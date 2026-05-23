ABD'de gizli toplantı! Trump talimatı verdi: Saldırı planı devrede

ABD'de gizli toplantı! Trump talimatı verdi: Saldırı planı devredeGüncelleme Tarihi:
Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir, devam eden krizi sona erdirmeye yönelik yürütülen çabalar kapsamında dün akşam geldiği Tahran’da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşme gerçekleştirdi. İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre gece geç saatlere kadar süren görüşmede, gerilimlerin tırmanmasını önlemek ve ABD ile İsrail'in İran'a dayattığı savaşı sona erdirmek için sürdürülen son diplomatik girişimler ve bölgede barış, istikrar ve güvenliği güçlendirmenin yolları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bekayi, Washington yönetiminin İran’ın taleplerini kabul etmekten başka seçeneği olmadığını savundu.
“TRUMP DAHA FAZLA YENİLGİYLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİR”
Bekayi, Trump yönetiminin İran’a yönelik baskı politikalarının başarısız olduğunu öne sürdü.
İranlı sözcü, “Trump'ın İran'ın taleplerini karşılamaktan başka seçeneği yok, aksi takdirde daha fazla yenilgiye uğrayacak.” ifadelerini kullandı.
“İRAN’IN HAKLARI TANINMALI”
Tahran yönetimi, ABD’nin İran halkının taleplerini kabul etmesi gerektiğini savundu.
Bekayi açıklamasında, “ABD başkanının İran halkının taleplerini kabul etmek ve İran'ın haklarını tanımaktan başka seçeneği yok.” dedi.
“SAVAŞIN MALİYETİ DAHA DA ARTAR”
İranlı yetkili, olası yeni bir çatışmanın hem ABD’ye hem de uluslararası topluma ağır sonuçlar doğuracağını belirtti.
Bekayi, “Trump, teklifimizi kabul etmeli ve savaşın devam etmesinin Amerikan halkına ve uluslararası topluma vereceği daha fazla kayıp ve maliyetten kaçınmayı göz önünde bulundurmalıdır.” ifadelerini kullandı.
Axios haber sitesi ise Trump’ın Cuma günü ulusal güvenlik ekibinin üst düzey üyeleriyle İran meselesini görüşmek üzere bir araya geldiğini duyurdu. Axios’a konuşan kaynaklar, müzakerelerde bir ilerleme kaydedilmediği takdirde Trump'ın yeni saldırıları ciddi olarak değerlendireceğini aktardı.
Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun bu hafta başında yaptığı açıklamada, ABD veya İsrail’den gelebilecek olası yeni saldırıların çatışmayı bölgenin ötesine taşıyabileceği uyarısında bulunduğu aktarıldı.
ABD’de Donald Trump yönetiminin, İran ile diplomatik temaslar sürmesine rağmen yeni bir saldırı seçeneğini masada tuttuğu öne sürüldü. ABD basınında yer alan haberlere göre Washington’da askeri ve istihbari hareketlilik dikkat çekerken, olası operasyon senaryoları için hazırlıkların hızlandırıldığı iddia edildi.
TRUMP TATİL PLANINI İPTAL ETTİ
CBS News’te yer alan habere göre Trump, Anma Günü tatili kapsamında New Jersey’deki golf kulübüne gitme planını iptal ederek Beyaz Saray’a dönme kararı aldı.
Haberde, kararın gerekçesi olarak “devlet işlerine ilişkin koşulların” gösterildiği aktarıldı.
ABD ORDUSUNDA DİKKAT ÇEKEN HAREKETLİLİK
Haberde, bazı ABD’li askeri ve istihbarat personeline gönderilen talimatlar sonrası tatil planlarının değiştirildiği veya iptal edildiği belirtildi.
Savunma yetkililerinin yurt dışındaki üslerde personel geri çağırma listelerini gözden geçirdiği, Orta Doğu’daki birlik rotasyonlarının ise İran’ın olası misilleme ihtimaline karşı sürdürüldüğü kaydedildi.
Uzmanlar, Washington’daki bu hareketliliğin “İran’a yönelik olası saldırı planlarının yeniden devreye alındığı” yönündeki yorumları güçlendirdiğini ifade ediyor.
ATEŞKES SONRASI GERİLİM YENİDEN TIRMANIYOR
Haberde ayrıca, ABD ile İran arasında Nisan ayında yürürlüğe giren geçici ateşkes sonrası doğrudan saldırıların büyük ölçüde durduğu ancak dolaylı müzakerelerin sürdüğü hatırlatıldı.
Buna rağmen taraflar arasındaki gerilimin tamamen sona ermediği ve askeri seçeneklerin masada tutulduğu vurgulandı.
BEYAZ SARAY’DAN “TÜM SENARYOLARA HAZIRIZ” MESAJI
Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, CBS News’e yaptığı açıklamada Trump’ın İran’ın nükleer silah edinmesine kesinlikle karşı olduğunu söyledi.
Kelly, diplomatik görüşmelerin başarısız olması halinde Washington yönetiminin tüm senaryolara hazırlıklı olduğunu ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, kasım ayındaki ara seçimler öncesinde ülkenin en çekişmeli seçim bölgelerinden biri olan New York'un Rockland bölgesinde Cumhuriyetçi seçmene seslendi.
Konuşmasının büyük bölümünü iç politika konularını ayıran Trump, dış politika bağlamında ise İran savaşı ve Venezuela'yla ilgili yaşanan problemlere değindi.
Trump, "Sadece Venezuela'da değil, Destansı Öfke operasyonu kapsamında da savaşçılarımız, dünyanın bir numaralı devlet destekli terör hamisi olan, evet, bir numaralı devlet destekli terör hamisi İran'ın, sorun yaratmak amacıyla dünyanın dört bir yanına para göndermesine engel oluyor. Nükleer bir silaha sahip olmalarına asla müsaade edilmeyecek ve onlar da bunun gayet farkındalar." ifadelerini kullandı.