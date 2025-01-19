×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika... Gazze'de ateşkes yürürlüğe girecek mi? 5 dakika kala yeni saldırı... Netanyahu ve Hamas'tan peş peşe son dakika açıklamaları

Güncelleme Tarihi:

#Gazze#Ateşkes#Netanyahu
Son dakika... Gazzede ateşkes yürürlüğe girecek mi 5 dakika kala yeni saldırı... Netanyahu ve Hamastan peş peşe son dakika açıklamaları
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2025 08:58

470 gündür İsrail’in bombaları altında can veren, yerle bir olan Gazze Şeridi’nde bu sabah ateşkesin yürürlüğe girmesi beklenirken yeni bir saldırı yaşandı. Netanyahu bir kez daha, Hamas serbest bırakılacak rehinelerin listesini verene kadar ateşkesin başlamayacağını söyledi. Hamas ise isimlerin açıklanmasındaki gecikmenin "teknik saha sebeplerinden" kaynaklandığını açıkladı. İşte dakika dakika Gazze'de ateşkese ilişkin yaşanan gelişmeler...

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları
İsrailin Gazzeye yönelik saldırıları

Hamas ve İsrail arasında mutabakata varılan Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması yürürlüğe girmeden önce İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerine saldırılarını sürdürdü. Saldırılar sonucu yükselen dumanlar, İsrail'in Sderot bölgesinden görüntülendi.

IDF: Saldırılara devam edeceğiz
IDF: Saldırılara devam edeceğiz

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sözcüsü Daniel Hagari, Hamas'ı suçlayarak Gazze'deki katliamına devam edeceklerini açıkladı.

Hagari, "Bu sabah itibariyle Hamas yükümlülüklerini yerine getirmedi. Anlaşmanın aksine rehinelerin isimlerini İsrail'e vermedi. Başbakanın talimatı uyarınca, Hamas yükümlülüklerini getirmediği sürece ateşkes yürürlüğe girmeyecek ve IDF Gazze'de saldırılarına devam edecek" dedi.

Gazze'de dumanlar yükseliyor

Ateşkesin başlamasına sayılı zaman kala İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne bomba yağdırdı.

Ateşkes saatinde İsrail'in vurduğu Gazze'de, dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, Hamas yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece ateşkesin yürürlüğe girmeyeceğini söyledi.

Netanyahu, serbest bırakılacak esirlerin listesini alana kadar ateşkesin başlamayacağını duyurdu

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun serbest bırakılması gereken esirlerin listesinin ulaştırılmasındaki gecikmeyle ilişkin gece boyunca bir güvenlik değerlendirmesi yaptığı duyuruldu.

Netanyahu'nun yerel saatle sabah 8.30'da (TSİ 09.30) yürürlüğe girmesi planlanan ateşkesin, Hamas'ın taahhüt ettiği serbest bırakılacak esirlerin listesi gelene kadar başlamayacağı talimatını İsrail ordusuna ilettiği bildirildi.

Maariv'e konuşan İsrailli bir kaynak, bugün serbest bırakılacak esirlerin listesi "ateşkes uygulamaya girene kadar kendilerine teslim edilmezse İsrail'in geri durmayacağı" tehdidinde bulundu.

İsrailli esir ailelerinde Netanyahu endişesi

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin aileleri ve onlara destek veren göstericiler, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasının önündeki Begin Caddesi'nde toplanarak Başbakan Netanyahu'dan anlaşmanın tüm aşamalarıyla uygulanması talebinde bulundu.

İsrailli esir ailelerinin yaptığı haftalık basın açıklamasında, Başbakan Netanyahu'ya "savaşın bittiğini ve anlaşmanın şartlarının tam olarak yerine getirileceğini" kamuoyuna duyurması çağrısı yapıldı.

İsrail, esir değişimi kapsamında bırakacağı Filistinlilerden 180'ini ülke dışına sürmeyi planlıyor

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir değişimi anlaşması kapsamında serbest bırakılacak Filistinli tutukluların bir kısmının, güvenlik risklerini azaltma gerekçesiyle ülke dışına gönderileceğini duyurdu.

Esir değişimi ve ateşkes anlaşmasında, Filistinli esirlerin hangi ülkelere sınır dışı edileceğine ilişkin bir madde yer almazken, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN da dahil olmak üzere İsrail basını, söz konusu tutukluların Katar veya Mısır gibi başka ülkelere gönderileceğini duyurdu.

Ancak bu ülkelerin hiçbiri şu ana kadar Filistinli esirlerin serbest bırakılmasının ardından sınır dışı edilmeleri durumunda kabullerine ilişkin açıklama yapmadı.

