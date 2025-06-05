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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Peskov, görüşmede, Ukrayna'nın 1 Haziran'da Bryansk ve Kursk bölgelerindeki saldırılarının da gündeme geldiğini söyledi.
Trump’ın, saldırılar hakkında bilgi sahibi olmadıklarını aktardığına işaret eden Peskov, "Uluslararası değerlendirme açısından, elbette en azından bu terör eyleminin güçlü bir şekilde kınandığını duymayı tercih ederdik.” diye konuştu.
Peskov, Putin ile Trump’ın görüşmesinde yaptırım konusunun ise gündeme gelmediğini söyledi.
İki liderin, görüşmede bir araya gelme konusunda bir anlaşmaya varmadıklarını aktaran Peskov, "Toplantının düzgün bir şekilde hazırlanması ve bu hazırlığın önemli sonuçlarının olması gerekiyor ki bu sonuçlar en üst düzeyde ele alınabilsin. Genel olarak bakıldığında, elbette ki görüşme yapıcıydı, gerekliydi, başkanlar gerçekten de birçok temel ve önemli konuyu ele aldılar." dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusların bu gece ülkesine füze ve İHA ile saldırılar düzenlediğini belirtti.
Saldırılarda farklı bölgelerin hedef alındığını kaydeden Zelenski, "Bu gece Ukrayna'ya 103 insansız hava aracı ve bir balistik füze fırlatıldı. Donetsk, Harkiv, Odesa, Sumi, Çernihiv ile Dnipropetrovsk ve Herson bölgeleri hedef alındı." ifadelerini kullandı.
Çernigiv bölgesindeki Priluky şehrine yönelik saldırıda görevde bulunan arama kurtarma ekiplerinden bir kişinin ailesinden biri çocuk 3 kişinin öldüğünü duyuran Zelenski, "Rusya, cinayete devam etmek için sürekli olarak kendine zaman kazanmaya çalışıyor. Dünyadan yeterince güçlü bir kınama ve baskı hissetmediğinde tekrar öldürüyor." değerlendirmesinde bulundu.
Ülkesine yönelik saldırıyı "terör saldırısı" olarak nitelendiren Zelenski, müttefikleri Rusya'ya baskı kurmaya davet etti.
Yerel yetkililerden yapılan açıklamaya göre, Rusların gece düzenlediği saldırılarda Priluky şehrinde 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı, Harkiv kentinde ise 18 kişi yaralandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya-Ukrayna Savaşı ve bu ayki NATO Zirvesi'ni telefonda görüştü.
Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Donald Trump tarafından başlatılan ve Ukrayna tarafından desteklenen adil ve kalıcı barış çabalarına katılmayı reddetmesinin görüşmede gündeme geldiği belirtildi.
Macron'un, Gönüllüler Koalisyonunun önemini vurguladığı ifade edilen açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı'nın, ordusunun NATO'nun doğu kanadında savunma ve caydırıcılık görevini sürekli sürdürdüğünü dile getirdiği kaydedildi.
Açıklamada, Macron ile Rutte'nin, 24-25 Haziran'da Hollanda'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ilişkin başlıca konuları ve tüm müttefiklerin savunma harcamalarını artırmasının önemini görüştükleri bildirildi.
Ayrıca açıklamada, Macron'un, Rutte'nin göreve başlamasından bu yana İttifak'ın temel misyonu olan Avro-Atlantik bölgesinde ortak savunmayı güçlendirme çabalarını memnuniyetle karşıladığı vurgulandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayana'nın düzenlediği saldırılara yanıt vereceği uyarısında bulundu.
Putin'in misilleme sözünün ardından Kremlin'deki danışmanları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın çevresindeki isimler, tansiyonun yükselmesinin muhtemel olduğunu söyledi ve ABD'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin azaltılması için Rusya'nın baskı yaptığını belirtti.
Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev, Ukrayna'nın saldırısını “Rusya'nın nükleer varlıklarına” yönelik bir saldırı olarak nitelendirdi ve üçüncü dünya savaşı ihtimaline değindi.
Dmitriev, barışa işaret ettiği açıklamasında "Gerçeği ve artan riskleri çok geç olmadan kavramak için net bir iletişim acil bir ihtiyaç" dedi.
The Guardian'da yer alan habere göre, seçim döneminde Trump'a destek veren isimler Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın kontrolden çıkarak nükleer bir çatışmaya dönebileceği konusunda uyardı.
Trump destekçileri, “Çoğu insan dikkat etmiyor, ancak 2022'de bu çatışma başladığından beri nükleer savaşa hiç bu kadar yaklaşmamıştık” ifadesini kullandı.
Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, "Risk seviyesi aşırı yükseliyor. Ukrayna, Rusya'nın nükleer gücüne saldırdı ve karşı tarafın ne yapacağı meçhul. Bu sebeple risk çok arttı" dedi.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in dış politika danışmanı Dan Caldwell, Rusya'nın NATO ile çatışmaya girme ihtimalinin arttığını söyledi.
Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın üst düzey yetkilileri ise, Kremlin'in çatışma alanında nükleer silahları kullanmayı düşündüğüne dair sinyaller gönderdiğini belirtti.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), en az 40 savaş uçağının imha olduğu saldırının kilit ismi olarak 37 yaşındaki Ukrayna kökenli Artem Tymofieiev'i gösterdi.
Artem'in, Ukrayna'nın düzenlediği "Örümcek ağı" adlı operasyonu eşi Yekaterina ile hazırladığı ortaya çıktı.
Yekaterina ile Rusya’nın Çelyabinsk şehrinde yaşayan Artem, araçları gerekli havalimanlarına yolladıktan sonra eşiyle birlikte sözde evlilik yıldönümü vesilesiyle 27 Mayıs tarihinde komşu ülke Kazakistan’a gitti.
