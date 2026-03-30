ABD-İsrail-İran savaşında son dakika: İsrail ve ABD arasında çatlak! Tahran'da art arda patlamalar

ABD-İsrail-İran savaşında son dakika: İsrail ve ABD arasında çatlak! Tahran'da art arda patlamalarGüncelleme Tarihi:
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze atıldığının tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin söz konusu füzeleri önlemek için devreye girdiği belirtildi.
Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail'in güneyindeki Dimona kenti ve Necef Çölü bölgesinde sirenlerin çaldığı aktarıldı.
İsrail hava savunma sistemlerinin ülkenin güneyini hedef alan İran füzelerini engellediği ileri sürüldü.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı ise isabet ve yaralanma ihbarı almadıklarını bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran’dan yaklaşık 450 kilogram uranyumun çıkarılmasına yönelik askeri bir operasyon seçeneğini değerlendirdiği bildirildi.
The Wall Street Journal’e konuşan ABD'li yetkililere göre söz konusu plan, Amerikan askerlerinin günlerce hatta daha uzun süre İran topraklarında kalmasını gerektirebilecek karmaşık ve yüksek riskli bir görev olarak ön plana çıktı.
Yetkililer, Trump’ın bu emri verip vermemeye henüz karar vermediğini ve olası operasyonun ABD askerleri açısından doğuracağı riskleri detaylı şekilde değerlendirdiğini belirtti. Buna karşın, ABD Başkanı’nın İran’ın nükleer silah geliştirmesini tamamen engelleme hedefi doğrultusunda bu seçeneğe genel olarak sıcak baktığı ifade edildi.
HEDEF: NÜKLEER PROGRAMI DURDURMAK
Haberde, planın temel amacının İran’ın elindeki kritik nükleer materyali kontrol altına almak olduğu vurgulandı. Trump yönetimi, bu adımın savaşın seyrini değiştirebilecek stratejik bir hamle olabileceği kanısına vardı.
“YA MASADA VERİLECEK YA ZORLA ALINACAK”
Trump’ın, danışmanlarını İran’a baskıyı artırmaları yönünde teşvik ettiği belirtildi. ABD basınına konuşan Trump’a yakın bir yetkili, Başkan’ın bu konuda net bir tutum sergilediğini aktararak şu ifadeleri kullandı:
“İranlılar bu materyali elinde tutamaz. Eğer müzakere masasında verilmezse zorla ele geçirilmesi de gündeme gelir.”
BÖLGE İÇİN YENİ RİSK KAPISI
Uzmanlara göre böyle bir operasyon, yalnızca askeri değil, siyasi ve ekonomik açıdan da büyük sonuçlar doğurabilir. ABD güçlerinin İran içine girmesi, bölgedeki gerilimi daha da tırmandırabilecek kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.
ABD Başkanı Donald Trump’tan, ülkesinin İran’a yönelik saldırıları ile ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Sahibi olduğu Truth sosyal medya platformundan bir paylaşımda bulunan Trump, "İran'da büyük bir gün. Uzun süredir peşinde olunan birçok hedef; dünyanın en iyisi ve en ölümcülü olan muhteşem ordumuz tarafından etkisiz hale getirildi ve imha edildi" ifadelerini kullandı. Trump, bu hedeflerin neler olduğu konusunda detaylı bilgi paylaşmadı.
