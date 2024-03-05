Biden’dan Ramazan'da Gazze için ateşkes çağrısı

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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katıldı. Abdullahiyan yaptığı açıklamada, Filistin konusunda İslam İşbirliği Teşkilatının daha aktif rol olması gerektiğini vurgulayarak, “İsrail’in savaş suçları ve soykırımının durdurulmasını, kalıcı ateşkesin sağlanmasını ve İsrail ordusunun Gazze’den tamamen çekilmesi gerektiğini savunuyoruz. Öte yandan Gazze’ye kayıtsız ve şartsız tüm insani yardımlar ulaştırılmalıdır” ifadelerini kullandı.
Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması için ABD yönetimine baskı yapılması gerektiğini belirten Emir Abdullahiyan, Filistinliler için Gazze’de geçici yerleşim yerlerinin oluşturulmasını önererek, “İsrail saldırıları sonucu ağır yaralanan kadınların ve çocukların tedavisi için Gazze içerisinde acil hastaneler ve sağlık merkezleri inşa edilmeli” dedi.
Abdullahiyan, "Birleşmiş Milletler ile koordineli bir şekilde acil olarak atılması gereken somut adım, Refah Sınır Kapısı’nın açılmasıdır. Bu şekilde insani yardımlar Gazze’ye ulaştırılabilir ve Gazze’nin yeniden inşasına başlanabilir. Öte yandan İsrail rejimi ile tüm ticari ilişkilere son verilmeli ve İsrail şirketlerine boykot uygulanmalıdır” ifadelerini kullandı.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne ayrım gözetmeden saldırmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nde yaklaşık 17 bin çocuğun yetim kaldığı aktarılarak, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde 2 yaşın altındaki her 6 çocuktan 1'inin yetersiz beslendiği ifade edildi.
Açıklamada, “Bebekler dünyanın gözleri önünde yavaş yavaş ölüyor. Bombalardan ölen çocuklar, şimdi kuşatmanın sonuçlarından dolayı daha da fazla ölüyor. Bu korkunç ölümler tamamen önlenebilir” denildi.
Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı sona erdi. Toplantıda kabul edilen kararda, Türkiye’nin önerisi üzerine İsrail-Filistin ihtilafının çözümünü teminen uluslararası barış konferansı düzenlenmesi çağrısı yapılarak, bu çerçevede muhtemel bir anlaşmanın uygulanması için garanti mekanizmasına olan ihtiyacın altı çizildi.
İSRAİL’İN ULUSLARARASI TEŞKİLATLARA ÜYELİĞİNİN ASKIYA ALINMASI ÇAĞRISI
Filistinli siviller için pratik ve etkin korumaya yönelik bir mekanizma oluşturulması gerektiğine vurgu yapılan kararda, İsrail’in başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası teşkilatlara üyeliğinin askıya alınması çağrısında bulunuldu.
Kararda, 11 Kasım 2023 tarihinde düzenlenen “İİT-AL Zirvesi”nde yetkilendirilen, Türkiye’nin yanı sıra, Suudi Arabistan, Filistin, Ürdün, Mısır, Katar, Endonezya ve Nijerya’dan oluşan temas grubunun uluslararası girişimleri takdir edilerek, bu girişimlerin sürdürülmesi çağrısında bulunuldu.
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) önemine dikkat çekilen kararda, UNRWA’ya mali katkısını kesen ülkeler kınanarak, söz konusu ülkelerden bu karardan vazgeçmeleri yönünde çağrıda bulunuldu.
Türkiye’nin ev sahipliğinde 24 Şubat 2024 tarihinde düzenlenen İİT Olağanüstü Enformasyon Bakanları Toplantısı’na değinilen kararda, nihai beyanname kararlarının uygulanmasının gerekliliği vurgulandı.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 151 gündür sürerken, ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda İsrail ve Hamas arasında yeni bir esir takasını da içeren ateşkes anlaşmasına yönelik çabalar devam ediyor. Biden, anlaşma konusunda İsrail’in işbirliği yaptığı belirterek, "Ateşkese ihtiyacımız var" dedi.
Masadaki anlaşmayı "rasyonel bir teklif" olarak nitelendiren Biden, İsraillilerin bunu kabul ettiğini belirterek, "Hamas'ın ne yapacağını görmek zorundayız" dedi.
"Ramazan ayına kadar bir anlaşma olmazsa özellikle Kudüs'te durumun 'çok, çok tehlikeli' olacağını" aktaran Biden, İsrail'in Gazze Şeridi’ne daha fazla insani yardımın girmesine izin vermemesi için "hiçbir mazeret" olmadığını da vurguladı.