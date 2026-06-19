Dünyanın merakla beklediği görüşme öncesi ilk açıklama: ABD ve İran bugün masaya oturmayacak

ABD ile İran arasında varılan 14 maddelik mutabakat zaptının ardından diplomasi trafiği sürerken, CNN’in ortaya attığı yeni iddia dikkat çekti. ABD ve İran’ın, nükleer program başta olmak üzere anlaşmanın uygulanmasına yönelik kamuoyuna açıklanmayan “gizli teklifler” üzerinde çalıştığı öne sürülürken, Tahran ise anlaşmanın ihlal edilmesi halinde sert karşılık verileceği uyarısında bulundu.
CNN: GİZLİ TEKLİFLER MASADA
CNN’e konuşan ABD’li kaynaklar, Washington ve Tahran’ın mutabakat zaptındaki maddelerin hayata geçirilmesi için perde arkasında ek düzenlemeler üzerinde çalıştığını ileri sürdü.
Kaynaklar, tarafların mutabakat zaptını memnuniyetle karşıladığını ancak İran’ın, kamuoyuna yansıyan 14 maddelik metin dışında herhangi bir ek belgeyi imzalamadığını belirtti.
Bu durumun, ABD yönetiminin İran’dan aldığı taahhütleri olduğundan daha kapsamlı göstermiş olabileceği yönünde soru işaretleri doğurduğu ifade edildi. CNN, söz konusu iddiaların aynı zamanda diplomatik sürecin ne kadar kırılgan olduğunu da ortaya koyduğunu vurguladı.
“GİZLİ BELGELER VAR” İDDİASI
CNN’e konuşan bir kaynak, Trump yönetimi yetkililerinin Kongre üyelerine mutabakat zaptına ilişkin herhangi bir “yan anlaşmadan” haberdar olmadıklarını söylediğini aktardı.
Ancak aynı kaynak, kamuoyuna açıklanmayan bazı belgelerin varlığının kabul edildiğini öne sürdü.
İddiaya göre bu belgeler arasında, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nı (IAEA) denetimler yapmaya davet eden, zenginleştirilmiş nükleer materyallerin yerlerine ilişkin bilgiler içeren ve ABD’li nükleer uzmanların sürece katılımına onay veren bir İran mektubu da bulunuyor.
BEYAZ SARAY: EK ANLAŞMA YOK
Beyaz Saray ise söz konusu iddiaları reddetti.
CNN’in aktardığı açıklamada, mutabakat zaptının dışında yeni bir anlaşma bulunmadığı, yalnızca sonraki aşamalara ilişkin görüşmeler yürütüldüğü belirtildi.
Sözcü, “Müzakere ekibimiz, İran’ın uranyum zenginleştirmesine izin verilmesine ilişkin mutabakat da dahil olmak üzere mevcut teklifler temelinde ilerleyen görüşmelerde daha fazla anlaşmaya varmayı umuyor.” dedi.
İsrail ordusu, 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese ve ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürdü.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Nebatiye kenti, Kefercuz, Kefertebnit, Yukarı Nebatiye, Haruf, Şarkiye, Düveyr, Kuseybe, Keferdcal, Adşit, Tul ve Cebşit beldelerini hedef aldı.
İsrail topçuları ise Nebatiye kenti, Kefer Cuz bölgesi, Keferrumman, Zibdin, Yukarı Nebatiye, Habbuş, Secid, Cebel er-Rafi, Kefersir, Kuseybe ve Cebşit çevresine yoğun bombardıman düzenledi.
İsrail uçaklarının Nebatiye kent merkezindeki Camiat Mahallesi ile Kefercuz ve Haruf beldelerine düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti.
Şarkiye ve Düveyr beldeleri arasındaki Eşmaiyye bölgesini hedef alan hava saldırısında ise 4 kişi yaşamını yitirdi.
Kefersir beldesine düzenlenen hava saldırısında 3 kişi, İsrail'e ait bir insansız hava aracının da Düveyr yakınlarında bir motosikleti hedef alan saldırısında da 1 kişi öldü.
İSRAİL ORDUSUNDAN SALDIRI AÇIKLAMASI
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyini hava saldırılarıyla hedef almaya devam ettiği bildirildi.
Açıklamada, savaş uçaklarının gece saatlerinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda Hizbullah altyapısı ve mensuplarının hedef alındığı ileri sürüldü.