Anlaşmaya göre, Gazzeli tutuklular serbest bırakıldıktan sonra Gazze Şeridi'ne geri dönecek. Bununla beraber İsrail'in listesinde, İsraillileri öldürmekle suçlananların çoğunun ülkeden kalıcı olarak sınır dışı edileceği belirtiliyor.

İsrail'in serbest bırakılacak ve ülke dışına gönderilecek Filistinli esirler listesinde öne çıkan bazı isimler şöyle:

  1. Filistinli esirlerin lideri lakabıyla bilinen ve 45 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Nail el-Bergusi
  2. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarından ve 31 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Osman Bilal
  3. Kudüs'te 2015'te düzenlediği silahlı saldırıda 22 İsraillinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtığı iddia edilen Bilal Ganım
  4. Hamas liderlerinden ve 30 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Abdunnasır İsa
  5. Aksa Şehitleri Tugayının liderlerinden Zekeriya Zübeydi
  6. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) yöneticilerinden eski milletvekili Halide Cerrar

İsrail, esirlerin serbest bırakıldıktan sonra ülke dışına sınır dışı edilmesinin, bu esirlerin Batı Şeria'ya geri dönmeleri halinde oluşturabilecekleri "güvenlik risklerini" azaltma kapsamında gerçekleşeceğini iddia ediyor.

Yediot Ahronot gazetesinin haberinde, Tel Aviv'in, İsraillileri öldürmekle suçlanan tutukluları "gelecekte bir güvenlik tehdidi oluşturdukları" gerekçesiyle ülke dışına sınır dışı etme kararı aldığı belirtildi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberinde, İsrail güvenlik kaynaklarına dayanılarak, bu esirlerin sınır dışı edilmesinin, özellikle dış dünya ile koordinasyon sağlama yetenekleri göz önüne alındığında, faaliyetlerine geri dönmelerini engellemeye yetmeyebileceği ileri sürüldü.

Buna karşın, Hamas, Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti veya arabulucular, şu ana kadar en azından ilk aşamada serbest bırakılması planlanan Filistinli esirlerin isimlerini resmi olarak açıklamadı.

Netanyahu'dan açıklama

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in bugün Hamas tarafından serbest bırakılması planlanan rehinelerin listesini henüz almadığını ve bunun da ateşkesin başlamasını geciktireceğini söyledi.

Ateşkes ve esir takası anlaşmasının detayları

İsrail hükümetinin anlaşmanın detaylarının da yer aldığı bakanlar kurulu kararına göre, anlaşmanın yürürlüğe girdiği ilk gün, esir takasının 16:00'dan (TSİ 17:00) sonra gerçekleşmesi bekleniyor.

Times of Israel'in haberinde, serbest bırakılacak 3 esirin Kızılhaç'a teslim edileceği, daha sonra İsrail'e nakledileceği, İsrail askeri sağlık ekibi tarafından karşılanacağı aktarıldı.

İsrail Sağlık Bakanlığı'nın 6 hastaneyi İsrailli esirleri kabul etmek için hazırladığı bildirildi.

İsrailli esirlerin teslim edilmesinin ardından, 90 kadar Filistinli esir de İsrail hapishanelerinden serbest bırakılacak.

İsrail güvenlik makamlarının, serbest kalan esirler için Filistinlilerin kutlama yapmasını önlemek için hazırlandığı belirtildi.

Basında, İsrail'in daha önceki esir takası anlaşmalarında Filistinlilerin sevinç gösterilerinden rahatsız olduğu ve bunun önüne geçmek istediği aktarıldı.

İsrail ordusu ve polisi, Kasım 2023'teki esir takasının ardından, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'deki bölgelerde ikamet eden Filistinli esirlerin evlerine baskın düzenlemiş, karşılamak için bekleyenleri zorla dağıtmıştı.

timeline

Canlı Anlatım Özeti

timelineİsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları
timelineIDF: Saldırılara devam edeceğiz
timelineGazze'de dumanlar yükseliyor
timelineNetanyahu, serbest bırakılacak esirlerin listesini alana kadar ateşkesin başlamayacağını duyurdu
timelineİsrailli esir ailelerinde Netanyahu endişesi
timelineİsrail, esir değişimi kapsamında bırakacağı Filistinlilerden 180'ini ülke dışına sürmeyi planlıyor
timelineNetanyahu'dan açıklama
timelineAteşkes ve esir takası anlaşmasının detayları
Haberle ilgili daha fazlası:
#Gazze#Ateşkes#Netanyahu

BAKMADAN GEÇME!