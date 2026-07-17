İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin son saldırılarına karşılık Körfez ülkelerindeki ABD varlıklarına misilleme gerçekleştirdi. Devrim Muhafızlarından yapılan açıklamada, Umman'ın Ghanim bölgesinde ABD'ye ait hava kontrol radarı ve İran ile Umman'ı ayıran Hürmüz Boğazı'ndaki kayalıklar üzerinde bulunan bir deniz kontrol radarının imha edildiği belirtildi. Hürmüz Boğazının İran Devrim Muhafızları Donanması kontrolünde olduğu aktarıldı.
"KUVEYT'TE ABD ASKERİ ÜSSÜ HEDEF ALINDI"
Devrim Muhafızlarından yapılan ayrı bir açıklamada, Kuveyt'te ABD askeri üssünün hedef alındığı, füze savunma radarı, çeşitli silah depoları ve 2 HIMARS karadan karaya füze fırlatma rampasının vurulduğu ifade edildi. Saldırının, ABD'nin telekomünikasyon ve demiryolu ağları da dahil olmak üzere İran'ın sivil altyapısına yönelik son saldırılarına misilleme olarak gerçekleştirildiği vurgulandı. ABD'nin bölgedeki eylemlerinin üretimde ciddi bir düşüşe ve Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve doğal gaz ihracatının tamamen durmasına yol açtığı belirtilerek misilleme operasyonlarının devam edeceği uyarısında bulunuldu.
"SURİYE'DE ABD KOMUTA MERKEZİ HEDEF ALINDI"
İran İslam Devrim Muhafızlarından yapılan farlı açıklamada, Suriye'deki El-Tanf askeri üssünde bulunan ABD özel operasyonlar komuta merkezine saldırı düzenlendiği kaydedildi. Saldırının İranşehr'de öldürülen İran askerlerine misilleme olarak yapıldığı belirtildi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nın tam kontrolünü elinde tuttuğu ve ABD'nin saldırıları devam ettiği sürece Hürmüz'de petrol veya doğal gaz ihracatının yapılmayacağı vurgulandı.
Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Huzistan, Buşehr, Sistan-Beluçistan ve Hürmüzgan eyaletlerine yönelik ABD saldırılarına karşılık "13. dalga operasyonlar" kapsamında ABD güçlerine ait radar merkezlerinin hedef alındığı belirtildi.
Açıklamada, Umman'daki Ganem bölgesinde bulunan hava kontrol radarı ile Selame Kayalıkları'ndaki deniz kontrol radarının hedef alınarak imha edildiği öne sürüldü.
Misilleme operasyonlarının sürdüğü kaydedilen açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın hâlen Devrim Muhafızları Donanması'nın kontrolünde olduğu ifade edildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, son saldırılarda ABD savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve savaş gemilerinin kullanıldığı belirtilerek, "Son dalga, ABD'nin İran'a yönelik üst üste düzenlediği altıncı gece saldırısıydı" denildi.
Bu kapsamda İran'a ait kıyı gözetleme ve hava savunma tesisleri, askeri lojistik altyapı tesisleri ve deniz gücü unsurları gibi onlarca hedefin hassas güdümlü mühimmatlarla vurulduğu kaydedilen açıklamada, "CENTCOM, Başkomutan'ın talimatıyla İran'ın askeri kapasitesini daha da zayıflatırken, ticari deniz taşımacılığına yönelik son saldırıları nedeniyle İran'dan hesap soruyor" ifadelerine yer verildi.
Orta Doğu genelinde konuşlu bulunan 50 bin ABD askeri personelinin teyakkuz halinde olmayı sürdürdüğü vurgulandı.
İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin temmuz ayında ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 400'ü aştığını bildirdi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, saldırılara ilişkin son bilgileri aktardı.
Kirmanpur, ABD'nin temmuz ayındaki saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 400'den fazla kişinin yaralandığını, 38 kişinin ise yaşamını yitirdiğini belirtti.
Al Jazeera'nin Fars Haber Ajansı'ndan aktardığı bilgiye göre, İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde bulunan Bender Hamir köprülerine düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldi.
مشاهد لآثار استهداف جسر في مدينة بندر خمیر بمحافظة هرمزغان جنوبي إيران#الأخبار pic.twitter.com/9S0tyYaTGm— قناة الجزيرة (@AJArabic) July 16, 2026
Kuveyt ordusu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran kaynaklı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye alındığını bildirdi.
Açıklamada, ülkede duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinden kaynaklanabileceği belirtilirken, halktan güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaları istendi.
KATAR'DAN VATANDAŞLARA 'EVLERİNİZDE KALIN' UYARISI
Katar İçişleri Bakanlığı da güvenlik tehdidi nedeniyle vatandaşlara evlerinde kalmaları veya güvenli bölgelere gitmeleri çağrısında bulundu.
Bakanlık, tehdit sona erene kadar açık alanlardan ve pencerelerden uzak durulmasını istedi.
