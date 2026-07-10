İsrail ordusu harekete geçti: Lübnan'da büyük yıkım operasyonu

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ordu komutanı Rodolf Haykal ile ülkedeki güvenlik durumunu ve İsrail'in güneydeki kasaba ile köylere yönelik devam eden saldırılarını ele aldı. Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede ayrıca İsrail ile anlaşmada belirlenen bölgelerde uygulanacak çerçeve formülün nasıl uygulanacağı da masaya yatırıldı.
Avn, Lübnan Ordusu'nun işgal altındaki bölgelere İsrail ordusunun çekilmesiyle eş zamanlı olarak konuşlanmasının beklendiğini ifade etti. ABD'nin arabuluculuğunda sağlanan İsrail-Lübnan ateşkesi resmi olarak üçlü bir anlaşma niteliği taşıyor. Ancak anlaşma, İsrail'i işgal ettiği geniş güney Lübnan topraklarından çekilmeye zorlamıyor.
ABD’nin, İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentine yönelik saldırılarında 30 balıkçı teknesinin zarar gördüğü belirtildi. Bender Abbas Balıkçıklar Kooperatifi, bazı teknelerin tamamen kullanılamaz hale geldiği belirterek, hasarın bölgedeki balıkçılığı olumsuz yönde etkileyeceğini ifade etti.
Lübnan'ın resmi Ulusal Haber Ajansı'na (NNA) göre, İsrail güçleri ülkenin güneyinde yıkım operasyonlarını artırdı. Khiam kasabasında art arda şiddetli patlamalar meydana geldiği kaydedildi.
Khiam'da meydana gelen patlamaların ardından bölgede ufak çaplı sarsıntılar hissedildiği belirtildi. İsrail'in güney Lübnan'da evleri ve altyapıyı kasıtlı olarak tahrip etme politikası izlemesi, bölgedeki gerilimi daha da artırdı.
Al Jazeera'nin haberinde, bu yöntemin daha önce Gazze'de kullanıldığına dikkat çekildi. İsrail'in bölgeyi Lübnanlılar için yaşanmaz hale getirmeyi amaçladığı ifade ediliyor.
Lübnan'ın resmi Ulusal Haber Ajansı'nın (NNA) bildirdiğine göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA) cuma günü erken saatlerde Lübnan'ın güneyinde bir kamyoneti hedef aldı. Saldırıda iki kişi yaralandı.
İsrail İHA'sı, yerel saatle sabah 06.00 sıralarında Nebatiye ilçesine bağlı Şukin ve Kfer Dajjal kasabalarının dış mahallelerinde çöp boşaltan bir aracı vurdu.
MARJAYUN'DA YIKIM OPERASYONU
Haberde ayrıca İsrail ordusunun Marjayun ilçesindeki sınır kasabası Khiam'da geniş çaplı yıkım operasyonları gerçekleştirdiği belirtildi. Gece boyunca bölgede art arda patlama sesleri duyulduğu kaydedildi.
Bölgesel arabulucular, ABD ile İran arasındaki tırmanan gerilimi azaltmak ve nükleer anlaşma konusunda yeni müzakereler çağrısında bulunmak amacıyla harekete geçti. Axios'un bildirdiğine göre, birden fazla kaynak arabulucu ülkelerin iki ülke arasındaki gerginliği yatıştırmak için yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.
Arabulucu ülkelerden birine mensup bir kaynak, son dönemde Hürmüz Boğazı'nda gerçekleştirilen İran saldırılarının, ABD ile İran arasındaki mutabakat zaptına karşı çıkan ve anlaşmayı baltalamak isteyen unsurlar tarafından yapıldığına inandıklarını söyledi.
Katar, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan'dan yetkililerin çarşamba günü ABD ve İranlı yetkililerle gerilimi azaltmak amacıyla çok sayıda telefon görüşmesi gerçekleştirdiği kaydedildi. Arabuluculuk sürecine dahil olan bölgesel bir kaynak, "Her iki tarafı da önce gerilimi azaltma konusunda ikna etmek ve ardından teknik ekipler arasında yeni bir müzakere turu için tarih belirlemek amacıyla kapsamlı diplomatik çabalar yürütülüyor" ifadesini kullandı.
ABD ve İran arasındaki gerginlik sürerken, ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM) Hürmüz Boğazı’nın durumuna ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. CENTCOM’dan yapılan açıklamada, İran’ın Hürmüz Boğazı’nın kontrolünü elinde tuttuğu yönündeki açıklamaları hatırlatılarak, "İran, Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmiyor. ABD güçleri, mayıs ayının başından bu yana, hayati bir uluslararası ticaret koridoru olan bu bölgeden 800'den fazla ticari geminin ve 380 milyon varil ham petrolün başarılı bir şekilde geçişini kolaylaştırmaya yardımcı oldu" ifadelerine yer verildi.
İran devlet medyası, Buşehr vilayetindeki askeri karargah ve Konarak liman kentinin hedef alındığını duyurdu. Saldırıların ayrıntılarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bölgede gerilimin tırmandığı gözleniyor.
