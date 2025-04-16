Son dakika... Göçmenlerden sonra sıra ABD'lilere geldi: Trump kendi vatandaşlarını da sınır dışı etmek istiyor

Beyaz Saray, ABD'lileri El Salvador'a göndermek için çalışma başlattı

Pazartesi günü El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, ABD’den gönderilecek mahkûmlar için "yaklaşık beş yeni hapishane inşa edilmesi" gerektiğini kaydetti. "Yeni suçluların sınır dışı edilmek için sırada olduğunu" duyuran Trump, "gerçekten kötü insanlardan bahsettiğini ve onları göndermek istediğini" dile getirdi. Trump, "Metroda insanları iten, yaşlı kadınlara beyzbol sopasıyla saldıran ABD'li suçluları El Salvador'a gönderebiliriz" dedi.



Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, salı günü düzenlediği toplantıda, hükümetin ABD vatandaşlarını El Salvador'daki hapishanelere göndermenin yasal yollarını "araştırdığını" bildirdi. Bir gazetecinin, "Bu uygulamanın mevcut yasalarla mümkün olup olmadığı" sorusuna Leavitt, "Bu, Başkan'ın gündeme getirdiği bir soru. Hukuki boyutunu araştırıyoruz" yanıtını verdi. Sözcü, Trump’ın bu uygulamayı yalnızca "şiddet eğilimli, tekrar suç işleme riski yüksek mahkûmlar" için düşündüğünü kaydetti.





Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt

BAŞSAVCI CEVAP VEREMEDİ



ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında kendisine yöneltilen "Trump'ın ABD vatandaşlarının El Salvador hapishanelerine gönderilmesi önerisinin yasal olup olmadığı" sorusunu yanıtsız bıraktı. Trump'ın suçla mücadele amacıyla bu fikri öne sürdüğünü vurgulayan Bondi, şu ifadeleri kullandı:



"Bunlar, ülkemizde en ağır suçları işleyen Amerikalılar. Suç oranını düşürmek için Başkan'ın talimatı doğrultusunda hareket ediyoruz. Bu kişilerin yasaların izin verdiği ölçüde uzun süre hapiste kalmalarını sağlayacağız. Ülkede daha fazla hapishane inşa etmemiz gerekiyorsa, bunu yapacağız."



Axios'un haberine göre, ceza hukuku uzmanları, ABD vatandaşlarının yabancı hapishanelere gönderilmesinin ABD Anayasası’nın sekizinci maddesine aykırı olabileceğini ifade etti. Söz konusu madde, "acımasız ve olağandışı cezaları" yasaklıyor. İnsan hakları örgütleri ise El Salvador hapishanelerindeki aşırı kalabalık ve kötü koşullara dikkat çekti.





Adalet Bakanı Pam Bondi

ABD VATANDAŞI 'YANLIŞLIKLA'SINIR DIŞI EDİLDİ



Bu tartışmalar sürerken, Trump yönetiminin "haksız yere" El Salvador’a sınır dışı ettiği ABD vatandaşı Kilmar Armando Abrego Garcia’nın durumu da tekrar gündeme geldi. Abrego Garcia, herhangi bir çete bağlantısı kanıtlanmamasına rağmen, çoğunluğu Venezuelalılardan oluşan "MS-13 çetesine üye olduğu" iddiasıyla El Salvador’daki yüksek güvenlikli bir hapishaneye gönderildi.



Fox News'e konuşan Trump’ın İç Güvenlik Danışmanı Stephen Miller, "Bu kişi doğru yere gönderildi" diye konuştu. İnsan hakları örgütleri, El Salvador hapishanesinin aşırı kalabalık olduğunu ve insanlık dışı koşullar ile işkence vakalarını belgelediklerini belirtmişti. Trump yönetimi, El Salvador'a MS-13 çetesine üye olduğu iddia edilen kişileri bir yıl boyunca barındırması karşılığında 6 milyon dolar ödüyor.