ABD ile İran arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik anlaşmanın uygulanmasını ele almak üzere İsviçre'de yapılması planlanan kritik görüşme iptal edildi.
İsviçre Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tarafların bugün Burgenstock'taki tatil beldesinde gerçekleştirmesi beklenen toplantının yapılmayacağı duyuruldu.
Karar, Beyaz Saray'ın ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İsviçre seyahatinin şimdilik ertelendiğini açıklamasının ardından açıklandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı başlattığı askeri operasyonların maliyeti Washington'da tartışma konusu olmaya devam ediyor. ABD basınında yer alan haberlere göre Pentagon, İran savaşı ve diğer askeri harcamaları karşılayabilmek için Kongre'den yaklaşık 80 milyar dolarlık ek kaynak talep etmeye hazırlanıyor.
ABD'nin önde gelen gazetelerinden The Wall Street Journal'ın haberine göre, Savunma Bakan Yardımcısı Stephen Feinberg, bu hafta milletvekilleriyle yaptığı görüşmelerde Pentagon'un artan savaş maliyetleri nedeniyle ek bütçeye ihtiyaç duyduğunu anlattı.
Habere göre Pentagon yönetimi, Kongre'nin yeni bir savaş harcama paketini onaylamaması halinde yaz aylarında operasyon bütçesinde ciddi sıkıntılar yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Savunma yetkilileri, İran'daki savaşın yanı sıra ABD'nin güney sınırında devam eden askeri konuşlandırmalar nedeniyle eğitim faaliyetleri ve diğer öncelikli programlarda kesintiye gitmek zorunda kalabileceklerini belirtti.
ABD ve İran arasında varılan anlaşmanın iki ülkenin devlet başkanları tarafından imzalanmasının ardından, Tahran yönetiminden Washington’a dikkat çeken bir uyarı geldi.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendilerine verilen görevin anlaşmanın şart ve hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak olduğunu belirterek, "Karşı tarafın sözünü tutmaması, anlaşmayı ihlal etmesi ve aşırı taleplerde bulunması durumunda, düşmana ezici bir yanıt vermekten çekinmeyiz" dedi.
Anlaşmanın ihlal edilmesi durumunda buna verecekleri yanıtın sert olacağı konusunda uyaran Kalibaf, "Savaşta bir kez tokat yediler, aynı yolu seçerlerse bu kez daha sert bir tokat yerler" ifadelerini kullandı.
Amerikan Axios haber portalına röportaj veren ABD Başkanı Trump, İran'la mutabakatın ardından siyasi gücünü değerlendirdi.
Trump, İran savaşının ardından başkan olarak güç kullanma yetkisinin sınırları hakkında ne düşündüğü sorusuna, "Bir sınırı yok. Bu yönde bir ders almadım. Sınırların olduğunu biliyorum, ama burada sınır yok." değerlendirmesini yaptı.
İran'ı askeri açıdan tamamen mağlup ettiklerini ve ABD ordusunun dünyanın en güçlü ordusu olduğunu savunan Trump, "Başka kim böyle bir abluka uygulayabilirdi ki? Tek bir geminin bile geçemediği bir deniz ablukası uyguladım. Bazıları denedi. Başaramadılar." şeklinde konuştu.
ABD-İran mutabakat zaptının başlangıçta Tahran’dan istediği "koşulsuz teslimiyet" anlamına gelip gelmediği sorulduğunda ise Trump, "Muhtemelen gerçekten de koşulsuz bir teslimiyet oldu." diye yanıt verdi.
Beyaz Saray, İran ile yürütülecek teknik görüşmelere ilişkin hazırlıkların sürdüğünü ancak ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İsviçre seyahatinin şimdilik ertelendiğini açıkladı.
Açıklamada, ABD heyetinin ilk uygun fırsatta yola çıkmaya hazır olduğu belirtilerek, "Ancak bu müzakerelerin lojistiği hiçbir zaman basit ya da öngörülebilir olmadı." denildi.
Başkan Yardımcısı Vance'in bu gece yola çıkmayacağı ve seyahatinin şimdilik ertelendiği kaydedilen açıklamada, "Bir sonraki adımlara ilişkin somut bir güncelleme olur olmaz sizi bilgilendireceğiz. Teknik görüşmelere mümkün olan en kısa sürede başlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.