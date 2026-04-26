Lübnan'da çatışmalar şiddetleniyor! ABD'nin asker sevkiyatı gerilimi tırmandırdı: İran'dan yanıt gecikmedi

Lübnan'da çatışmalar şiddetleniyor! ABD'nin asker sevkiyatı gerilimi tırmandırdı: İran'dan yanıt gecikmediGüncelleme Tarihi:
ABD Başkanı Donald Trump, İran’la müzakere yapmak üzere İslamabad’a gitmeye hazırlanan ABD ekibinin uçuşunu iptal ettiğini açıkladı.
Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada, ABD heyetinin Pakistan seyahatini son anda iptal etme kararı aldığını bildirdi.
Haberde, Pakistan'a gitmeye hazırlanan Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'e, seyahati iptal ettiğini söyleyen Trump'ın, "Hayır, oraya gitmek için 18 saatlik bir uçuş yapmayacaksınız." dediği aktarıldı.
Trump'ın, ekibine ayrıca, "Elimizde tüm araçlar mevcut, bizi istedikleri zaman arayabilirler ama artık, öylece oturup boş muhabbetler etmek uğruna 18 saatlik uçuşlar yapmayacaksınız." dediği ifade edildi.
ABD Başkanı Trump'ın bu açıklaması, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, Pakistan'dan ayrıldığı haberinin duyurulmasının ardından geldi.
İran tarafı daha önce ABD heyetiyle Pakistan'da herhangi bir "doğrudan görüşme" planlanmadığını, sadece Pakistan aracılığıyla dolaylı mesaj iletilebileceğini belirtmişti.
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, İstihbarat Bakanlığı, Kirman eyaletinde akşamları Azadi Meydanı'nda yönetime destek gösterisi için toplanan kalabalığın üzerine ateş açan ve 3 kişinin yaralanmasına neden olan bir kişinin suç ortakları ile birlikte yakalandığını duyurdu. Açıklamada, yakalanan şahısların devrik Şah'ın oğlu Rıza Pehlevi'ye yakın bir grupla bağlantılı olduklarının tespit edildiği, operasyon sırasında çok sayıda fişek ve patlayıcının da ele geçirildiği ifade edildi.
ABD ve İsrail'in Hürmüz Boğazı'nın açılması noktasında baskı oluşturmaya çalıştığını ancak bunun gerçekleşmeyeceğini söyleyen İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanlarından Muhammed Cafer Esedi, "ABD’lilere söylüyoruz; burası kaynaklarını yağmalayabileceğiniz Venezuela değil. Yeniden saldırdığınızda daha ağır bir darbe yiyeceksiniz. İran devleti ve İran halkı size karşı duracak." ifadelerini kullandı.
Esedi, Hürmüz Boğazı ile Basra Körfezi'nin İran ve bölge ülkeleriyle ilgili bir mesele olduğunu, ABD'nin burada söz söyleme hakkı bulunmadığını ve ülkesinin yeni bir saldırıya karşı belirli bir plana sahip olduğunu söyledi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Silahlı Kuvvetleri dün yayımladığı bildiride, olası bir saldırıya karşı hazır olduğunu duyurdu. ABD kuvvetlerinin İsfahan'da gerçekleştirdiği operasyonun başarısızlığa uğradığı ve bunun 1980'de yaşanan Tebes olayının tekrarı olduğu belirtilen bildiride, "Düşmanın herhangi bir yeni saldırısı stratejik caydırıcılık düzeyinde bir cevapla karşılaşacak." ifadelerine yer verildi.
Bildiride ayrıca, her türlü saldırıya karşı tam hazırlık içerisinde olunduğu ve ABD askerleri için esir kampları dahi hazırlandığını kaydedildi. ABD'nin İsrail'in politikalarına alet olmaması ve tüm askeri teçhizatlarıyla birlikte bölgeden çekilmesi gerektiği ifade edilen bildiride, Hürmüz Boğazı'nda ABD ve İsrail bağlantılı gemiler hariç diğer gemilerin geçişlerinin kolaylaştırılmasının İran'ın hedefleri arasında bulunduğu kaydedildi.
Ateşkesin başlamasından bu yana taraflar Hizbullah ve İsrail, bomba ve füze atmayı bırakmadı. İsrail, savunma operasyonları olarak adlandırdığı eylemleri gerçekleştirme hakkını saklı tuttuğunu daha önce duyurmuştu. İşgal altındaki bölgedeki köyler, patlayıcılar, buldozerler ve topçu ateşiyle sistematik olarak yıkılıyor. Hizbullah ise İsrail'in saldırılarına misillemeler düzenlendiğini bildirdi.
ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENİYOR
Al Jazeera'nin haberinde, tarafların ateşkes anlaşmasına karşın çatışmaları durdurmadığı belirtildi. Haberde, gidişatın daha da büyük bir çatışmaya doğru evrildiği ifade edildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın attığı roketlere Lübnan'ın iç bölgelerine ateş açarak yanıt verdiklerini kaydetmişti.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun ateşkese rağmen dün Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin yaralandığını bildirdi.
İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Yüksek Mahkemesi tarafından onanan Rameş hakkındaki idam cezası sabah saatlerinde infaz edildi. Rejim karşıtı açıklamalarıyla bilinen firari Abdulgaffar Nakşibendi ile bağlantılı olduğu öne sürülen Rameş, "Ceyşul Adl" örgütüne üye olmak, bombalı saldırılar düzenlemek ve askeri güçlere pusu kurmak suretiyle "devlete karşı silahlı isyan" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.
İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşul Adl", "Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde zaman zaman silahlı eylemler düzenliyor.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşmesinde ABD’nin bölgeye askeri güç sevkiyatını eleştirerek, "Askeri varlığın artırılması ve düşmanca eylemler yalnızca koşulların daha da karmaşık hale gelmesine yol açar ve diyalog ortamını sekteye uğratır. İran, baskı, tehdit ve abluka altında dayatılan bir müzakereyi kabul etmeyecektir" dedi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Arakçi ile beraber Pakistan'daki görüşmelere katılan İran heyetinden bazı isimlerin istişarelerde bulunmak üzere başkent Tahran'a döndüğü ve istişarelerin ardından söz konusu heyetin Umman'dan Pakistan'a dönecek olan Arakçi ile bir araya gelmesinin planlandığı belirtildi.
İsrail-Lübnan arasındaki hassas ateşkeste gerginlik yükseliyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan ile yürürlükteki ateşkese rağmen ülkeye yönelik yeni saldırı talimatı verdi.
Netanyahu’nun Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, "İsrail başbakanının Lübnan'daki Hizbullah noktalarına yönelik 'güçlü saldırılar' düzenlenmesi doğrultusunda talimat verdiği" belirtildi.
Söz konusu gelişme, tarafların birbirlerini karşılıklı olarak ateşkes ihlali gerçekleştirmekle itham etmesinin ardından yaşandı.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, "ABD’nin diplomasiyi ilerletmek için ciddi bir iradeye sahip olup olmadığı görülmeli." değerlendirmesinde bulundu.
Arakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İslamabad’daki temaslarına ilişkin açıklama yaptı.
Pakistan ziyaretinin oldukça verimli geçtiğini ve Pakistan’ın savaşın sonlandırılması için ortaya koyduğu çabanın değerli olduğunu vurgulayan Arakçi, "Bu ziyarette İran'a karşı yürütülen savaşı kalıcı olarak sona erdirecek uygulanabilir bir çerçeve konusunda İran'ın duruşunu paylaştım. ABD'nin diplomasi konusunda gerçek anlamda ciddi olup olmadığını henüz göremedim." ifadelerini kullandı.