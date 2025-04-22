Son dakika... ABD'de bilgi sızdırma krizi büyüyor! Pentagon'a yeni lider arayışı: Trump 'direniyor'

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Harvard Üniversitesi, Başkan Donald Trump yönetiminin üniversiteye sağlanan federal fonları dondurma kararına yasal itirazda bulundu. Üniversite yönetimi, bu adımın akademik özgürlüklere müdahale anlamı taşıdığını savundu.
Harvard Rektörü Alan Garber, üniversitenin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin 2.2 milyar dolarlık fonu dondurma kararı aldığını ve ek olarak 1 milyar dolarlık fonu da askıya almayı değerlendirdiğini duyurdu. Garber, üniversitenin vergi muafiyetinin de iptal edilmesinin gündemde olduğunu belirtti.
Üniversite yetkilileri, federal hükümetin bu kararının yasal dayanaktan yoksun olduğunu ve yetki aşımı niteliği taşıdığını iddia ediyor. Dava dilekçesinde, "Hükümet, kendi ideolojik tercihlerini dayatmak için mali yaptırım tehdidini kullanmıştır" ifadelerine yer verildi.
ABD yönetimi, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in görevden alınmasını tartışıyor. Bir Beyaz Saray yetkilisi, Hegseth'in yerine yeni bir isim arayışına girildiğini belirtti.
ABD merkezli NPR'nin haberine göre, ismi açıklanmayan yetkili, Savunma Bakanı'nın eşi, kardeşi ve avukatıyla oluşturduğu bir sohbet grubunda Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik hava operasyonlarına dair detayları aktardığının 'kesinleştiğini' ifade etti. Kaynak, Hegseth'in Signal uygulaması üzerinden yaptığı bu paylaşımların, yanlışlıkla bir gazetecinin de bulunduğu başka bir gruba sızdığını kaydetti.
GİZLİ BİLGİLERİ 'DAKİKA DAKİKA' AKTARMIŞ
ABD merkezli NPR'nin haberine göre, kaynak, Hegseth'in kişisel akıllı telefonunda Signal mesajlaşma uygulamasını kullandığını ve Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik hava saldırıları hakkında dakika dakika gizli bilgileri detaylandırdığını söyledi. Söz konusu bilgilerin, operasyonların başlamasından saatler önce yabancı istihbarat servislerinin eline geçmesi durumunda ABD askerlerinin güvenliğinin riske girebileceği hatırlatıldı. Husilerin, son dönemde iki ABD savaş uçağını düşürdüğü biliniyordu.
'TAM BİR İÇ ÇEKİŞME'
Eski Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Ullyot ise istifa etmesinin ardından kaleme aldığı bir yazıda, kurumdaki son dönemi "tam bir iç çekişme krizi" olarak tanımladı.
Dan Caldwell, Colin Carroll ve Darin Selnick adlı üç eski Pentagon danışmanı ise görevlerine son verilmesinin ardından X üzerinden ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Üçümüz de ülkemize onurlu bir şekilde hizmet ettik. Bilgi güvenliğinin öneminin farkındayız ve bu konuda titizlikle çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi. Caldwell ve Selnick, Hegseth ile birlikte sağ görüşlü Concerned Veterans for America grubunda çalışıyordu.
Silahlı Hizmetler Komitesi üyesi Demokrat Senatör Jeanne Shaheen, yaptığı yazılı açıklamada, Hegseth'in sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Shaheen, "Ancak asıl sorumluluk, büyük bir kurumu yönetme deneyimi olmayan eski bir televizyon sunucusunu bu göreve atayan Başkan Trump'a aittir" dedi. Hegseth, Savunma Bakanı olmadan önce Foxnews kanalında sunuculuk yapmıştı.
Shaheen, Hegseth'in ordunun hayati kararlarını yönetme kapasitesini sorgulayarak, "Bu pozisyon, deneyimsizlikle geçiştirilebilecek bir makam değil" ifadelerini kullandı.
İlk olarak ABD Ulusal Halk Radyosu (NPR) tarafından paylaşılan ve daha sonra Amerikan medyasında yer bulan bir iddia gündemdeki Signal tartışmalarına eklendi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, NPR'ın üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırarak verdiği haberinde, Beyaz Saray'ın "resmen" yeni bir savunma bakanı için arayışlara başladığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını ve haberin tamamen yalan olduğunu açıkladı. X hesabından açıklama yapan Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın Hegseth'e desteğinin tam olduğunu da sözlerine ekledi.
İngiliz Guardian gazetesi ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Yemen'e saldırı planlarını Signal uygulaması üzerinden yakınlarıyla paylaştığı iddiası sonrası Pentagon'da tam bir çöküş yaşandığını iddia ederken, CNN International da ABD'li bakan ile ilgili dikkat çeken sözlere imza attı;
"Pete Hegseth büyük bir devlet adamının özgeçmişine sahip olduğu için savunma bakanı olmadı. Başkan Donald Trump, Hegseth'in onaylanması için büyük bir siyasi sermaye harcadı çünkü Pentagon şefi Trump'ın kendi isyankar siyasi kimliğini ve içgüdülerini yansıtıyor. Hegseth'in seçilmesinin amacı, normalde üst düzey ulusal güvenlik yetkililerini tanımlayan özelliklerin Başkan'ın yıkıcı ikinci döneminde artık geçerli olmadığını göstermekti. Eski Fox News sunucusunun, hassas bilgileri canı pahasına koruyan bir ulusal güvenlik yetkilisi gibi davranmaması pek de şaşırtıcı değil."