Katar Savunma Bakanlığı ise ülkeyi hedef alan füze saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, saldırının niteliği, fırlatılan füze sayısı ve hedef alınan bölgeye ilişkin ayrıntı paylaşmadı.
ŞARAPNEL PARÇASI BİR ÇOCUĞU YARALADI
Katar İçişleri Bakanlığı, İran'ın füze saldırılarının ardından emniyet birimleri ve sivil savunma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.
Açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzelere müdahalesi sırasında düşen şarapnel parçaları nedeniyle bir çocuğun yaralandığı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.
Cep telefonlarına gönderilen yeni uyarı mesajlarında ise güvenlik tehdidi seviyesinin yüksek olduğu vurgulanarak vatandaşlardan evlerinde kalmaları, pencerelerden ve açık alanlardan uzak durmaları istendi.
Başkent Doha'da patlama sesleri duyulurken, füze saldırılarının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği görüldü.
İran, ABD'nin saldırılarına bölgede ABD'nin kullandığı üsler ve hedeflere yönelik saldırılarla karşılık verdi.
İran'ın saldırıları nedeniyle Bahreyn'de sirenler çalarken, Kuveyt'te hava savunma sistemleri devreye girdi.
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sirenlerin çaldığını duyurdu. Açıklamada, vatandaşlardan ve ülkede yaşayanlardan sakin olmaları, en yakın güvenli bölgeye gitmeleri ve gelişmeleri resmi kanallar üzerinden takip etmeleri istendi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın altyapısına yönelik tehditlerinin ardından Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hamir ilçesindeki iki köprü hava saldırısıyla hedef alındı.
İran devlet televizyonunun haberine göre, vurulan köprülerden birinin üzerinde bulunan sivil bir aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
US airstrikes targets two bridges at Bandar Khamir, southern Iran, reportedly killing the driver of a civilian vehicle on the bridge.— PressTV Extra (@PresstvExtra) July 16, 2026
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DEMİR YOLU BAĞLANTI İSTASYONU DA VURULDU
İran basını, ABD'nin köprülerin ardından Bender Abbas'taki demir yolu bağlantı istasyonunu da hedef aldığını duyurdu.
İran devlet televizyonuna göre, Hürmüz Boğazı yakınındaki Bender Abbas kentinde bulunan demir yolu bağlantı istasyonu düzenlenen saldırıda vuruldu. Saldırıda iki kişi yaralandı.
TRUMP'TAN ALTYAPI TEHDİDİ
ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz'da yaptığı açıklamada İran'ın altyapısını hedef alacaklarını belirterek, "Gelecek hafta sıra elektrik santrallerine ve köprülere gelecek. Müzakere masasına oturmazlarsa tüm elektrik santrallerini ve köprülerini devre dışı bırakacağız." ifadelerini kullanmıştı.
İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi ise devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İran'ın altyapısına yönelik saldırı düzenlenmesi halinde bölgedeki tüm altyapıların hedef alınacağını söylemişti.
ABD ile İsrail arasındaki "sarsılmaz ittifak" görüntüsünün arkasında ciddi bir gerilim yaşandığı öne sürüldü.
ABD merkezli Axios'un Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki ilişkiler son haftalarda belirgin şekilde gerildi.
BEYAZ SARAY'DAN GÖRÜŞME İDDİALARINA YALANLAMA
İsrail basınında günlerdir Netanyahu'nun pazartesi günü Beyaz Saray'da Trump ile görüşeceğine yönelik haberler yer aldı.
Ancak Axios'un aktardığına göre Washington'da böyle kesinleşmiş bir görüşme hiçbir zaman planlanmadı. Hatta Beyaz Saray yetkililerinin, İsrail basınındaki haberleri gördüklerinde şaşkınlık yaşadığı belirtildi.
Habere göre Netanyahu, Trump'ın yeniden göreve gelmesinden bu yana Oval Ofis'i altı kez ziyaret etti. Ancak bu kez süreç farklı ilerledi.
İki haftadan uzun süredir Trump'tan görüşme talebinde bulunan Netanyahu'nun olumlu yanıt alamadığı ifade edildi.
Beyaz Saray'dan iki yetkili, Axios'a yaptıkları açıklamada görüşmenin hiçbir zaman Başkan'ın resmi programına eklenmediğini söyledi.
Yetkililerden biri, "Bizim izlenimimiz, Netanyahu'nun bu görüşmeyi adeta zorlamaya çalıştığı yönündeydi." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE VE F-35 GERİLİMİ DİKKAT ÇEKTİ
Axios'un haberine göre Trump ile Netanyahu arasındaki gerilimi artıran başlıklardan biri de Türkiye oldu.
Haberde, Netanyahu'nun Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi'ne gitmesinden kısa süre önce Fox News'e verdiği röportajda ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçakları satma planını eleştirmesinin Beyaz Saray'da rahatsızlık yarattığı belirtildi.
Bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın söz konusu röportaj nedeniyle "çok sinirlendiğini" söyledi.
Bir başka üst düzey yetkili ise Trump'ın, "Netanyahu'nun bu konuda görüş bildirmeye hakkı olmadığını düşündüğünü" ifade etti.