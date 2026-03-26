ABD-İsrail-İran savaşında son dakika... Tansiyonu yükselten iddia: Harita İran'ın masasında! Peş peşe saldırılar

ABD-İsrail-İran savaşında son dakika... Tansiyonu yükselten iddia: Harita İran'ın masasında!
CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper'ın İran'a yönelik saldırılardaki son duruma ilişkin görüntülü mesajı paylaşıldı. "Operasyonun" 4. haftasında olduklarına işaret eden Cooper, askeri hedeflerini gerçekleştirme noktasında planın gerisinde kalmadan hatta ilerisinde olacak şekilde yol aldıklarını söyledi. Cooper, ABD güçlerinin 10 binden fazla askeri hedefi vurduğunu belirterek, "Doğrusu, İran'a ait 10 bininci hedefi yalnızca birkaç saat önce vurduk." dedi.
İran savaş gemilerinin on yıllardır bölgesel sularda dolaşarak küresel deniz ticaretini tehdit ettiğini ileri süren Cooper, o günlerin geride kaldığını çünkü İran donanmasının en büyük gemilerinin yüzde 92'sini yok ettiklerini dile getirdi. Bu gemilerin artık denize açılmadığını öne süren Cooper, "Benim operasyonel değerlendirmeme göre, artık bölgede dünya genelinde deniz gücü ve etkisini anlamlı şekilde sergileme yeteneğini yitirmiş durumdalar." diye konuştu. Cooper, İran'ın insansız hava aracı (İHA) ve füze fırlatma oranlarının yüzde 90'ın üzerinde azaldığını, bunun da "İran'ın ABD güçleri ve bölgesel komşulara saldırı yeteneğinin önemli ölçüde azalması" anlamına geldiğini kaydetti.
İsrail ordusu, Hizbullah'ın misilleme saldırısında bir askerinin ağır yaralandığını bldirdi.
İran'ın yeni misillemesinin ardından başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), aralarında İsfahan şehrinin de bulunduğu İran’daki farklı bölgelere yönelik başlatılan yeni saldırı dalgasının tamamlandığını duyurdu. Saldırılarla ilgili detaylı bilginin daha sonra kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.
İsfahan kentinde meydana gelen patlamalardan bazıları amatör kameralara yansırken, Bender Abbas şehrindeki bir binanın da saldırı sonucu tamamen yıkıldığı görüldü. Son saldırılarda herhangi bir can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair resmi açıklama yapılmadı.
ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, İngiltere merkezli Financial Times (FT) gazetesi çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Batılı istihbarat kaynaklarına dayandırılan habere göre; Rusya’nın bu ay itibarıyla İran'a İHA sevkiyatına başladığı bildirildi. İHA'ların yanı sıra gıda ve tıbbi malzemeleri de içeren sevkiyatın aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve bu ay sonunda tamamlanmasının beklendiği kaydedildi. Moskova’nın Tahran’a daha önce istihbarat desteği ve uydu görüntüleri sağladığı hatırlatılarak, silah desteğinin ise 28 Şubat’ta başlayan savaşın başından bu yana ilk olduğu vurgulandı.
İSRAİL'İN HAZAR DENİZİ'NDEKİ SALDIRILARI
Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş için 2023 yılından bu yana İran tasarımı İHA'lar ürettiği hatırlatılan haberde, Moskova'dan Tahran'a yapılan bu son sevkiyatın İran'ın askeri kapasitesini güçlendirmeyi ve rejimi istikrara kavuşturmayı amaçladığı öne sürüldü. İsrail'in son dönemde Hazar Denizi'ndeki İran hedeflerine düzenlediği saldırıların da Rusya ile İran arasındaki bu askeri ve lojistik transferleri sekteye uğratmayı amaçladığı iddia edildi.
KREMLİN'İN YORUMU
Rusya yönetiminin söz konusu iddiayla ilgili yanıtına da yer verilen haberde, bir Kremlin sözcüsünün "Şu anda ortalıkta dolaşan pek çok asılsız haber var. Doğru olan tek şey ise, İran yönetimiyle diyaloğumuzu sürdürdüğümüzdür" dediği kaydedildi.
"İRAN'IN İŞİNİ BİTERECEĞİZ"
Trump, "Yapmamız gereken şey kanseri ortadan kaldırmaktı. Kanseri kesip çıkarmak zorundaydık. Kanser, nükleer silaha sahip İran'dı ve biz onu kesip çıkardık. Şimdi de işini bitireceğiz." dedi. ABD'nin dünyanın en büyük ordusuna sahip olduğunu ve en iyi askeri teçhizatı ürettiğini söyleyen Trump, ABD güçlerinin İran'ın büyük çaplı bir füze saldırısını engellediğini öne sürdü.
