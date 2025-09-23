BM'de tarihi oturum başladı! Trump, dünyaya sesleniyor... Konuşması sırasında prompteri bozuldu

BM'de tarihi oturum başladı! Trump, dünyaya sesleniyor... Konuşması sırasında prompteri bozulduGüncelleme Tarihi:
ABD Başkanı Donald Trump, 80. BM Genel Kurul toplantısındaki konuşmasına başladı. Trump, konuşmasına başlamadan önce prompteri bozuldu. Yaşadığı aksaklığa dair gönderme yapan Trump, prompter operatörüne yönelik "bu prompteri kim kullanıyorsa başı büyük belada. Dostum başın büyük belada" ifadelerini kullandı.
Trump, konuşmasına şu sözlerle devam etti:
"Dönemimizin en büyük krizleri ile karşı karşıya kaldık. Dünyanın en ateşli ülkesiyiz. Dünyanın en güçlü ekonomisi, en güçlü ordusu bizde. Olmadığım 4 yıllık dönemde felaketten felakete sürüklendik. Silahlar barışı parçaladı. ABD tarihinin en büyük vergi indirimlerini yaptık. Bu odadaki insanlar da ABD'ye yatırım yapıyor. 8 aylık süreçte çok fazla yatırım aldık.
Geçtiğimiz 4 ay boyunca ülkemize giren yasadışı göçmen sayısı sıfıra indi. Dünya sahnesinde yeniden saygı görmeye başladık. Bir yıl önce insanlar bizle dalga geçiyordu.
7 AYDA 7 SAVAŞI BİTİRDİM
Benim yönetimimim artarda ticaret anlaşmaları yaptı. Yalnızca 7 ayda, 7 farklı, bitmesi imkansız görülen savaşı durdurdum. İki tanesi 30 yıllık savaştı. 7 savaşı durdurdum. Binlerce kişi sinirliydi. Bu insanların birçok insanın hayatına mal olduğunu biliyoruz. Dünya tarihinde hiçbir ABD başkanı bunu başaramadı ve ben 7 ayda başardım bunu. Keşke bunu BM yapabilseydi. Bu ülkelerin liderlerinin her biri ile ayrı ayrı görüştüm. BM bizim yanımızda değil. Prompter da çalışmadı. BM'den bana gelen tek şey bozuk bir prompter. Savaşları tahrik eden davranışlar ve çalışmayan bir prompter. BM büyük bir organizasyon ancak bunu gerçekleştirmenin yanından bile geçemiyor. Neden var diye çok düşündüm. BM'nin muazzam bir potansiyeli var. Ancak tek yaptıkları, sert ifadelerle dolu bir mektup yazmak ve ardından bu mektubun devamını getirmemek. Boş sözler savaşı çözmez. Savaşı çözen tek şey eylemdir. BM, çözmesi gereken sorunları çözmüyor, çoğu zaman yeni sorunlar oluşturuyor. Birleşmiş Milletler, Batı ülkelerine ve sınırlarına yönelik saldırıları finanse ediyor. BM'nin işgallerini durdurması gerekiyor, onları finanse etmesi değil.
"NOBEL'İ HAK ETTİĞİMİ SÖYLÜYORLAR"
Herkes Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiğimi söylüyor. Buradan bir sürü anne ve babadan teşekkür alıyorum. Çünkü sonu görünmeyen savaşlar bitirdik ve milyonlarca hayatı kurtardık. Şu an savaşlar var ve bunun üzerinde çalışıyoruz.
FİLİSTİN'İ TANIMAK HAMAS'A ÖDÜL
Herkes biliyor ki ben Gazze'de barışı sağlamak konusunda kararlıyım ancak Hamas barışı sağlamak için gelen makul teklifleri reddediyor. Bu çatışmayı durdurmak için yapmamız gerekenleri konuşuyoruz. Bir sürü kişi Filistin'i tanımaktan bahsediyor. Bu Hamas'a bir ödül olacaktır.
Bir ateşkes çok önce sağlanabilirdi. BM hep aynı mesajı verdi. Rehineleri almayı başardık. Son 20 rehine bizim için büyük bir zorluk. Hepsini almamız gerek. Biz 38 cesedi de istiyoruz.
