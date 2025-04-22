Son dakika... ABD'de bilgi sızdırma krizi büyüyor! Pentagon'a yeni lider arayışı: Trump 'direniyor'

Pete Hegseth'in koltuğu sallanıyor mu?

ABD yönetimi, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in görevden alınmasını tartışıyor. Bir Beyaz Saray yetkilisi, Hegseth'in yerine yeni bir isim arayışına girildiğini belirtti.



ABD merkezli NPR'nin haberine göre, ismi açıklanmayan yetkili, Savunma Bakanı'nın eşi, kardeşi ve avukatıyla oluşturduğu bir sohbet grubunda Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik hava operasyonlarına dair detayları aktardığının 'kesinleştiğini' ifade etti. Kaynak, Hegseth'in Signal uygulaması üzerinden yaptığı bu paylaşımların, yanlışlıkla bir gazetecinin de bulunduğu başka bir gruba sızdığını kaydetti.





GİZLİ BİLGİLERİ 'DAKİKA DAKİKA' AKTARMIŞ



ABD merkezli NPR'nin haberine göre, kaynak, Hegseth'in kişisel akıllı telefonunda Signal mesajlaşma uygulamasını kullandığını ve Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik hava saldırıları hakkında dakika dakika gizli bilgileri detaylandırdığını söyledi. Söz konusu bilgilerin, operasyonların başlamasından saatler önce yabancı istihbarat servislerinin eline geçmesi durumunda ABD askerlerinin güvenliğinin riske girebileceği hatırlatıldı. Husilerin, son dönemde iki ABD savaş uçağını düşürdüğü biliniyordu.



'TAM BİR İÇ ÇEKİŞME'



Eski Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Ullyot ise istifa etmesinin ardından kaleme aldığı bir yazıda, kurumdaki son dönemi "tam bir iç çekişme krizi" olarak tanımladı.



Dan Caldwell, Colin Carroll ve Darin Selnick adlı üç eski Pentagon danışmanı ise görevlerine son verilmesinin ardından X üzerinden ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Üçümüz de ülkemize onurlu bir şekilde hizmet ettik. Bilgi güvenliğinin öneminin farkındayız ve bu konuda titizlikle çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi. Caldwell ve Selnick, Hegseth ile birlikte sağ görüşlü Concerned Veterans for America grubunda çalışıyordu.



Silahlı Hizmetler Komitesi üyesi Demokrat Senatör Jeanne Shaheen, yaptığı yazılı açıklamada, Hegseth'in sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Shaheen, "Ancak asıl sorumluluk, büyük bir kurumu yönetme deneyimi olmayan eski bir televizyon sunucusunu bu göreve atayan Başkan Trump'a aittir" dedi. Hegseth, Savunma Bakanı olmadan önce Foxnews kanalında sunuculuk yapmıştı.



Shaheen, Hegseth'in ordunun hayati kararlarını yönetme kapasitesini sorgulayarak, "Bu pozisyon, deneyimsizlikle geçiştirilebilecek bir makam değil" ifadelerini kullandı.