İsrail ordusu harekete geçti: Lübnan'da büyük yıkım operasyonu

Lübnan ordusu, İsrail'in çekilmesi gereken bölgelere yerleşmek için bekliyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ordu komutanı Rodolf Haykal ile ülkedeki güvenlik durumunu ve İsrail'in güneydeki kasaba ile köylere yönelik devam eden saldırılarını ele aldı. Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede ayrıca İsrail ile anlaşmada belirlenen bölgelerde uygulanacak çerçeve formülün nasıl uygulanacağı da masaya yatırıldı.

Avn, Lübnan Ordusu'nun işgal altındaki bölgelere İsrail ordusunun çekilmesiyle eş zamanlı olarak konuşlanmasının beklendiğini ifade etti. ABD'nin arabuluculuğunda sağlanan İsrail-Lübnan ateşkesi resmi olarak üçlü bir anlaşma niteliği taşıyor. Ancak anlaşma, İsrail'i işgal ettiği geniş güney Lübnan topraklarından çekilmeye zorlamıyor.