Adım adım savaş… Haniye suikastında Mossad parmağı… Misilleme açıklaması yapan İran düğmeye bastı! Onlarca üst düzey yetkiliyi tutukladılar

Güncelleme Tarihi:
The New York Times'ın soruşturmayla ilgili iki İranlıya dayandırdığı haberine göre İran, İsmail Haniye'nin Tahran'da İsrail tarafından öldürüldüğü iddiasıyla bağlantılı olduğu şüphesiyle en az iki düzine kişiyi tutukladı.
Habere göre tutuklananlar arasında üst düzey İranlı istihbarat görevlileri, askeri yetkililer ve Devrim Muhafızları'nın işlettiği konukevinin personeli de bulunuyor. İranlılar, üst düzey yetkililer arasındaki büyük bir güvenlik ihlalinin suikastı mümkün kıldığından korkuyor.
Haniye'nin öldürülmesine verilen tepkinin harareti, suikastın ülkenin başkentinde çok sıkı korunan bir yerleşkede, ülkenin yeni cumhurbaşkanının yemin töreninden birkaç saat sonra meydana gelmesinin İran yönetimi için ne kadar yıkıcı bir güvenlik zaafı olduğunun altını çiziyor.
Telegraph daha önce Mossad'ın misafirhaneye patlayıcı yerleştirmek ve ardından uzaktan patlatmak için İranlı güvenlik ajanlarından yardım aldığını bildirmişti ancak İran'daki bir Hamas yetkilisi Al-Araby Al Jadeed haber kuruluşuna Haniye'nin havadan atılan bir mermiyle hedef alındığını söyledi.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu insansız hava aracıyla (İHA) Tulkerim'in kuzeyindeki Attil ve Zeyta kasabalarını birbirine bağlayan yol üzerinde bir otomobile hava saldırısı düzenledi. İki roketin isabet ettiği araç alev alırken içindekiler yanarak hayatını kaybetti.
Telegraph'ta yer alan bir habere göre Mossad, Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da kaldığı misafirhaneye patlayıcı yerleştirmek üzere İranlı güvenlik ajanlarını görevlendirdi. Habere göre ilk plan, helikopter kazasında ölen Cumhurbaşkanı İbrahim Raisi'nin cenaze törenine katılmak üzere Mayıs ayında Tahran'ı ziyaret eden Haniye'ye suikast düzenlemekti, ancak iki İranlı yetkili gazeteye, binadaki insan sayısının çokluğu ve başarısız olma ihtimalinin yüksek görünmesi nedeniyle operasyonun iptal edildiğini söyledi.
İngiliz gazetesi ajanların yine de operasyona devam ederek yerleşkedeki üç odaya patlayıcı yerleştirdiklerini ve daha sonra İran'dan ayrıldıklarını söylüyor. Bombaları yurtdışından patlattıkları bildiriliyor.
İsrail Kanal 12 Televizyonunun isimlerini açıklamadığı 2 ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, Biden, Netanyahu'yu telefonla arayarak esir takası anlaşmasının halihazırda yapılacak en önemli şey olduğunu söyledi.
Zor geçtiği ve Biden'ın sert üslup takındığı ifade edilen görüşmede Biden, Netanyahu'dan bölgede tansiyonu yükseltmekten kaçınmasını ve bunun yerine esir takası anlaşması ve Gazze'de ateşkes için çalışmasını istedi.
İsrail medyasına göre Biden ve Netanyahu ayrıca Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastına karşılık İran'dan gelebilecek olası misillemeye ilişkin yürütülen askeri hazırlıkları da görüştü.
ABD Savunma Bakanlığı, "İran kaynaklı tehditler" karşısında İsrail'in güvenliğine olan desteğini artırmak için bölgeye ilave savaş uçakları ve gemiler göndereceklerini bildirdi.
ABD, halen bölgede görev yapan USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin yerine USS Abraham Lincoln uçak gemisini gönderecek.
Buna ilaveten balistik füze savunma kapasitesine sahip ilave kruvazör ve destroyerleri de bölgeye gönderecek Pentagon, aynı zamanda karadan balistik füze savunma kabiliyetlerini de artıracak.
Bakan Austin ayrıca, Orta Doğu'da görev yapacak ilave savaş uçakları filosunu da İsrail'in savunması için bölgeye gönderecek.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin öldürülmesinin ardından Gazze Şeridi’nde ateşkes görüşmelerinin devam edip etmeyeceği merak konusu haline gelmişti. İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, müzakere heyetinin anlaşmayı görüşmek üzere bugün ya da pazar günü Mısır’ın başkenti Kahire’ye gideceğini bildirdi.
Açıklamaya göre Gazze'de tutulan esirlerin serbest bırakılması, İsrail'in Philadelphia Koridoru'nu askeri olarak işgal etmesi ve yerlerinden edilen Filistinlilerin bölgenin kuzey kısmına geri dönmesi konularında henüz bir anlaşmaya varılmadı.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin İran’ın başkenti Tahran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından bölgede gerilim tırmanıyor. Dün gece İran Devlet Televizyonu’ndan yapılan açıklamada, “Önümüzdeki saatlerde dünya çok önemli gelişmelere sahne olacak” ifadeleri kullanıldı.
İran Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Seyid Muhammed Marandi ise sosyal medya hesabından Devrim Muhafızları Ordusu’na ait füze fotoğrafını paylaşarak, “Terk edin. Geliyor” paylaşımında bulundu.