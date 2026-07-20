İran saldırıları nedeniyle sirenlerin geceden bu yana üçüncü kez çaldığı Bahreyn'de halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı.
Kuveyt Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran’dan ülke topraklarına atılan İHA’lara karşılık verdiği belirtildi. Açıklamada, ülkede patlama seslerinin duyulmasının hava savunma sistemlerinin saldırılara müdahalesinden kaynaklandığı ifade edildi. Vatandaşlardan ve ülkede ikamet edenlerden yetkili makamların yayımladığı güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaları istendi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, devlet medyasına verdiği röportajda, ABD ile savaşın "sahada üstünlük sağlandığında" sona ereceğini belirtti. Arakçi, kriz yönetimindeki en kritik kararın, düşmanlıkları durdurup müzakerelere başlamak için doğru anı belirlemek olduğunu ifade etti.
Arakçi, "Savaşın sonu ya mutlak askeri zaferle ya da müzakerelerle mümkündür. Müzakere için doğru zaman, askeri cephede güvenilir bir saha ve stratejik kazanım elde ettiğiniz zamandır. İnsanların hayatları ve tüm ülkenin kaderiyle risk alınamaz. Kararlar doğru ve eksiksiz hesaplamalara dayanarak alınmalıdır" dedi.
Siyasetçilerin savaşı sürdürmenin kazanımları artırıp artırmayacağını ya da daha ağır insani maliyetler getirip getirmeyeceğini sürekli tartması gerektiğini vurgulayan Arakçi, "Bazı kayıplara rağmen bu savaşta belirleyici bir aktör olarak ortaya çıktık ve sistemin gücünü gösterdik" ifadelerini kullandı.
İran Devrim Muhafızları, Kuveyt'teki Ali Selim Hava Üssü'nde "ABD askeri tesislerini" hedef aldığını duyurdu. Devrim Muhafızları, bir insansız hava aracı saldırısında erken uyarı radar sisteminin imha edildiğini ve ayrı saldırılarda bir havacılık ekipman deposu ile ABD'ye ait MQ-9 insansız hava araçlarının bulunduğu bir hangarın vurulduğunu iddia etti.
Açıklamada, söz konusu saldırılarda birkaç uçağın alevler içinde kaldığı belirtildi.
ABD’nin Manama Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İran’ın Manama'nın merkezindeki bazı noktaları hedef alabileceğine işaret eden bilgilere sahip olunduğu belirtildi. Açıklamada, ABD vatandaşlarından dikkatli olmaları, yerel makamların talimatlarına uymaları ve Büyükelçiliğin yayımladığı son güvenlik tavsiyelerini takip etmeleri istendi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı bir pazarlık aracı olarak kullanmaya çalıştığını belirterek, diğer ülkeleri uluslararası deniz yollarının güvenliğinde daha fazla rol oynamaya çağırdı. Washington'un İran'la diplomatik bir çözüme ulaşmaya açık olduğunu söyleyen Rubio, diplomasinin başarısız olması halinde durumun Tahran'ın lehine olmayacağını belirtti. Rubio, İranlıların ABD ile görüşme isteklerine dair sinyaller gönderdiğini öne sürdü.
Rubio, Filipinler'de düzenlenecek ASEAN Dışişleri Bakanları toplantısına gitmek üzere yola çıkmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, "İran'ın, en azından İran'daki bazı kişilerin boğazı kontrol etmek ve bunu dünyaya karşı bir koz olarak kullanmak istediği açık" dedi.
MALİ YA DA ASKERİ DESTEK ÇAĞRISI
Rubio, İran içindeki bazı figürlerin stratejik su yolunun kontrolünü uluslararası toplum üzerinde baskı kurmak için kullanmaya niyetli göründüğünü ifade etti. ABD'nin küresel deniz ticaretinin güvenliğini sağlamak için gerekli adımları atmaya devam edeceğini belirten Rubio, diğer ülkelerin bu yükü paylaşmak için mali destek ya da askeri kaynak sağlayarak daha fazla katkıda bulunması gerektiğini vurguladı.
Rubio, "ABD, küresel denizciliği korumak için yapması gerekeni yapacak ve yapmaya devam edecek ancak diğer ülkelerin de bu yükü taşımaya yardımcı olmak için donanım ya da finansman sağlayarak adım atmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.
