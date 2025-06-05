Zelenski: Barışa ihtiyacımız var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Almanya ve İngiltere'nin öncülüğünde Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda toplanan 28. Ukrayna Temas Grubu Toplantısı'nda video konferans yoluyla hitap etti.



Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerde toplu mezarların bulunduğunu söyleyen Zelenski, "Bu toplu mezarlarda on binlerce insan var, en az on binlerce." diye konuştu.



Rus saldırılarını önlemek için Ukrayna'nın daha fazla hava savunma sistemine ihtiyaç duyduğunu belirten Zelenski, "Bu yüzden, hava kalkanımızı güçlendirmeye devam edelim." dedi.



Zelenski, ihtiyaç duydukları hava savunma sistemleri ve füzelerle ile ilgili bir listenin müttefiklere iletildiğini aktararak, "Ancak füzelerin ve hava savunma sistemlerinin daha hızlı teslimatına ihtiyacımız olduğunu da biliyorsunuz." ifadesini kullandı.



Müttefik ülkelere, Ukrayna'daki savunma sanayisine yatırım yapma çağrısında bulunan Zelenski, şunları kaydetti:



"Ukrayna'da silah üretimi konusunda zaten güçlü bir ortaklığımız var. Birkaç ortak proje halihazırda uygulanıyor ve bunların hacmini en az yüzde 50 artırmamız gerekiyor. Ukrayna endüstrisinin hala önemli ölçüde kullanılmamış potansiyeli var, sadece finansmana ihtiyacı var."



Zelenski ayrıca Ukrayna'nın güvenlik garantilerini artırmak için oluşturulan "istekliler koalisyonunu" daha hızlı adımlar atmaya davet etti.



Rusya'yı, savaşı sona erdirmeye zorlamak gerektiğini belirten Zelenski, "Ateşkese ihtiyacımız var. Gerçek barışa ihtiyacımız var. Gerçek güvenliğe ihtiyacımız var." dedi.