Trump, "Bir saldırıya uğradık. İran, bizim için çok önemli bir hedefe 100 füze fırlattı. Bazı nedenlerden dolayı bunun ne olduğunu size söylemeyeceğim. Saatte 2 bin mil hızla giden 100 füze, muazzam bir güce ve öneme sahip bu hedefe doğru geliyordu ve bize doğru gelen 100 füzenin tamamı anında vuruldu, havada imha edildi, denize düştü." diye konuştu.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füze ve İHA'ları engellemeye çalıştığını bildirdi. BAE Savunma Bakanlığının açıklamasında, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan seslerin, hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri engellemesi ve savaş uçaklarının İHA'lar ile diğer hava araçlarını önlemesinden kaynaklandığı vurgulandı.
İran, ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik misillemelerini sürdürüyor. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamada, gece boyunca ülkenin doğusunu hedef alan en az 14 İHA saldırısının önlendiği bildirildi. BAE Savunma Bakanlığı ise, ülkenin İran tarafından gerçekleştirilen yeni füze ve İHA saldırılarına hedef olduğunu duyurarak, "Hava savunma sistemlerimiz şu anda düşman tehditlerine karşı koyuyor" açıklamasında bulundu.
Kuveyt ve Bahreyn’den vatandaşlarına çağrı
Kuveyt ordusu da, yeni füze ve İHA saldırılarını önlemek için harekete geçtiğini açıkladı. Duyulabilecek patlama seslerinin önleme faaliyetlerinin sonucu olduğu hatırlatılarak, "Herkesi yetkili merciler tarafından yayınlanan güvenlik talimatlarına uymaya çağırıyoruz" denildi. Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise, yeni saldırılar nedeniyle birçok bölgede sirenlerin çaldığını belirterek, "Vatandaşlardan ve bölge sakinlerinden paniğe kapılmamalarını ve en yakınlarındaki güvenli yerlere girmelerini rica ediyoruz" açıklamasını yaptı. Saldırıların herhangi bir zarara yol açıp açmadığına ilişkin detaylı bilgi verilmedi.
ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş sürerken, Suudi Arabistan ve Kuveyt'in stratejik altyapı konumlarının yer aldığı haritanın İran Silahlı Kuvvetlerinin masasında olduğu bildirildi.
İran'dan yayın yapan Hemşehri haber sitesi, ismi açıklanmayan İranlı yetkilinin konuya ilişkin değerlendirmelerini aktardı.
Açıklamada, "Düşmanca bir adım atılması halinde Kuveyt-Suudi Arabistan ortak petrol bölgesi, Vefre ve Burgan petrol sahaları, El-Zor ve Şuaybe enerji santralleri ile diğer stratejik altyapılar misilleme hedefleri listesinde yer alıyor." ifadeleri kullanıldı.
Bu çerçevede, ABD veya İsrail'den gelebilecek herhangi bir stratejik saldırıya karşı İran'ın karşılık vermeye hazır olduğu savunuldu.
ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Cumhuriyetçi Kongre Komitesi tarafından düzenlenen bir bağış toplama etkinliğinde yaptığı konuşmada, İran’a karşı yürütülen savaşla ilgili açıklamalarda bulundu. İran’a karşı açık şekilde kazandıklarını belirten Trump, "İran'a Ortadoğu'da yaptığımız gibi bir şey daha önce hiç görülmedi" değerlendirmesinde bulundu.
İran’ın ABD ile müzakere halinde olduğu iddiasını yineleyen Trump, "Müzakere halindeler ve bir anlaşmaya varmayı çok istiyorlar. Ama bunu söylemekten korkuyorlar. Çünkü, kendi halkları tarafından öldürülmekten korkuyorlar. Ayrıca bizim tarafımızdan öldürülmekten de korkuyorlar" dedi.
"İran’ın yüksek lideri olmamı istiyorlar, ama ben istemiyorum"
Bazı kesimlerin kendisini İran’ın yüksek lideri yapmak istediğini öne süren Trump, "Ben istemiyorum. Söylediklerine bakın. Çok açık bir şekilde duyuyoruz ki; 'Sizi bir sonraki yüksek lider yapmak istiyoruz' Hayır, teşekkür ederim. İstemiyorum" diye konuştu. ABD’nin İran’ı yıkıp geçtiğini iddia eden Trump, " 'Savaş' kelimesini kullanmayacağım. Çünkü, 'Savaş kelimesini kullanırsanız, bu belki de iyi bir şey olmaz' diyorlar. Savaş kelimesini sevmiyorlar, çünkü onay almanız gerekiyor. Bu yüzden 'askeri operasyon' kelimesini kullanacağım, ki bu aslında tam olarak bu. Buna askeri yıkım deniyor" şeklinde konuştu. Trump ayrıca, 2024 seçimlerini Demokratların kazanmış olması halinde, İran’ın şu anda nükleer silahlara sahip olacağını savundu.
