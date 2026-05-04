ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nda operasyona başlıyor: CENTCOM 'Özgürlük Projesi'nin ayrıntılarını paylaştı
ABC News'ün haberine göre, CENTCOM Sözcüsü Kaptan Tim Hawkins, İran limanlarına uygulanan ablukayı aşmaya çalıştıktan sonra ABD tarafından durdurulan bir geminin, mürettebatıyla birlikte İran'a iade edilmek üzere Pakistan'a devredildiğini bildirdi.
Hawkins, gemideki 6 sivilin de geçen hafta iade için bölgedeki bir ülkeye transfer edildiğini kaydetti. İran devlet medyası, 6 kişinin mürettebat üyelerinden bazılarının aile üyeleri olduğunu açıklamıştı.
ABD Donanması, abluka talimatlarına uymayı reddettiği bildirilen Touska gemisine 19 Nisan'da Umman Körfezi'nde el koymuştu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Başkan Donald Trump'ın duyurduğu "Özgürlük Projesi" isimli operasyon kapsamında Hürmüz Boğazı'ndan serbestçe geçmek isteyen ticari gemilere destek vereceğini resmen açıkladı. CENTCOM'un X hesabından yaptığı paylaşımda, "CENTCOM güçleri, Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin seyrüsefer özgürlüğünü yeniden sağlamak için 4 Mayıs'tan itibaren Özgürlük Projesi'ne destek vermeye başlayacak" ifadelerine yer verildi.
OPERASYONA 15 BİN ASKER KATILACAK
CENTCOM, boğazdan geçen ticari gemilere sağlanacak desteğin detaylarını da paylaştı. Operasyonun güdümlü füze destroyerleri, 100'den fazla kara ve deniz üssü uçağı, çok alanlı insansız platformlar ile 15 bin askeri personeli içereceği kaydedildi.
AMİRAL COOPER: 'HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR'
CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, "Bu savunma görevine verdiğimiz destek, bölgesel güvenlik ve küresel ekonomi için hayati önem taşıyor; aynı zamanda deniz ablukasını da sürdürüyoruz" diye konuştu.
ABD VE İRAN GÜÇLERİ KARŞI KARŞIYA GELEBİLİR
Axios haber sitesinin 2 ABD'li üst düzey yetkiliye dayandırdığı habere göre, operasyon ABD Donanması gemilerinin doğrudan ticari gemilere eşlik etmesini içermeyebilir. Bir yetkili, ABD Donanması gemilerinin İran ordusunun boğazdan geçen ticari gemileri hedef almasını önlemek için gerekirse "yakınlarda" bulunacağını ifade etti. ABD güçleri, İran ordusunun gemilere karşı harekete geçmesi durumunda müdahalede bulunacak. Donanma'nın ayrıca ticari gemilere, özellikle İran ordusu tarafından mayınlanmamış güvenli deniz rotaları konusunda rehberlik sağlamayı planladığı belirtildi.
ABD medyası, İran'ın ateşkes öncesi dönemdeki saldırıları sonucunda ABD'nin Orta Doğu'daki en az 16 üssünün zarar gördüğünü belirtti.
CNN International'ın güncel araştırması, ABD ile İran arasındaki tansiyonun bölgedeki Amerikan askeri üslerine etkisini gözler önüne serdi.
BAZI TESİSLER KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Haberde, hasar gören bazı yerlerin ciddi operasyonel tahribata uğradığı ve bazı tesislerin kullanım dışı kaldığı aktarılarak, İran'ın saldırılarının büyük ölçüde bölgenin dört bir yanına konuşlandırılmış gelişmiş radar sistemleri, iletişim altyapısı, füze savunma varlıkları ve uçaklara odaklandığı belirtildi.
THAAD BATARYALARI HASAR ALDI
Bildirilen kayıplar arasında Ürdün'deki Amerikan THAAD füze bataryalarına bağlı radar sistemleri ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bazı tesislerdeki radar sistemleri yer aldı.
CNN ayrıca, Suudi Arabistan'daki hava üssüne düzenlenen İran saldırısı sırasında bir Amerikan Boeing E-3 Sentry uçağının da imha edildiğini aktardı.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda denizcilik düzenlemesine müdahalesinin ateşkesin ihlali anlamına geleceğini belirtti.
İranlı yetkili, "Hürmüz Boğazı ve Fars (Basra) Körfezi, (ABD Başkanı Donald) Trump'ın yanıltıcı paylaşımlarıyla yönetilemez." ifadelerini kullandı.
Azizi, "karşılıklı suçlama oyunu senaryolarına" kimsenin inanmayacağını aktardı.
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'nda "Özgürlük Projesi" adıyla yeni bir süreci başlatacaklarını duyurdu.
ABD/İsrail-İran gerilimine doğrudan taraf olmayan birçok ülkenin kendilerinden Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerinin çıkarılması konusunda yardım istediklerini belirten Trump, "İran, Orta Doğu ve ABD'nin iyiliği için bu ülkelere, gemilerini bu kısıtlı boğazdan güvenli bir şekilde çıkaracağımızı, böylece işlerine özgürce ve sorunsuz bir şekilde devam edebileceklerini söyledik." ifadesini kullandı.
Trump, söz konusu ülkeleri, "Orta Doğu'da yaşananlarla hiçbir şekilde ilgisi olmayan dünyanın çeşitli bölgelerinden ülkeler" olarak tanımladı ve operasyonun daha ziyade insani amaçlarla yapılacağını kaydetti.
"TEMSİLCİLERİM İRAN İLE ÇOK OLUMLU GÖRÜŞMELER YAPIYOR"
"Bu süreç, yani Özgürlük Projesi, Orta Doğu saatiyle pazartesi sabahı başlayacak." değerlendirmesini yapan Trump, "Temsilcilerim İran ile çok olumlu görüşmeler yapıyor ve bu görüşmeler herkes için çok olumlu sonuçlar doğurabilir." ifadesini kullandı.
İlgili gemilerdeki gıda stokunun azaldığını ve mürettebatın sağlıklı bir şekilde kalabilmeleri için Hürmüz Boğazı'ndan çıkabilmeleri gerektiğini vurgulayan Trump, bu gemilerin geçişine İran'ın müdahale etmesi halinde kendilerinin de buna sert bir şekilde karşılık vereceklerini kaydetti.