusunda imzalanan kararname neticesinde, federal hükümet kurumlarına ait ofislerin başkent dışına taşınmasına izin verildi. DOGE, hükümet gayrimenkullerini elden çıkarma ve federal işgücünü azaltma çabalarıyla bağlantılı olarak, pek çok kamu kurumunun kira sözleşmesini sonlandırırken, ülke genelinde yüzlerce federal ofisin daha kapanması öngörülüyor.