Al Jazeera'ye açıklama yapan ABD'li yetkililer ise saldırılardan sorumlu olmadıklarını bildirdi. Saldırıların Kuveyt ve Bahreyn tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği öne sürüldü.
ABD ve İran arasındaki çatışmaların yeniden alevlenmesiyle Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığı büyük ölçüde azaldı. Bu durum, tarihin en büyük arz kesintisiyle zaten sarsılmış olan enerji piyasalarına yeni bir darbe vurdu.
Lloyd's List Intelligence'ın verilerine göre, salı gününden bu yana ABD koordinasyonlu rota üzerinden boğazı geçen ve konumlarını bildiren büyük bir gemi bulunmuyor. Umman kıyısına paralel uzanan rota üzerinden yapılan takip edilebilir geçişler ise "fiilen durma noktasına geldi".
Denizcilik veri şirketi, "Veriler, 7 Temmuz'dan bu yana AIS'leri açık halde 10 bin dwt'nin üzerindeki hiçbir geminin sözde Güney Otoyolu'ndan geçmediğini gösteriyor ancak en az 2 geminin gece saatlerinde gizlice boğazı geçtiğine inanılıyor" açıklamasında bulundu.
İran’ın güneyindeki Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Kunarek kentinde İran Ordusu Deniz Kuvvetlerine ait bir bölgede iki patlama olduğu ve savaş uçakları tarafından bölgeye saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.
İran resmi haber Ajansı IRNA'ya göre, Kunarek Kaymakamı Muhammed Yunus Hakkani, kente yönelik saldırılar hakkında bilgi verdi.
Hakkani, kentte İran Ordusu Deniz Kuvvetlerine ait bir bölgede iki patlama olduğunu ve savaş uçakları tarafından bölgeye saldırı gerçekleştirildiğini belirtirken, saldırı sonucu oluşan hasara ilişkin incelemelerin sürdüğünü söyledi.
Hakkani, saldırının hangi ülkeye ait savaş uçakları tarafından gerçekleştirildiği konusunda ise bilgi vermedi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İranlı liderlere yönelik hakaretlerine cevap vererek, "Hakaret etmeden konuşamayan ya da düşüncelerini ifade edemeyen biri" dedi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İranlı liderlere yönelik hakaretlerine hakaretle karşılık vermeyeceğini belirtti. Pezeşkiyan, "Ellerine çocukların kanı bulaşmış birinden bu tür bir politika dersi almayacağız. Hakaret etmeden konuşamayan ya da düşüncelerini ifade edemeyen biri. Ağzından çıkan sözler kadar düşünceleri ve üslubu da hakaret içeriyor. Haklarımızı kararlılıkla savunuyoruz" dedi.
Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, İran ile ateşkesin "sona erdiğini" ilan etmiş ve İranlı liderleri "yalancılar", "pislikler", "kötü niyetli", "şiddet eğilimli" ve "hasta insanlar" olarak nitelendirmişti.
ABD saldırılarının devam ettiği İran’da, Sistan ve Beluçistan, Buşehr ve Hürmüzgan eyaletlerinde patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.
Yarı resmi Mehr Haber Ajansı’na göre, ülkenin güney bölgelerinde patlama sesleri duyuluyor.
Buna göre, Sistan ve Beluçistan’a bağlı Kunarek kentinde 3, Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çoğadek’te 2 ve Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde birden fazla patlama sesi duyuldu.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
İsrail ordusu hava kuvvetlerinin mezuniyet töreninde konuşan Savunma Bakanı Katz, İran'a yönelik saldırılar ve Lübnan'ın güneyinde sürdürdükleri işgale ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Katz, İsrail ordusunun İran'a tek başına hava saldırıları gerçekleştirmeye hazır olduklarını ileri sürdü.
Lübnan’ın güneyinde işgali sürdüreceklerini bir kez daha yineleyen Katz, "Lübnan'a girmek için kimseden izin istemedik, orada kalmak için de bir izne ihtiyacımız yok." ifadesini kullandı.
Katz, "Hizbullah silahsızlandırılana kadar" Lübnan’ın güneyinde kalmaya, gerektiğinde saldırılar düzenlemeye devam edeceklerini belirtti.
İSRAİL ORDUSU YENİ PLANLAR ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ise törende yaptığı konuşmada, ordunun hem İran hem de Lübnan'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve İran'a anında saldırı düzenlemek üzere hazırlıklarını tamamladıklarını vurguladı.
İran'a yönelik saldırıların henüz sona ermediğini savunan Genelkurmay Başkanı Zamir, "Üzerinde çalıştığımız yeni planlar var. Önümüzde hala büyük operasyonların bizi beklediğini öngörüyoruz. Hazırlıklı olun." dedi.
İsrail basını, ABD'nin çarşamba gecesi İran'a yönelik geniş kapsamlı hava saldırılarının ardından, Tahran veya Lübnan'dan gelebilecek olası misillemelere karşı hazırlıklarını artırdığını yazdı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırı tehdidinin ardından ABD ordusu dün gece saatlerinde İran'ın Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgeleri hedef almıştı.