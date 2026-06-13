Gizli görüşme sızdırıldı! ABD-İsrail hattında itiraf... Trump Netanyahu'ya 'baskı yaptı'

BAE Dışişleri Bakanlığı, İran'a fon aktarıldığı yönünde çıkan iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri, bazı uluslararası medya kuruluşları tarafından yayınlanan ve BAE'den İran'a 3 milyar ABD doları da dahil olmak üzere para transferi yapıldığı iddialarını kesin bir dille yalanlamaktadır" ifadeleri kullanıldı.
İddiaların tamamen asılsız ve temelsiz olduğu, dondurulmuş İran fonlarının hiçbirinin BAE aracılığıyla serbest bırakılmadığı, transfer edilmediği veya buna kolaylık sağlanmadığı vurgulandı. Medya kuruluşlarına doğruluğa önem verme, resmi kaynaklara dayanma ve doğrulanmamış bilgileri ve asılsız iddiaları yayınlamaktan ve yaymaktan kaçınma çağrısında bulunuldu.
Uluslararası medyada çıkan haberlerde, BAE'nin İran'a 10 milyar dolar fon aktarmayı kabul ettiği, bunun 3 milyar dolarının zaten aktarıldığı iddia edilmişti.
CNN Internatioal, ABD ordusunun İran'daki yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyuma el koymak amacıyla kara harekâtı seçeneğini masaya yatırdığını, ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın operasyonu son anda durdurduğunu öne sürdü.
CNN'in konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, İran'daki zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ele geçirilmesine yönelik hazırlıkları değerlendirmek üzere Florida'daki ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) karargâhına gitti.
CENTCOM'DA ACİL TOPLANTI: NATO ZİRVESİNDEN ERKEN DÖNDÜ
Kaynaklar, toplantının son derece acil bir şekilde organize edildiğini belirtti. Bu nedenle Caine'in, Brüksel'deki NATO toplantısından ayrılarak 19 Mayıs'ta hızla ABD'ye döndüğü ifade edildi.
Söz konusu görüşmelerin bu denli üst düzey isimlerin katılımıyla gerçekleştirilmesinin, Washington yönetiminin kara operasyonu seçeneğine ne kadar yaklaştığını ortaya koyduğu iddia edildi.
TRUMP'A SUNULDU, OPERASYON RAFA KALDIRILDI
Habere göre Dan Caine, CENTCOM'daki değerlendirmelerin ardından hazırlanan kara harekâtı planını ABD Başkanı Donald Trump'a sundu.
Ancak kaynaklar, İran'ın sert bir misillemede bulunabileceği, çatışmaların daha geniş bir savaşa dönüşebileceği ve küresel ekonomide yeni bir krize yol açabileceği yönündeki uyarıların Trump'ın kararında etkili olduğunu öne sürdü.
"ABD ASKERLERİNİN KAYIPLARINDAN ENDİŞE ETTİ"
Kaynaklara göre Trump, olası bir kara operasyonunun çok sayıda ABD askerinin hayatını riske atabileceği yönündeki değerlendirmeleri de dikkate aldı.
Bu endişelerin ardından Trump'ın, İran'daki uranyum stoklarına yönelik kara harekâtı planını durdurma kararı aldığı iddia edildi.
ABD merkezli CNN, ABD istihbaratına yakın beş kaynağa dayandırdığı haberinde, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoklarını korumaya yönelik adımlarını son haftalarda önemli ölçüde artırdığını öne sürdü.
Haberde, Tahran yönetiminin söz konusu nükleer malzemelere erişimi zorlaştırmak amacıyla kapsamlı önlemler aldığı iddia edildi.
TÜNELLERİN GİRİŞLERİNE MAYIN DÖŞENDİ İDDİASI
CNN'e konuşan kaynaklar, İran'ın uranyum stoklarının bulunduğu değerlendirilen tünelleri kasıtlı olarak doldurduğunu ve giriş noktalarına patlayıcı mayınlar yerleştirdiğini ileri sürdü.
Söz konusu adımların, olası dış müdahalelere karşı nükleer materyallerin güvenliğini artırmayı amaçladığı belirtildi.
"ERİŞİM ARTIK DAHA ZOR VE DAHA TEHLİKELİ"
İstihbarat kaynakları, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoklarına ulaşmanın artık çok daha karmaşık hale geldiğini ifade etti.
Kaynaklar, "Uranyum stokuna erişim artık daha zor, daha tehlikeli ve bir ay öncesine kıyasla çok daha uzun zaman alıyor" değerlendirmesinde bulundu.
İran devlet televizyonu, ABD'nin 47 yıl aradan sonra İran'ın egemenliğine saygı gösterdiğini öne sürerek dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yayında, yalnızca üç ay önce İran'da rejim değişikliğini hedeflediği iddia edilen ABD'nin, bugün uzlaşı arayışına girerek müdahale etmeme ilkesini kabul etmek zorunda kaldığı ifade edildi.
"MÜDAHALE ETMEME İLKESİNİ KABUL ETMEK ZORUNDA KALDILAR"
İran televizyonunda yapılan yorumlarda, Washington yönetiminin Tahran'a yönelik yaklaşımında önemli bir değişim yaşandığı savunuldu. Yayında, "Üç ay önce rejimi devirmeyi amaçlayan Amerikalılar, artık bir uzlaşmaya varmak için müdahale etmeme ilkesini kabul etmek zorunda kaldılar" ifadelerine yer verildi.
HÜRMÜZ BOĞAZI VE DONDURULMUŞ FONLAR GÜNDEMDE
Televizyon kanalında, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın İran'ın kontrolünde kalmaya devam ettiği belirtildi. Ayrıca, İran'a ait olduğu belirtilen dondurulmuş 24 milyar dolarlık fonun serbest bırakılmasının da taraflar arasında görüşülen başlıklardan biri olduğu aktarıldı.
Yayında, yaptırımların kaldırılması ve nükleer dosyaya ilişkin kapsamlı bir anlaşmaya varılmasının ardından gerekli incelemelerin yürütüldüğü ifade edildi.
"NÜKLEER MALZEMELER YURT DIŞINA TRANSFER EDİLMEYECEK"
İran devlet televizyonu, ülkenin nükleer programına ilişkin tutumunu da net ifadelerle ortaya koydu. Yayında, İran'ın nükleer malzemelerini yurt dışına transfer etmeyeceği özellikle vurgulandı.
ABD ile İran arasında kalıcı barışı sağlayacak bir anlaşmaya dair çabalar sürerken, bölgede endişe verici bir gelişme daha yaşandı. ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemileri hedef almak amacıyla çok sayıda tek yönlü saldırı İHA’sı fırlattığı belirtilerek, "ABD güçleri son saatlerde bunların hepsini düşürdü ve boğazdan geçiş kesintisiz şekilde devam ediyor. Uluslararası ticaret koridoru geçişlere açık kalmayı sürdürüyor"denildi.
İran devlet televizyonunda yer alan habere göre, Sirik Limanı bölgesinde patlama sesi duyuldu.
Haberde, Hürmüzgan eyaletinde ismi açıklanmayan bir yetkilinin, patlama sesinin, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'nda geçiş ihlali yapan gemilere karşı yaptığı uyarı atışlarından kaynaklandığını söylediği bilgisi yer aldı.