ABD ve İran arasındaki askeri gerginlik sürerken, Bahreyn’in ardından Kuveyt de bir kez daha İran misillemelerine hedef oldu. Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, İran’ın ülkeye yönelik yeni İHA saldırıları düzenlediği belirtilerek, hava savunma sistemlerinin düşman unsurlara karşı devreye girdiği bildirildi. Duyulan patlama seslerinin İHA’ları önleme faaliyetlerinin sonucu olduğu aktarıldı. Saldırıların herhangi bir hasara yol açıp açmadığına ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.
ABD, Ürdün'de 2 askerin hayatını kaybettiği saldırıda ceset kalıntılarının bulunduğunu, Irak'ta ise İran'ın insansız hava aracına (İHA) ait patlamamış mühimmatın kontrollü imhası sırasında 1 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.
Açıklamada, 17 Temmuz'da İran'ın Ürdün'deki ABD üssüne düzenlediği saldırının ardından 2 ABD askerinin hayatını kaybettiği, 1 askerin ise kaybolduğunun daha önce duyurulduğu hatırlatıldı.
ABD askeri personelinin kapsamlı arama çalışmaları sonucunda bugün erken saatlerde olay yerinde kimliği henüz doğrulanmayan ceset kalıntıları bulduğu belirtilen açıklamada, kalıntıların kimliğinin belirlenmesine yönelik inceleme sürecinin devam ettiği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, 18 Temmuz'da kuzey Irak'ta düşürülen tek yönlü İran saldırı İHA'sına ait patlamamış mühimmatın kontrollü imhası sırasında 1 ABD askerinin hayatını kaybettiği, olayda bir askerin de hafif yaralandığı bildirildi.
CENTCOM, dün yaptığı açıklamada, Ürdün'deki ABD üssünü hedef alan İran saldırısında 2 askerin hayatını kaybettiğini, 1 askerin ise kayıp olduğunu duyurmuştu.
Kuveyt Savunma Bakanlığı, İran tarafından bu sabaha karşı düzenlenen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının, ülkedeki sivil tesislerde büyük hasara yol açtığını bildirdi.
Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Suud el-Atvan, yaptığı yazılı açıklamada, Kuveyt Silahlı Kuvvetleri'nin bugün şafak vaktinden itibaren hava sahası içinde İran'a ait balistik füzeler ve İHA'lar tespit ettiğini ve müdahale edildiğini belirtti.
İran'ın sivil ve kritik altyapıları hedef alan saldırılarının sürdüğünü kaydeden Atvan, şu ifadeleri kullandı:
"Söz konusu saldırılar Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığına bağlı tesisleri de vurdu. Saldırılar nedeniyle yangınlar çıktı, bakanlığa ait birçok hayati tesiste büyük çapta hasar meydana geldi."
Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı da bugün yaptığı açıklamada, bu sabah İran saldırısı sonucu bir elektrik ve su arıtma tesisinde yangın çıktığını duyurmuştu.
Cuma günü de yine aynı bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bir elektrik ve su arıtma tesisine saldırı düzenlendiğini, tesislerde birçok elektrik üretim ünitesinin zarar gördüğü duyurulmuştu.
İsrail basınından Kanal 13 televizyonunun haberinde, Trump’ın arabulucu ülkelere gönderdiği iddia edilen mesaja yer verildi.
Haberde, Trump'ın arabulucu ülkelere ilettiği mesajda, "Bu hafta ateşkes sağlanamazsa tırmanışa hazırlanın." ifadesinin yer aldığı öne sürüldü.
Ayrıca haberde, Katar'ın ateşkes karşılığında Hürmüz Boğazı'nın İran'ın kontrolünde 10 gün süreyle deniz taşımacılığına açılmasını taraflara teklif ettiği de öne sürüldü.
Doha'da önerilen taslağın, ABD'nin, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığı güzergahlarının yeniden açılması karşılığında İran'a yönelik saldırıları durdurmasını içerdiği aktarıldı.
Yine Kanal 13'e konuşan ABD'li üst düzey bir yetkili ise söz konusu taslağın kabul edilme ihtimalinin düşük olduğunu belirterek, "Anlaşma ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyoruz." dedi.
Üst düzey bir İsrailli yetkili ise son 24 saatte gerilimin tırmanma ihtimalinin önemli ölçüde arttığını savundu.
Söz konusu İsrailli yetkili, İran'dan fırlatılan füzelerin Eilat kentine isabet etmesi halinde İsrail'in karşılık vermek zorunda kalabileceğini söyledi.
İsrail'in İran'dan gelebilecek füze saldırılarına karşı hazırlıklarını artırdığı kaydedilen haberde, Tahran'a da "Saldırı planları hazır." mesajı gönderildiği aktarıldı.