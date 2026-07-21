Tasnim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, İran Devrim Muhafızları, Ürdün’ün Al-Rukban bölgesinde ABD güçlerinin bulunduğu bir yerleşim kompleksini hedef aldığını duyurdu. Saldırıda çok sayıda ABD askerinin öldürüldüğü öne sürüldü.
İran Devrim Muhafızları, Bahreyn’e saldırı düzenlediğini bildirdi. Saldırıda ABD'li Amazon şirketinin altyapısının hedef alınarak imha edildiği kaydedildi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'a yönelik saldırıların son iki haftasında yaklaşık 100 ABD askerinin yaralandığını kabul etti. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, yaralanan askerlerin büyük çoğunluğunun "hafif sarsıntı" geçirdiğini ve yüzde 96'sının görevlerine döndüğünü belirtti.
New York Times'ın (NYT) Pentagon'un İran saldırılarında yaralanan asker sayısını gizlediği yönündeki haberini reddetti. Öte yandan Pentagon, savaşta yaralanan asker sayısını basına yansıyan "çok sayıda askerin yaralandığı" iddiası üzerine açıkladı. Ürdün ve Irak'ta geçen hafta yaşanan çatışmalarda 3 ABD askeri hayatını kaybetmişti.
Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukası kararının ardından başkentte toplandı. Husiler, Sana'daki Sabeen Meydanı'nda ablukaya destek gösterisi düzenledi.
Al Jazeera'ye konuşan Husi destekçisi Mujeeb al-Blaihi, kararın Suudi Arabistan'ın Yemen'e yıllardır sürdürdüğü ablukaya bir yanıt olduğunu ifade ederek, "Onlar bizi 12 yıldır abluka altında tuttular. Onlara diyoruz ki; ablukaya abluka, havalimanlarına havalimanları ve limanlara liman" açıklamasını yaptı.
Devrim Muhafızlarından yapılan açıklamada, Bahreyn'in El-Muharrak bölgesindeki bir ABD radarı ile bir hava savunma sisteminin ve Er-Rifa bölgesindeki Patriot hava savunma sisteminin füze ve İHA saldırısıyla vurularak imha edildiği öne sürüldü. Açıklamada, operasyonların devamında Kuveyt'te ABD'ye ait uzun menzilli bir radar sahası, haberleşme merkezi, uydu iletişim sistemleri ile Ali El-Salim Üssü'ndeki MQ-9 İHA'ların bulunduğu hangarın hedef alındığını ve çok sayıda İHA'nın imha edildiğini veya ağır hasar gördüğünü savundu.
İRAN ORDUSU 3 ABD ÜSSÜNÜ HEDEF ALDI
Ayrıca, yine Kuveyt'teki Ahmed el-Cabir Üssü'nde konuşlu erken uyarı radarı, füze savunma radarı, FPS-117 radarı, Patriot hava savunma sistemi ve uydu haberleşme sistemlerinin vurularak imha edildiği öne sürüldü. Öte yandan, İran Ordusu da Kuveyt'teki 3 ABD üssünü kamikaze İHA'larla hedef aldığını açıkladı.
Ordudan yapılan açıklamada, "Yıldırım Operasyonu"nun 19'uncu aşaması kapsamında Kuveyt'teki Arifcan, El-Udeyri ve Ahmed el-Cabir üslerine kamikaze İHA saldırıları düzenlediği öne sürüldü. Arifcan Üssü'ndeki idari binalar ve yön bulma antenlerinin, El-Udeyri Kampı'ndaki helikopter park alanının ve Ahmed el-Cabir Üssü'ndeki ABD askerlerinin konuşlandığı binanın hedef alındığı belirtildi.
İran'ın Tesnim Haber Ajansı'nda yer alan Devrim Muhafızları açıklamasında, ABD'nin "zorlamasıyla" Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki tehlikeli ve güvensiz güzergahtan geçmeye çalışan 2 petrol tankerinde yaşanan patlamanın ardından yangın çıktığı belirtildi. Açıklamada, ABD'nin bölgedeki saldırıları devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam edeceği ve tek bir damla petrol ve gazın bile buradan güvenle geçemeyeceği belirtildi.
İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya dün, ülkesine saldırılarda ABD ile işbirliği yapan ülkelerin gemilerinin, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş sırasında sorunla karşılaşacağını ifade etmişti.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Abdanan Kaymakamı Behzad Nur Muhammedi, ABD güçlerinin, Abdanan dağları yakınlarındaki sivillerin yaşadığı bir bölgeyi füzelerle hedef aldığını söyledi. Olay yerine arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini dile getiren İranlı yetkili, saldırıda ilk belirlemelere göre can kaybının yaşanmadığını kaydetti.
CNN'in haberine göre ismi paylaşılmayan ABD'li yetkililer, Washington ve Tahran'dan müzakerecilerin, "gerilimi azaltacak 10 günlük bir ateşkes fikrini değerlendirdiğini" öne sürerek, olası ateşkesin Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamaların kaldırılmasını da içerebileceğini ifade etti.
ABD Başkanı Trump'ın İran'ın "İslamabad Mutabakatı'nı ihlallerinin, ABD'li askerlerinin ölümünün ve Hürmüz Boğazı'ndaki tutumunun bedelini ödemesini sağlamaya odaklandığını" savunan yetkililer, "Bu yıkıcı saldırılar, Başkan (Trump) aksine karar verene kadar devam edecek ancak iki ülke arasındaki görüşmeler sürüyor." ifadesini kullandı.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın, öldürdüğü her bir ABD'li asker için katbekat bedel ödeyeceğini" ve bu talimatın Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine ile "ordudaki tüm liderlere" iletildiğini belirtmişti
ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ardından İran’dan fırlatılan füzeler nedeniyle Ürdün’ün çeşitli bölgelerinde sirenler çaldı. Ürdün devlet televizyonu El-Memleke'nin haberine göre, sirenler, vatandaşları uyarmak ve yetkili makamların talimatlarına uymalarını sağlamak amacıyla devreye sokuldu. Ürdün resmi haber ajansı Petra'ya göre, Ürdün ordusu, İran’dan fırlatılan ve ülke topraklarını hedef alan 3 füzenin engellenerek düşürüldüğünü bildirdi.
ABD yönetiminin, İran ile gerilim sürerken Orta Doğu'daki uçak sayısını artıracağı ve bu nedenle ek uçak göndereceği iddia edildi. CNN'in haberine göre, ismi paylaşılmayan ABD'li yetkililer, Orta Doğu'da konuşlu ABD uçaklarına ilişkin açıklama yaptı. Yetkili, Orta Doğu'da gerilim sürerken ABD'nin, yakıt ikmal uçaklarının yanı sıra Avrupa'daki üslerde bulunan bazı uçakları da bölgeye ek olarak göndereceğini öne sürdü.
İsmi belirtilmeyen İsrailli bir kaynak ise İran'a yönelik marttaki saldırılarda bölgede ABD'ye ait yaklaşık 94 yakıt ikmal uçağının bulunduğunu, uçakların sayısının bir süre sonra 40'a düşürüldüğünü ancak geçen haftadan bu yana artış görüldüğünü belirtti.
İsrailli kaynak, ABD'ye ait düzinelerce yakıt ikmal uçağının geçen günlerde İsrail'e geldiğini ve gelmeye devam edeceğini öne sürdü.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Netanyahu ve İran hakkında açıklamalarda bulundu.
"İran, her bir Amerikan askeri öldürdüğünde bu cinayetin bedelini katbekat ödeyecek." değerlendirmesinde bulunan Trump, bu talimatın Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine ile "ordudaki tüm liderlere" iletildiğini ifade etti.
Trump, yaptığı bir diğer paylaşımda da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'de bulunduğu sürece "hiçbir şekilde ve koşulda gözaltına alınmayacağını" ifade ederek, Netanyahu'nun, İran'a karşı "mücadele verdiğini" savundu.
ABD Başkanı Trump, gözaltına alınması gerekenlerin İran'ı "ölüm ve yıkıma sürükleyen kişiler" olduğunu ve bunun yıllar önce selefleri tarafından çözülmüş olması gerektiğini öne sürdü.
CENTCOM, ABD güçlerinin gece saatlerinde Tahran'ın askeri kapasitesini daha da zayıflatmak amacıyla İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası düzenlediğini açıkladı.