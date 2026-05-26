ABD/İsrail İran'a saldırdı! Hamaney'den tehdit dolu mesaj

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, "İsrail ile istihbarat işbirliği ve casusluk" suçlamasıyla yargılanan Golamrıza Hani Şekerab'a verilen idam cezası infaz edildi. Söz konusu kişinin, "İsrail rejimi ile istihbarat işbirliği ve casusluk" suçlamasıyla hakkında verilen ölüm cezasının, Yüksek Mahkeme tarafından onanmasının ardından idam edildiği kaydedildi.
İran Devrim Muhafızları, ABD'ye ait MQ-9 İHA'sını düşürdüğünü öne sürdü. Devrim Muhafızları'nın açıklamasında "ABD tarafından ateşkesin herhangi bir ihlaline karşılık verme hakkının saklı tutulduğu" belirtildi.
İlk açıklamada ABD'ye ait bir F-35 savaş uçağının da düşürüldüğü iddia edilirken, daha sonra yapılan bilgilendirmede hava sahasına giren bir F-35'in geri çekilmeye zorlandığı kaydedildi.
İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney, Kurban Bayramı ve Hac organizasyonu dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.
ABD'nin bölgede eski konumunu kaybettiğini ifade eden Hamaney, "Bu konuda kesin olan şey, zamanın geri dönmeyeceği ve bölgedeki ulusların ve toprakların artık Amerikan üslerinin kalkanı olmayacağıdır. Bölgede kötülük için güvenli bir sığınak ve askeri üslerin kurulmasının artık mümkün olmamasının yanı sıra, ABD her geçen gün önceki durumundan uzaklaşıyor." yorumunu yaptı.
ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden babası eski İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in "İsrail 25 yıl içinde ortadan kalkacak" şeklindeki sözlerine atıfta bulunan Hamaney, İsrail'in varlığının son aşamalarına yaklaştığını ifade etti.
İSLAM DÜNYASINA İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI
Mesajında, İslam ülkelerine işbirliği ve ortak hareket etme çağrısında bulunan Hamaney, "İslam ümmetini ilerletmek ve İslam dünyasının sorunlarını çözmek için birlikte çalışabilmemiz adına, tüm İslam ülkelerini ve hükümetlerini dostluk ve işbirliğine içtenlikle davet ediyorum." ifadelerini kullandı.
İslam ülkelerinin ve bölge halklarının çok fazla ortak kapasite ve çıkara sahip olduğuna dikkati çeken Hamaney, "Bunlar bölgenin ve dünyanın yeni düzenini ve gelecekteki geometrisini şekillendirecektir." değerlendirmesinde bulundu.
İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde yer alan Mişgara beldesindeki evlere dün geceden bu yana düzenlediği hava saldırılarında 12 kişi yaşamını yitirdi.
İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın haberine göre, İsrail ordusu yedek askerlere göreve çağırma emri verdi. İsrail ordusunun Lübnan'daki saldırılarını genişletmeye hazırlandığı kaydedildi.
İsrail'de İran'ın misilleme yapması olasılığına karşı alarm durumuna geçildiği belirtildi.
İran ordusu, yeni saldırganlığın daha geniş çaplı ve daha şiddetli bir misillemeye yol açacağı konusunda uyarıda bulundu. İran Silahlı Kuvvetleri'nin kıdemli sözcüsü Abolfazl Şekarçi, İran'a yönelik herhangi yeni saldırının, bölgenin ötesine uzanan "çok daha sert" bir yanıtla karşılık bulacağını belirtti.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins, ABD kuvvetlerinin İran'ın güneyine "meşru müdafaa" amaçlı saldırılar düzenlediğini belirtti. Hawkins, "ABD askerlerini İran güçlerinden kaynaklanan tehditlere karşı korumayı amaçladığını" savundu.
Hedef alınan noktalar arasında füze fırlatma alanları ile mayın döşeme hazırlığında olduğu belirtilen İran gemilerinin bulunduğunu aktaran Hawkins, ABD'nin "devam eden ateşkes sürecinde itidalli davranmayı sürdürürken aynı zamanda kuvvetlerini koruyacağını" kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zenginleştirilmiş uranyum (nükleer toz) ya derhal ABD'ye teslim edilerek buraya getirilip imha edilecek ya da tercihen İran'ın işbirliği ve koordinasyonu içinde Atom Enerjisi Komisyonu veya eşdeğeri kurumun şahitliğinde, yerinde veya kabul edilebilir başka bir yerde imha edilecektir." ifadelerini kullandı.
Ateşkes sürecinde bulunan ABD/İsrail ve İran Savaşı'nı sonlandırmak için taraflar arasında müzakereler devam ederken, İran'ın elinde bulunduğu belirtilen yaklaşık 400 kilogram civarındaki zenginleştirilmiş uranyumun durumu görüşmelerdeki ana maddelerden birini oluşturuyor.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını sona erdirmek üzere diplomatik çabalar sürüyor. İran heyeti, diplomatik çabalar kapsamında Katar’ın başkenti Doha’ya geldi. Heyette İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve İran Merkez Bankası Başkanı Abdolnaser Hemmati bulunuyor. Adı açıklanmayan bir diplomatik kaynak, "Heyetin Doha ziyaretinin odak noktası, Hürmüz Boğazı ve yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumla ilgili meseleler. Merkez Bankası Başkanı, nihai bir anlaşmanın parçası olarak dondurulmuş fonlar meselesini görüşmek üzere heyette yer alıyor" dedi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın internetin uluslararası erişime açılması yönündeki kararı onayladığı bildirildi. İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı konuyla ilgili habere yer verdi. Buna göre Pezeşkiyan, Cumburbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif başkanlığında toplanan “Sanal Alanı Düzenleme Kurulu’nda” kabul edilen, “Uluslararası internet bağlantısının sağlanması” yönündeki kararı onaylayarak, uygulanmak üzere İletişim ve Bilgi Teknoloji Bakanlığına gönderdi.
İran'da uluslararası internet erişimi, 28 Aralık 2025 tarihinde ekonomik sorunların tetiklediği ve rejim karşıtı gösterilere dönen sokak olaylarının başlamasıyla bir aydan fazla süre kesilmişti.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir, göreve geldiğinden bu yana yaptığı ilk paylaşımda mesaj yayımladı. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Zülkadir, İran ile ABD ve İsrail arasında yaşanan savaşa ilişkin ilk kez mesaj yayımladı.
Zülkadir mesajında, birlik ve beraberliğe her zamankinden fazla ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Geri adım atılmayacak. Bunu ordu, diplomasi ve sokaklara çıkan fedakar halkımız kararlı direnişleriyle gösterdi ve düşmanı yere serdi." ifadesini kullandı. Ülke birliğine zarar verecek açıklamalardan ve eylemlerden kaçınılması gerektiğini söyleyen Zülkadir, birlik ve beraberlik ruhu ile ABD ve İsrail’in ümitsizliğe kapılacağını belirtti.