Çin'den Trump'a Gazze resti: "Gazze, Filistinlilere aittir, Filistin topraklarının ayrılmaz parçasıdır."

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Çin Dışişleri Bakanı Vang, ABD Başkanı Trump'ın Gazze'yi devralma planına karşı çıkarak, "Gazze, Filistinlilere aittir, Filistin topraklarının ayrılmaz parçasıdır." dedi.
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İcra Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, Almanya Federal Şansölyelik Dış ve Güvenlik Politikası Danışmanı Jens Plötner ile Gazze Şeridi'nde ateşkesi güçlendirme çabalarını ve İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da sürdürdüğü ihlalleri görüştü.Görüşmede iki taraf, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesini kesinlikle reddettiklerini belirterek, Filistin topraklarının birliğinin önemini vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlenen bir imza töreni sırasında Hamas’ın elindeki rehineler hakkında açıklamalarda bulundu. Dün daha önce Hamas tarafından rehin alınan bir grupla bir araya geldiğini belirten Trump, duyduğu hikayelerin "inanılmaz" olduğunu söyleyerek Hamas’ın rehinelere kötü davrandığını iddia etti. Joe Biden yönetiminin rehineleri geri getiremediğini söyleyen Trump, kendi yönetimiyle birlikte rehinelerin serbest bırakılmaya başlandığını hatırlattı. Trump, sorulan bir soru üzerine ABD ile Hamas arasında yapılan görüşmeleri doğrulayarak "Hamas’la görüşüyoruz. Bu görüşmelerde İsrail’e yardım ediyoruz. Çünkü İsrailli rehinelerden söz ediyoruz. Hamas’la ilgili bir şey yapmıyoruz. Bunu İsrail’e yardım olarak görüyorum" dedi. ABD’nin rehineleri geri getirmek için herhangi bir bedel ödemediğine vurgu yapan Trump, "Görüşmek ve bedel ödemek arasında fark var" şeklinde konuştu.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Hamas'ı destekleyen" yabancı öğrencilerin vizelerinin iptal edilebileceğini belirtti.Rubio, X sosyal medya platformundan, "Hamas'ı destekleyen" yabancı öğrenci ve ziyaretçilere yönelik vize uygulamasına ilişkin açıklama yaptı.
Hamas'ı "terörist organizasyon" olarak tanımlayan Rubio, "Belirlenen terörist organizasyonlara destek verenler, ulusal güvenliğimizi tehdit ediyor. ABD'nin teröristleri destekleyen yabancı ziyaretçilere sıfır toleransı vardır." ifadelerini kullandı.
Rubio, yabancı öğrenciler dahil "ABD yasalarını ihlal edenlerin" vize reddi, iptali ya da sınır dışı edilmekle karşı karşıya olduğunu vurguladı.