UKRAYNA SAVAŞINI 3 GÜNDE DURDURURUM DEDİM AMA BEKLEDİĞİM GİBİ OLMADI
Durmadan çalışıyorum Ukrayna'daki kıyımı durdurmak için çalışıyorum. Savaşı çok kolay bitireceğimi düşünüyordum ancak savaşlar sürprizlerle doludur. 3 günde durduracağımı düşünüyordum ancak beklediğim gibi olmadı. Rusya çok kötü görünüyor. Bir sürü insan ölüyor. Bu savaş ben başkanken başlayamazdı. Hiçbir zaman başlamamalıydı. Lüzumsuzca kaybedilen hayatlar beni çileden çıkarıyor. Çin bu savaşı desteklediğini gösteriyor.
AVRUPA SAVAŞI FİNANSE EDİYOR
Avrupa'da Rusya'dan enerji alımının azalmadığını görüyoruz. Kendilerine karşı başlatılan savaşı finanse ediyorlar. İnanılır gibi değil ama böyle. Avrupa'nın hareketlerini önlemlerini artırması lazım. Rusya'dan petrol alırken onlarla savaştıklarını söylüyorlar. Bu utanç verici. Acilen bütün enerji ticaretini durdurmaları gerek. Rusya savaşı sona erdirmek için bir anlaşma yapmaya hazır değilse, kan dökülmesini durdurmak için yüksek gümrük vergileri uygulamaya tamamen hazırız. Ancak Avrupa da bize bu konuda destek vermeli.
AVRUPA BÜYÜK BİR DERTLE KARŞI KARŞIYA
Ben başa geldiğimden beri ABD'nin Amerika halkına ait olduğunu savundum. Ülkeleriniz mahvediliyor. Avrupa çok büyük bir dertle karşı karşıya. Yasadışı göçmenler akın ediyor ve kimse bir adım atmıyor. Bu sürdürülebilir değil. Siz hala politik doğruculuğu önde tutuyorsunuz.
Herkes kendi sınırlarını koruma hakkına sahip. Ülkenize giren kişilerin sayısı çok yüksek. Ülkelerinizi işgal etmeye çalışıyorlar. Tüm ülkeler kendi halklarını korumalı. Bu insanlar uygunsuz sebeplerle göçmen hakları ediniyor. Biz onları geri gönderdik. Cevaplar aradık, sorunları çözmeye çalıştık. Biz onların ülkesindeki sorunları çözmeye çalıştık. Artık bize insan göndermiyorlar."
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ardından kürsüye gelen Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, dünyadaki çatışmaların diplomatik çözümlerle mümkün olabileceğini savundu. Silva, Ukrayna'daki savaşa değinen Lula da Silva, barışın saldırı ile gelmeyeceğini belirtti.
Brezilya lideri, Gazze'de yaşanılanlara ilişkin "İsrail'in saldırıları, uluslararası hukukun başarısız olduğunu gösteriyor. Gazze'de binlerce kişi yerinden edildi. Bu yerinde edilme konusunda bir cezasızlık söz konusu. İsrail şu anda kolektif cezalandırma yapıyor. Gazze halkı tamamen ortadan kalkma tehlikesi ile karşı karşıya" dedi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki 80. toplantının açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Guterres, "İnsafsız bir insan acıları çağına girdik. BM ilkeleri kuşatma altında. Barışın temelleri, cezasızlık ve eşitsizliğin ağırlığı altında çöküyor" ifadesini kullandı.
Guterres, dünyanın her yerinde insanların daha iyi bir sistem aradıklarını belirterek, “O yüzden bir tercih yapmak durumundayız” dedi.
Filistin'in sorumluluğunun herkesin omuzlarında olduğunu vurgulayan Guterres, “Rehineler hemen serbest bırakılmalı ve İsrail de hemen sivilleri öldürmeye son vermeli. Artık her yerde insanların bu şekilde öldürülmesine son vermek gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Guterres, BM ilkelerinin kuşatma altında olduğunu ve barışın temellerinin çöktüğünü aktararak, “Burası ideolojik bir tartışmanın zemini değil. Savaşın ne kadar barbar bir noktaya ilerlediğini görüyoruz. Buna izin vermememiz gerekiyor. Duruşumuz net olmalıdır. Uluslararası hukuka saygı duyacağız. Ortak bir duruş geliştirmeliyiz. Savaşa, şiddete karşı olmak ortak duruş olmalı. Barışın temelleri, cezasızlık ve eşitsizliğin ağırlığı altında çöküyor. Bizi biz yapan prensiplerin arkasında olmalıyız. Gazze'de olanlara bakın. İdeallerimizi hayata geçirmeli ve tavizsiz bir şekilde uygulamalıyız” diye konuştu.
