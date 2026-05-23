ABD'de gizli toplantı! Trump talimatı verdi: Saldırı planı devrede

Trump: Terör hamisi İran

ABD Başkanı Donald Trump, kasım ayındaki ara seçimler öncesinde ülkenin en çekişmeli seçim bölgelerinden biri olan New York'un Rockland bölgesinde Cumhuriyetçi seçmene seslendi.

Konuşmasının büyük bölümünü iç politika konularını ayıran Trump, dış politika bağlamında ise İran savaşı ve Venezuela'yla ilgili yaşanan problemlere değindi.

Trump, "Sadece Venezuela'da değil, Destansı Öfke operasyonu kapsamında da savaşçılarımız, dünyanın bir numaralı devlet destekli terör hamisi olan, evet, bir numaralı devlet destekli terör hamisi İran'ın, sorun yaratmak amacıyla dünyanın dört bir yanına para göndermesine engel oluyor. Nükleer bir silaha sahip olmalarına asla müsaade edilmeyecek ve onlar da bunun gayet farkındalar." ifadelerini kullandı.