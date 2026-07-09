ABD'den İran'a ikinci saldırı dalgası: Devrim Muhafızları, ezici yanıt uyarısı yaptı! Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere misilleme

Bahreyn ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın sabah saatlerinde Bahreyn'de füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) "sivil noktaları hedef aldığı" belirtildi.
Ülkedeki hava savunma sistemlerinin bugün İran'a ait çok sayıda hava saldırısını engellediği ifade edildi.
Sayıya ilişkin bilgi verilmezken, "sivillerin ve özel mülkiyetin füze ve İHA'larla kasıtlı olarak hedef alınmasının" uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğu vurgulandı.
Bahreyn'in tüm silahlı unsurlarının en üst düzey hazırlık durumunda bulunduğu ve ülkenin savunulması için tam teyakkuz halinde olduğu kaydedildi.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Trump’ın İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki askerlerini geri çekeceğini düşündüğünü açıklamasına yazılı olarak cevap verdi.
Katz, "Lübnan'a girmek için kimseden izin istemedik ve Lübnan'da kalmak için de kimseden izin almaya ihtiyacımız yok." ifadelerini kullanarak, Lübnan'ın güneyindeki işgalle İsrail vatandaşlarını koruduklarını iddia etti.
Bakan Katz, şunları kaydetti:
"Hizbullah Lübnan genelinde silahsızlandırılana ve kuzey sakinlerine yönelik tehdit ortadan kaldırılana kadar Lübnan'daki güvenlik şeridinde kalmaya ve gerektiği kadar bu şeridin içerisinden faaliyet göstermeye devam edeceğiz."
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına ait olduğu belirtilen bir görseli alıntıladı.
Başkan Trump, "Bu, İran'ın dün gemileri bombalamasına misilleme niteliğindedir. Eğer tekrar yaşanırsa çok daha ağır olur." ifadelerini kullandı.
İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin İran'a düzenlediği saldırılarda 14 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. İran'ın batısındaki 5 eyalete düzenlenen saldırılarda 78 kişinin yaralandığı kaydedildi.
İranlı yetkililer, ABD'nin demiryolu hattının bir bölümüne düzenlediği saldırının ardından Tahran-Meşhed demiryolundaki yolcu treni seferlerinin askıya alındığını açıkladı. İran Demiryolları, onarım çalışmalarının devam ettiği bölgeye teknik ve operasyonel ekiplerin gönderildiğini ve güzergahın "mümkün olan en kısa sürede" eski haline getirilmesinin hedeflendiğini duyurdu.
Açıklamada ayrıca tren yolunda mahsur kalan yolcuların karayoluyla Meşhed'e taşınması için düzenlemeler yapıldığı belirtildi. İran'ın ABD/İsrail saldırısında öldürülen eski dini lideri Hamaney'in bugün ilerleyen saatlerde Meşhed'de defnedilmesi bekleniyor.
ABD Başkanı Donald Trump, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Türkiye'den ABD'ye dönüş yolunda Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına ilişkin "Onlar bize her vurduğunda biz 20 katıyla karşılık vereceğimizi söyledim ve dün gece bunu yaptık." dedi.
Trump, İran'ın ABD ile bir anlaşma yapmayı "çok istediğini" belirterek, "Kısa süre önce aradılar. Anlaşmayı o kadar çok istiyorlar ki. Sadece buna değer olup olmadıklarını bilmiyorum. Yapılacak bir anlaşmaya sadık kalacaklarından emin değilim. Sorun da bu." dedi.
'ELLERİNDE ÇOK AZ ŞEY KALDI'
İran'ın da bazı adımlar attığını ancak bunların ABD saldırılarına karşılık niteliğinde olduğunu belirten Trump, "Askeri açıdan zaten kazandık. Ellerinde çok az şey kaldı." ifadelerini kullandı.
İran'ın ticari gemilere yönelik saldırılarının sorulması üzerine ise Trump, "Dürüst olmak gerekirse bu biraz çılgınca. Biraz dengesiz davranıyorlar ama yine de anlaşmayı çok istiyorlar." yanıtını verdi.
Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD üslerine yönelik saldırıların güney kıyı illeri ile doğu illerindeki Meşhed şehrine ulaşımı sağlayan iki köprüye yapılan saldırılara karşılık olduğu kaydedildi. Devrim Muhafızları, ABD saldırılarının eski lider Hamaney'in bugün Meşhed'de defnedilecek olması nedeniyle düzenlenen "tarihi" cenaze törenini gölgede bırakmayı amaçladığını öne sürdü.
Açıklamada ABD'nin saldırılarını tekrarlaması halinde İran'ın "ezici yanıtlarının" bölgedeki diğer ABD üslerini de kapsayacak şekilde genişletileceği uyarısında bulunuldu. İran devlet televizyonu IRIB, ABD güçlerinin Akkale şehri dışındaki Ak Tekeh Han Köprüsü'ne yedi füze fırlattığını ve demiryolu hattında iki patlamaya neden olduğunu bildirmişti.
İran Devrim Muhafızları, Kuveyt, Katar ve Bahreyn'deki ABD üslerine yönelik gerçekleştirilen saldırıların sorumluluğunu üstlendi. Söz konusu saldırıların ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarına karşı "cezalandırıcı bir yanıtın" ilk aşaması olduğu belirtildi. Devrim Muhafızları, operasyon kapsamında ABD üslerindeki "önemli altyapı ve tesislerin" hedef alındığını duyurdu.
İran devlet televizyonu IRIB'in yayınladığı açıklamaya göre, ABD saldırılarından saatler sonra Devrim Muhafızları'na ait deniz ve hava kuvvetleri ortak bir füze ve insansız hava aracı operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda Kuveyt'teki Camp Arifjan askeri üssü ile Ali Al Selman hava üssü, Bahreyn'deki Cuffeyr ve Şeyh İsa üsleri hedef alındı.
ABD ordusu, İran'a yönelik yeni hava saldırılarında 90 hedefi vurduğunu açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, operasyonun amacının İran'ın "Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere ve sivil denizcilere saldırma kabiliyetini zayıflatmak" olduğu belirtildi.
CENTCOM açıklamasında, "ABD kuvvetleri, İran kıyı şeridi boyunca hava savunma sistemleri, kıyı gözetleme unsurları, füze ve insansız hava aracı depolama alanları, deniz kuvvetleri ve askeri lojistik altyapısı da dahil olmak üzere yaklaşık 90 İran askeri hedefini vurdu" ifadelerine yer verdi.
CENTCOM son saldırıların, bir önceki gece İran'da gerçekleştirilen başarılı taarruz saldırılarının ardından geldiğini kaydetti. İkinci saldırı dalgası, ABD güçlerinin İran'da 80'den fazla hedefi vurmasından bir gün sonra geldi.
ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'nde yaptığı açıklamada İran ile diplomasi yolunun artık gündemde olmadığını ima ederek bu sürecin "zaman kaybı" olduğuna inandığını söyledi. Temsilcileri Jared Kushner ve Steve Witkoff'un da dahil olabileceği daha fazla müzakere olasılığını dışlamayan Trump, ekibiyle görüşeceğini ve diplomasiye devam etmek için bir yol olduğuna inanması halinde bu yolu izleyeceğini belirtti. Trump'ın doğrudan müzakerelere katılmadığı kaydedildi. Ayrıca Trump, bir anlaşmaya varılsa dahi İran'ın buna uyacağına artık inanmadığını ifade etti.