Herkese fırsat eşitliği tanınması gerektiğini söyleyen Guterres, “Gazze'deki dehşet, üçüncü korkunç yılına yaklaşıyor. Bunlar, temel insanlığa meydan okuyan kararların bir sonucu. Gazze'deki gibi bir şiddet görmedim. Orada sistematik bir şekilde yapılan bir yok ediş var. İnsan hakları, siyasi, ekonomi; insan ayırt etmeden herkes için eşit olmalı” açıklamasında bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulunda, ABD başkanı Donald Trump 2. sırada, Cumhurbaşkanı Erdoğan 4. sırada konuşacak.
CNN Türk Washington temsilcisi Yunus Paksoy BM'deki tarihi zirveyle ilgili dikkat çeken detayları şöyle paylaştı;
"ABD Başkanı Donald Trump'ın 16:50'de konuşması bekleniyor. Resmi programa göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının TSİ 18:00'da başlaması bekleniyor. Konuşmalar uzayabiliyor, saatler değişebiliyor."
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve heyetinin BM'ye katılımının engellendiği ve Gazze'de yaşanan soykırımın görmezden gelinmeye çalışıldığı bir ortamda bir kez daha Filistin'in ve küresel vicdanın sesi olacak." ifadesini kullandı.
Duran, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmasına ilişkin paylaşımında, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tarihe geçecek nitelikte önemli bir konuşma yapacak. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve heyetinin BM'ye katılımının engellendiği ve Gazze'de yaşanan soykırımın görmezden gelinmeye çalışıldığı bir ortamda bir kez daha Filistin'in ve küresel vicdanın sesi olacak."
Dün BM Genel Kurulu’nda yapılan "Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanması İçin Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans" başlıklı toplantıda aralarında Fransa, Kanada, Belçika, İngiltere ve Portekiz’in de bulunduğu birçok ülke Filistin’i Devleti’ni tanıma kararı aldıklarını duyurdu.
BM Genel Kurulu’nda yapılan "Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanması İçin Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans" başlıklı toplantıya birçok ülkenin Filistin’i devlet olarak tanıma kararı damga vurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, toplantıda yaptığı konuşmada artık barışa fırsat vermenin gerekli olduğunu belirterek, "Orta Doğu'da barışın uzun bir süre imkânsız hale gelmesinden korkmak için haklı nedenlerimiz var" uyarısında bulundu. İki devletli çözüm için her şeyin yapılması gerektiğini vurgulayan Macron, "Fransa bugün Filistin Devleti'ni tanıyor" dedi.
“GAZZE'DE, UKRAYNA'DA, SUDAN'DA ULUSLARARASI HUKUK ÇİĞNENİYOR"
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM’nin 80’inci yıl dönümü nedeniyle Genel Kurul’da yapılan toplantıda konuştu. Guterres, BM’nin kurucularının, 2’nci Dünya Savaşı gibi büyük bir savaşı gördüklerini belirterek, “Barış, en cesur, en pratik ve en gerekli arayıştır. BM’yi kurarken olağanüstü bir şey yarattılar” ifadelerini kullandı.
BM ilkelerinin daha önce hiç olmadığı kadar saldırı altında olduğunu vurgulayan Guterres, “Gazze'de, Ukrayna'da, Sudan'da ve ötesinde siviller hedef alınıyor ve uluslararası hukuk çiğneniyor” diye konuştu.
BM’nin küresel sorunların ortadan kaldırılmasında bazı başarılara öncülük ettiğinin altını çizen Guterres, "İlerlemenin tek yolu birlikte olmaktır. Birlikte açıklık, cesaret ve inançla yükselelim ve barış vaadini gerçekleştirelim" açıklamasında bulundu.