"HEGSETH'İ KOVMAK HATAYI İTİRAF ETMEK OLUR"
Hegseth'in Husilere yönelik saldırılarda görev alan aktif görevdeki ABD personelinin riske atmış olabileceğini belirten CNN,"Hegseth'in askeri operasyonlarla ilgili konuşmaları düşman istihbarat örgütlerinin eline geçip, askeri bir felakete neden olsaydı, Trump'ın harekete geçmekten başka seçeneği olmazdı ancak bu noktaya henüz ulaşılmadı. Ayrıca Hegseth'i kovmak, Trump'ı hata yaptığını kabul etmeye zorlayacaktır. Bu nedenle bakan şimdilik güvende görünüyor" ifadelerini kullandı.
"CEHNNEM GİBİ BİR AY"
Pentagon sözcüsü olarak görev yaptıktan sonra geçen hafta istifa eden John Ullyot, Pazar günü Politico'da yayınlanan makalesinde, Pentagon'un ikinci Trump yönetimi nedeni ile bunaldığını belirterek "Pentagon'da bir aydır hassas operasyonel planların sızdırılmasından, toplu işten çıkarmalara kadar tam bir kaos yaşanıyor." diye yazdı.
Pentagon'da 'cehennem gibi bir ay' geçirdiğini öne süren John Ullyot'a göre, Trump, üst düzey yetkililerini hesap vermeye zorlama konusunda oldukça yetenekli. Bu nedene Savunma Bakanı Pete Hegseth'in rolünde daha uzun süre kalması pek mümkün görünmüyor.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Yemen'e saldırı planlarını Signal uygulaması üzerinden yakınlarıyla paylaştığı iddiasıyla ilgili gazetecilerin sorularına tepki gösterdi.
Hegseth, New York Times (NYT) gazetesinde yer alan ve kendisinin Yemen'e saldırı planlarını Signal uygulaması üzerinden bazı yakınlarıyla paylaştığı iddiasını içeren haberle ilgili sorulara tepki gösterdi.
ABD'li Bakan, bazı medya kuruluşlarının bu konuyu sürekli kendi aleyhinde kullanma çabasında olduğunu savunarak, şu ifadeleri kullandı:
"Bunlar bir sürü yalan haber için Pulitzer aldılar, defalarca aldatmacalar üzerine bir sürü yalan için Pulitzer aldılar ve bu yalanları satarlarken kimse onlara bir şey demiyordu, medyanın yaptığı budur."
Konuyla ilgili bazı kişilerin Pentagon'dan kovulduğunu hatırlatan Hegseth, şunları sözlerine ekledi:
"Hoşnutsuz bazı eski çalışanlardan anonim kaynaklar alıyorlar ve sonra insanların itibarlarını mahvetmeye çalışıyorlar. Bunların önemi yok, biz yalan haber medyasıyla ve bu sebepten dolayı Demokratlarla savaşıyoruz" diye konuştu.
Hegseth, bu konuyu ABD Başkanı Donald Trump'la konuşup konuşmadığı yönündeki bir soruya ise "Başkan'la konuştuk ve sonuna kadar aynı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz" şeklinde yanıt verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, medyayı "yalan habercilik" yapmakla suçladı ve Hegseth'in çok iyi bir iş çıkardığını ifade etti.
Trump, "Yine mi Signal konusunu soruyorsunuz, başka sorunuz yok mu?" diye seslendiği gazetecilere, Hegseth'in ve Pentagon'un "Yemen'de çok iyi işler çıkardığını" söyleyerek karşılık verdi.
Pentagon Sözcüsü Sean Parnell ise X hesabındaki paylaşımında, NYT'nin haberine tepki göstererek, "Trump düşmanı medya, Başkan Trump'ın gündemine bağlı herkesi yok etmeye yönelik takıntısını sürdürüyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, Yemen'deki Husilere karşı 15 Mart'ta düzenlenecek askerî operasyonlara dair gizli bilgileri, eşi, kardeşi ve kişisel avukatının da yer aldığı bir Signal grubunda paylaştığı iddia edildi. ABD basını iddialara geniş yer ayırırken, Beyaz Saray'a yakın farklı medya kaynakları haberi doğruladı.
New York Times gazetesi, dört farklı kaynağa dayandırdığı haberinde, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in özel bir Signal grubunda Husi hedeflerine yönelik operasyonlarda kullanılacak F/A-18 Hornet uçaklarının kalkış saatleri gibi kritik bilgileri paylaştığını duyurdu. Haberde, bu bilgilerin Atlantic dergisi editörü Jeffrey Goldberg'in yanlışlıkla eklendiği başka bir Signal grubundaki verilerle büyük ölçüde örtüştüğü belirtildi.
Kaynakların aktardığına göre, Hegseth bu grubu idari işler ve planlama amaçlı olarak kişisel telefonu üzerinden oluşturmuştu. Grubun üyeleri arasında eşi Jennifer Hegseth, kardeşi Phil Hegseth ve özel avukatı Tim Parlatore'nin de bulunduğu ifade edildi. Haberde, Phil Hegseth ve Parlatore'nin Pentagon'da görev yapmalarına rağmen operasyonel detaylara neden ihtiyaç duyduklarının net olmadığı vurgulandı.