Buradan da büyük olasılıkla Ukrayna’ya gizlendi. Ukrayna istihbaratı için çalışan Artem’e eşinin de yardım ettiği tahmin ediliyor. 2016 yılına kadar Ukrayna başkenti Kiev’de yaşayan Artem, daha sonra Rusya’ya giderek burada evlenip Rus vatandaşlığını aldı. Rusya’ya göç etmeden önce Kiev’de DJ’lik yapıyordu.
Rus ordusu, Ukrayna'nın Çernihiv, Harkiv ve Odesa kentlerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenledi. Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Saldırı nedeniyle İki bina, iki garaj, bir müştemilat ve bir araba saldırıda tahrip olurken tıbbi tesis, bir çocuk merkezi ve bir lise ağır hasar gördü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile Ukrayna krizini telefonda ele aldı.
Papa ile Putin arasında bugün öğleden sonra gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin Vatikan Basın Ofisi'nden yazılı bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Görüşme sırasında, karşılıklı ilgi alanlarının yanı sıra özellikle Ukrayna'daki durum ve barış konusuna özel önem verildi. Papa, Rusya'ya barışı teşvik edecek bir jest yapması çağrısında bulundu, taraflar arasında olumlu temasların sağlanması ve çatışmaya çözüm bulunabilmesi için diyaloğun önemini vurguladı." ifadeleri kullanıldı.
Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada ise Putin’in, Papa’ya bu krizin siyasi diplomatik yolla çözülmesinden yana olduğunu, bunun için krize yol açan temel nedenlerin ortadan kaldırılması gerektiğini vurguladığı belirtilerek, Papa'ya, Ukrayna krizinin çözümüne katkıda bulunmaya hazır olmasından ve Vatikan'ın insani sorunların çözümünde yer almasından dolayı teşekkür ettiği ifade edildi.
ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 1 saat 15 dakika süren görüşme yaptıklarını kaydetti.
Trump, "Ukrayna'nın, Rusya'nın limanda demirlemiş uçaklarına düzenlediği saldırı ve her iki tarafın gerçekleştirdiği diğer saldırıları konuştuk. Devlet Başkanı Putin, havaalanlarına yapılan son saldırıya yanıt vermek zorunda kalacağını açıkça belirtti." ifadelerini kullandı.
Putin'le yaptığı görüşmeyi "iyi bir görüşme" olarak nitelendiren Trump, bununla birlikte söz konusu görüşmenin "hemen barışa yol açacak bir görüşme olmadığının" da altını çizdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Almanya ve İngiltere'nin öncülüğünde Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda toplanan 28. Ukrayna Temas Grubu Toplantısı'nda video konferans yoluyla hitap etti.
Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerde toplu mezarların bulunduğunu söyleyen Zelenski, "Bu toplu mezarlarda on binlerce insan var, en az on binlerce." diye konuştu.
Rus saldırılarını önlemek için Ukrayna'nın daha fazla hava savunma sistemine ihtiyaç duyduğunu belirten Zelenski, "Bu yüzden, hava kalkanımızı güçlendirmeye devam edelim." dedi.
Zelenski, ihtiyaç duydukları hava savunma sistemleri ve füzelerle ile ilgili bir listenin müttefiklere iletildiğini aktararak, "Ancak füzelerin ve hava savunma sistemlerinin daha hızlı teslimatına ihtiyacımız olduğunu da biliyorsunuz." ifadesini kullandı.
Müttefik ülkelere, Ukrayna'daki savunma sanayisine yatırım yapma çağrısında bulunan Zelenski, şunları kaydetti:
"Ukrayna'da silah üretimi konusunda zaten güçlü bir ortaklığımız var. Birkaç ortak proje halihazırda uygulanıyor ve bunların hacmini en az yüzde 50 artırmamız gerekiyor. Ukrayna endüstrisinin hala önemli ölçüde kullanılmamış potansiyeli var, sadece finansmana ihtiyacı var."
Zelenski ayrıca Ukrayna'nın güvenlik garantilerini artırmak için oluşturulan "istekliler koalisyonunu" daha hızlı adımlar atmaya davet etti.
Rusya'yı, savaşı sona erdirmeye zorlamak gerektiğini belirten Zelenski, "Ateşkese ihtiyacımız var. Gerçek barışa ihtiyacımız var. Gerçek güvenliğe ihtiyacımız var." dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın ülkesine düzenlediği saldırıların ardından ilk kez açıklama yaptı.
Putin, son saldırıların ardından Ukrayna ile bir zirve ya da ateşkes konusuna şüphe ile yaklaştığını ifade etti.
Kiev yönetiminin "terör örgütüne" dönüştüğünü belirten Putin, şu açıklamalarda bulundu:
"Ukrayna ile ateşkes olasılığından şüphe duyuyorum. 30, hatta 60 gün boyunca ateşkes istiyorlar. Üst düzey bir toplantı yapılmasını talep ediyorlar. Bu koşullar altında nasıl masaya oturulabilir? Terör üzerine bahis yapanlar ile kim müzakere edebilir? Zaten gayrimeşru olan Kiev rejimi, terör örgütüne dönüşüyor. Ateşkes ile neden saldırmaları için teşvik edelim? Ateşkesi, Batı silahlarıyla 'pompalanmış' zoraki seferberliklerini sürdürmek ve Bryansk'taki ile Kursk'taki terör saldırılarına benzer saldırılar için kullanacaklardır. Bugünkü Kiev rejiminin barışa ihtiyacı yok. Onlar için barış, büyük ihtimalle iktidar kaybetmek anlamına geliyor. İstanbul'daki görüşme öncesi sivillere yönelik suçlar, sabotaj amacıyla yapıldı."