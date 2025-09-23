BM'de tarihi oturum başladı! Trump, dünyaya sesleniyor... Konuşması sırasında prompteri bozuldu

ABD Başkanı Donald Trump konuşmasına başladı: Prompteri bozuldu

ABD Başkanı Donald Trump, 80. BM Genel Kurul toplantısındaki konuşmasına başladı. Trump, konuşmasına başlamadan önce prompteri bozuldu. Yaşadığı aksaklığa dair gönderme yapan Trump, prompter operatörüne yönelik "bu prompteri kim kullanıyorsa başı büyük belada. Dostum başın büyük belada" ifadelerini kullandı.

Trump, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Dönemimizin en büyük krizleri ile karşı karşıya kaldık. Dünyanın en ateşli ülkesiyiz. Dünyanın en güçlü ekonomisi, en güçlü ordusu bizde. Olmadığım 4 yıllık dönemde felaketten felakete sürüklendik. Silahlar barışı parçaladı. ABD tarihinin en büyük vergi indirimlerini yaptık. Bu odadaki insanlar da ABD'ye yatırım yapıyor. 8 aylık süreçte çok fazla yatırım aldık.



Geçtiğimiz 4 ay boyunca ülkemize giren yasadışı göçmen sayısı sıfıra indi. Dünya sahnesinde yeniden saygı görmeye başladık. Bir yıl önce insanlar bizle dalga geçiyordu.

7 AYDA 7 SAVAŞI BİTİRDİM



Benim yönetimimim artarda ticaret anlaşmaları yaptı. Yalnızca 7 ayda, 7 farklı, bitmesi imkansız görülen savaşı durdurdum. İki tanesi 30 yıllık savaştı. 7 savaşı durdurdum. Binlerce kişi sinirliydi. Bu insanların birçok insanın hayatına mal olduğunu biliyoruz. Dünya tarihinde hiçbir ABD başkanı bunu başaramadı ve ben 7 ayda başardım bunu. Keşke bunu BM yapabilseydi. Bu ülkelerin liderlerinin her biri ile ayrı ayrı görüştüm. BM bizim yanımızda değil. Prompter da çalışmadı. BM'den bana gelen tek şey bozuk bir prompter. Savaşları tahrik eden davranışlar ve çalışmayan bir prompter. BM büyük bir organizasyon ancak bunu gerçekleştirmenin yanından bile geçemiyor. Neden var diye çok düşündüm. BM'nin muazzam bir potansiyeli var. Ancak tek yaptıkları, sert ifadelerle dolu bir mektup yazmak ve ardından bu mektubun devamını getirmemek. Boş sözler savaşı çözmez. Savaşı çözen tek şey eylemdir. BM, çözmesi gereken sorunları çözmüyor, çoğu zaman yeni sorunlar oluşturuyor. Birleşmiş Milletler, Batı ülkelerine ve sınırlarına yönelik saldırıları finanse ediyor. BM'nin işgallerini durdurması gerekiyor, onları finanse etmesi değil.





"NOBEL'İ HAK ETTİĞİMİ SÖYLÜYORLAR"

Herkes Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiğimi söylüyor. Buradan bir sürü anne ve babadan teşekkür alıyorum. Çünkü sonu görünmeyen savaşlar bitirdik ve milyonlarca hayatı kurtardık. Şu an savaşlar var ve bunun üzerinde çalışıyoruz.

FİLİSTİN'İ TANIMAK HAMAS'A ÖDÜL



Herkes biliyor ki ben Gazze'de barışı sağlamak konusunda kararlıyım ancak Hamas barışı sağlamak için gelen makul teklifleri reddediyor. Bu çatışmayı durdurmak için yapmamız gerekenleri konuşuyoruz. Bir sürü kişi Filistin'i tanımaktan bahsediyor. Bu Hamas'a bir ödül olacaktır.



Bir ateşkes çok önce sağlanabilirdi. BM hep aynı mesajı verdi. Rehineleri almayı başardık. Son 20 rehine bizim için büyük bir zorluk. Hepsini almamız gerek. Biz 38 cesedi de istiyoruz.





UKRAYNA SAVAŞINI 3 GÜNDE DURDURURUM DEDİM AMA BEKLEDİĞİM GİBİ OLMADI



Durmadan çalışıyorum Ukrayna'daki kıyımı durdurmak için çalışıyorum. Savaşı çok kolay bitireceğimi düşünüyordum ancak savaşlar sürprizlerle doludur. 3 günde durduracağımı düşünüyordum ancak beklediğim gibi olmadı. Rusya çok kötü görünüyor. Bir sürü insan ölüyor. Bu savaş ben başkanken başlayamazdı. Hiçbir zaman başlamamalıydı. Lüzumsuzca kaybedilen hayatlar beni çileden çıkarıyor. Çin bu savaşı desteklediğini gösteriyor.



AVRUPA SAVAŞI FİNANSE EDİYOR



Avrupa'da Rusya'dan enerji alımının azalmadığını görüyoruz. Kendilerine karşı başlatılan savaşı finanse ediyorlar. İnanılır gibi değil ama böyle. Avrupa'nın hareketlerini önlemlerini artırması lazım. Rusya'dan petrol alırken onlarla savaştıklarını söylüyorlar. Bu utanç verici. Acilen bütün enerji ticaretini durdurmaları gerek. Rusya savaşı sona erdirmek için bir anlaşma yapmaya hazır değilse, kan dökülmesini durdurmak için yüksek gümrük vergileri uygulamaya tamamen hazırız. Ancak Avrupa da bize bu konuda destek vermeli.





AVRUPA BÜYÜK BİR DERTLE KARŞI KARŞIYA



Ben başa geldiğimden beri ABD'nin Amerika halkına ait olduğunu savundum. Ülkeleriniz mahvediliyor. Avrupa çok büyük bir dertle karşı karşıya. Yasadışı göçmenler akın ediyor ve kimse bir adım atmıyor. Bu sürdürülebilir değil. Siz hala politik doğruculuğu önde tutuyorsunuz.



Herkes kendi sınırlarını koruma hakkına sahip. Ülkenize giren kişilerin sayısı çok yüksek. Ülkelerinizi işgal etmeye çalışıyorlar. Tüm ülkeler kendi halklarını korumalı. Bu insanlar uygunsuz sebeplerle göçmen hakları ediniyor. Biz onları geri gönderdik. Cevaplar aradık, sorunları çözmeye çalıştık. Biz onların ülkesindeki sorunları çözmeye çalıştık. Artık bize insan göndermiyorlar."

