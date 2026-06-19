Dünyanın merakla beklediği görüşme öncesi ilk açıklama: ABD ve İran bugün masaya oturmayacak

ABD basınından gizli madde iddiası

ABD ile İran arasında varılan 14 maddelik mutabakat zaptının ardından diplomasi trafiği sürerken, CNN’in ortaya attığı yeni iddia dikkat çekti. ABD ve İran’ın, nükleer program başta olmak üzere anlaşmanın uygulanmasına yönelik kamuoyuna açıklanmayan “gizli teklifler” üzerinde çalıştığı öne sürülürken, Tahran ise anlaşmanın ihlal edilmesi halinde sert karşılık verileceği uyarısında bulundu.

CNN: GİZLİ TEKLİFLER MASADA

CNN’e konuşan ABD’li kaynaklar, Washington ve Tahran’ın mutabakat zaptındaki maddelerin hayata geçirilmesi için perde arkasında ek düzenlemeler üzerinde çalıştığını ileri sürdü.

Kaynaklar, tarafların mutabakat zaptını memnuniyetle karşıladığını ancak İran’ın, kamuoyuna yansıyan 14 maddelik metin dışında herhangi bir ek belgeyi imzalamadığını belirtti.

Bu durumun, ABD yönetiminin İran’dan aldığı taahhütleri olduğundan daha kapsamlı göstermiş olabileceği yönünde soru işaretleri doğurduğu ifade edildi. CNN, söz konusu iddiaların aynı zamanda diplomatik sürecin ne kadar kırılgan olduğunu da ortaya koyduğunu vurguladı.

“GİZLİ BELGELER VAR” İDDİASI

CNN’e konuşan bir kaynak, Trump yönetimi yetkililerinin Kongre üyelerine mutabakat zaptına ilişkin herhangi bir “yan anlaşmadan” haberdar olmadıklarını söylediğini aktardı.

Ancak aynı kaynak, kamuoyuna açıklanmayan bazı belgelerin varlığının kabul edildiğini öne sürdü.

İddiaya göre bu belgeler arasında, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nı (IAEA) denetimler yapmaya davet eden, zenginleştirilmiş nükleer materyallerin yerlerine ilişkin bilgiler içeren ve ABD’li nükleer uzmanların sürece katılımına onay veren bir İran mektubu da bulunuyor.

BEYAZ SARAY: EK ANLAŞMA YOK

Beyaz Saray ise söz konusu iddiaları reddetti.

CNN’in aktardığı açıklamada, mutabakat zaptının dışında yeni bir anlaşma bulunmadığı, yalnızca sonraki aşamalara ilişkin görüşmeler yürütüldüğü belirtildi.

Sözcü, “Müzakere ekibimiz, İran’ın uranyum zenginleştirmesine izin verilmesine ilişkin mutabakat da dahil olmak üzere mevcut teklifler temelinde ilerleyen görüşmelerde daha fazla anlaşmaya varmayı umuyor.” dedi.