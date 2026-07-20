Rubio'dan diplomatik çözüm mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı bir pazarlık aracı olarak kullanmaya çalıştığını belirterek, diğer ülkeleri uluslararası deniz yollarının güvenliğinde daha fazla rol oynamaya çağırdı. Washington'un İran'la diplomatik bir çözüme ulaşmaya açık olduğunu söyleyen Rubio, diplomasinin başarısız olması halinde durumun Tahran'ın lehine olmayacağını belirtti. Rubio, İranlıların ABD ile görüşme isteklerine dair sinyaller gönderdiğini öne sürdü.

Rubio, Filipinler'de düzenlenecek ASEAN Dışişleri Bakanları toplantısına gitmek üzere yola çıkmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, "İran'ın, en azından İran'daki bazı kişilerin boğazı kontrol etmek ve bunu dünyaya karşı bir koz olarak kullanmak istediği açık" dedi.

MALİ YA DA ASKERİ DESTEK ÇAĞRISI

Rubio, İran içindeki bazı figürlerin stratejik su yolunun kontrolünü uluslararası toplum üzerinde baskı kurmak için kullanmaya niyetli göründüğünü ifade etti. ABD'nin küresel deniz ticaretinin güvenliğini sağlamak için gerekli adımları atmaya devam edeceğini belirten Rubio, diğer ülkelerin bu yükü paylaşmak için mali destek ya da askeri kaynak sağlayarak daha fazla katkıda bulunması gerektiğini vurguladı.

Rubio, "ABD, küresel denizciliği korumak için yapması gerekeni yapacak ve yapmaya devam edecek ancak diğer ülkelerin de bu yükü taşımaya yardımcı olmak için donanım ya da finansman sağlayarak adım atmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.