Hizbullah’tan İsrail’e bir misilleme saldırısı daha geldi. İsrail basınında yer alan haberlere göre; Hizbullah’ın en az 6 füze ile gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle ülkenin merkez bölgelerinde sirenler çaldı. İlk belirlemelere göre füzelerin önlendiği belirtilirken, Magen David Adom ambulans servisi saldırıların herhangi bir yaralanma ya da can kaybına yol açmadığını açıkladı. Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen yayın kuruluşları son saldırılarda uzun menzilli füzelerin kullanıldığını iddia etti. Saldırı anı ve füzelerin önlendiği dakikalar ise kameralara yansıdı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, İran’a karşı yürütülen Epic Fury Operasyonu (Destansı Öfke Operasyonu) ile ilgili son bilgileri yayınladığı video mesajla kamuoyu ile paylaştı. Operasyonun dördüncü haftasında daha önce planlanan askeri hedeflerin ilerisinde olduklarını belirten Cooper, "Sadece birkaç saat önce 10 bininci İran hedefini vurduk. Ve başardıklarımızı müttefikimiz İsrail’in başarılarıyla birleştirirsek, bu binlerce hedef daha anlamına geliyor. Bu da birlikte daha güçlü olduğumuzu açıkça gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.
"İran artık denize açılamıyor"
İran’a yapılan hassas ABD saldırılarının Tahran rejiminin hava savunmasını etkisiz hale getirdiğini aktaran Cooper, "On yıllardır İran savaş gemileri bölge sularında dolaşarak küresel deniz taşımacılığını tehdit ve taciz etti. Ancak o günler geride kaldı. Çünkü şu anda İran Donanması'nın en büyük gemilerinin yüzde 92'sini imha etmiş durumdayız. Artık denize açılamıyorlar. Benim operasyonel değerlendirmem odur ki, artık bölgede ve dünya çapında anlamlı bir şekilde deniz gücü ve nüfusu yansıtma yeteneklerini kaybettiler" şeklinde konuştu.
"İHA ve füze fırlatma oranları yüzde 90’dan fazla düştü"
İran'ın İHA ve füze fırlatma oranlarının yüzde 90'dan fazla düştüğünü kaydeden Cooper, "Bu da Amerikan kuvvetlerine ve ülkemizin bölgedeki komşularına saldırma yeteneklerinin büyük ölçüde azaldığı anlamına geliyor. Sadece İran'ın deniz, İHA ve füze kapasitesini önemli ölçüde zayıflatmakla kalmadık, rejimin bunları yeniden inşa etme yeteneğini de ortadan kaldırdık" diye konuştu.
"Bizim savaş kabiliyetimiz artarken, İran'ın azalıyor"
Cooper, Destansı Öfke Operasyonu öncesinde İran’ın sadece savaş gemileri, füzeler ve saldırı İHA'ları üretmediğini, aynı zamanda bu teknolojileri bölgesel ve küresel kötü aktörlere yaymak için çaba gösterdiğini hatırlattı. İran’ın bu çabalarına da büyük bir darbe indirdiklerinin altını çizen Cooper, "Bugün, İran'ın füze, İHA ve donanma üretim tesisleri ile tersanelerinin üçte ikisinden fazlasına hasar verdik veya imha ettik. Ancak henüz işimiz bitmedi. İran'ın daha geniş çaplı askeri üretim aygıtlarını tamamen ortadan kaldırma yolunda ilerliyoruz. Bu nedenle operasyonel değerlendirmem, ABD'nin savaş kabiliyeti artmaya devam ederken İran'ın savaş kabiliyetinin azaldığı yönündedir" ifadelerini kullandı.
Cooper’dan B-52 bombardıman uçaklarının kapasitesine vurgu
ABD kuvvetlerinin şu ana kadar 10 binden fazla uçuş gerçekleştirerek İran semalarında hava üstünlüğü sağladığını söyleyen Cooper, "Son bilgilendirmede de bahsettiğim gibi, yakıt ikmal tankerleri menzilimizi artırıyor. Avcı ve bombardıman uçakları ise birincil hedeflerimize karşı hassas saldırılar gerçekleştiriyor. İran'a yönelik yüksek hacimli saldırılar gerçekleştiren ve havadaki eşsiz üstünlüğümüzü sergileyen B-52 bombardıman uçaklarının gücünün altını çizmek isterim. Şu an göklerdeki sekseninci yılında olan B-52 bombardıman uçaklarımız, her bir görevde yaklaşık 32 tona varan mühimmatla İran'a yönelik saldırılar gerçekleştiriyor" bilgisini paylaştı. Cooper, hiçbir görevin ABD kuvvetleri için çok zor olmadığını vurgulayarak, tüm askeri personele teşekkür etti.