Washington’a dönüşü sırasında uçakta gazetecilere de benzer açıklamalarda bulunan Trump, "Bugün çok sayıda ek hedefi imha ettik. Donanmaları gitti, Hava Kuvvetleri gitti; bunu biliyoruz. Ama bugün çok daha fazla hedefi yok ettik. Büyük bir gündü" dedi. Buna rağmen İran ile temasların da sürdüğünü aktaran Trump, "Onlarla hem doğrudan hem de dolaylı yollardan müzakere ediyoruz. Temsilcilerimiz var ama aynı zamanda direkt olarak da temas halindeyiz" diye konuştu. İran’ın daha önce ABD’ye 10 tanker petrol hediye ettiğini hatırlatan Trump, "Ve bugün, tam olarak nasıl adlandırırım bilemiyorum ama, sanırım bize karşı bir saygı göstergesi olarak 20 tanker dolusu petrol verdiler. Hürmüz Boğazı’ndan geçecek devasa petrol tankerleri ile yapılacak bu sevkiyat yarın sabahtan itibaren başlayacak" ifadelerini kullandı. İran ile yürütülen müzakerelerin "son derece iyi" gittiğini öne süren Trump, "Ancak İran söz konusu olduğunda ne olacağını asla bilemezsiniz, çünkü onlarla hem müzakere ediyoruz hem de her defasında onları havaya uçurmak zorunda kalıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
"PLAN ÜZERİNDE BİZİMLE HEMFİKİRLER"
İran’ın ABD tarafından sunulan 15 maddelik planı büyük ölçüde kabul ettiğini söyleyen Trump, "Plan üzerinde bizimle hemfikirler. Yani 15 şey istedik ve büyük oranda anlaştık, şimdi birkaç şey daha isteyeceğiz" dedi. İran’ın ciddi olduğunu kanıtlamak için ABD’ye petrol gönderdiğini söyleyen Trump, "Bana bir hediye verdiklerini söylemiştim ama o an ne olduğunu açıklama yetkim olduğunu düşünmemiştim. O hediye daha sonra 2 arttı ve 10 devasa tanker dolusu petroldü. Bugün ise bir hediye daha verdiler: 20 tanker dolusu petrol. Sevkiyat yarın başlıyor. Hem doğrudan hem de dolaylı olarak çok iyi görüşmeler gerçekleştiriyoruz ve bence çok önemli pek çok konuda mesafe kat ediyoruz" değerlendirmesini yaptı.
"İRAN’DA REJİM DEĞİŞİKLİĞİ KENDİLİĞİNDEN GERÇEKLEŞTİ"
İran’da fiili anlamda bir rejim değişikliği yaşandığını ileri süren Trump, "Aslında bakarsanız çoktan rejim değişikliği yaşadık; çünkü o ilk rejim darmadağın edildi, yok edildi. Hepsi öldü. Bir sonraki rejim de büyük oranda öldü. Ve şu anki üçüncü rejimde, daha önce kimsenin muhatap olmadığı bambaşka insanlarla karşı karşıyayız" dedi. Şu anda muhatap oldukları kişilerin farklı bir grup insan olduğunu söyleyen Trump, "Bu yüzden ben bunu bir rejim değişikliği olarak kabul ederim. Ve açıkçası, oldukça makul davrandılar. Dolayısıyla bir rejim değişikliği yaşadığımızı düşünüyorum. Bundan daha iyisini yapamazsınız. Gerçekten kötü, olan rejim, ilk gidendi. İkincisi atandı ve onlar da gitti. Belki biraz yaşam belirtisi gösteren biri hariç hepsi öldü. Şu an ise çok daha makul görünen bu üçüncü grup var. Bu gerçekten bir rejim değişikliğidir; rejim değişikliği bir zorunluluk değil ama bence bu durum kendiliğinden, otomatik olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı.
"MÜCTEBA HAMANEY HAYATTA OLABİLİR"
İran’da fiili bir rejim değişikliği yaşandığı yönündeki iddiasını yineleyen Trump, "Karşımızda yeni bir grup var; bu gerçekten yeni bir rejim. Daha önce hiç muhatap olmadığımız ve çok makul davranan yeni bir grup insan" dedi. Trump, "İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney hayatta mı ve muhatap olduğunuz yeni gruba dahil mi?" sorusu üzerine, "Olabilir. Ona ne olduğu belli değil. Hayatta olabilir ama belli ki başı çok büyük dertte; ağır yaralı" dedi.
"HÜRMÜZ BOĞAZI’NI İKİ DAKİKA İÇİNDE KAPATABİLİRİZ"
Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kontrol edip geçiş ücreti almayı planladığının hatırlatılması üzerine, "Bunun doğru olup olmadığını görmemiz gerekecek. Biliyorsunuz, ne yapmaları gerekiyorsa onu yapacaklar. Ama biz orayı iki dakika içinde kapatabiliriz. Orayı öyle bir hızla kapatırız ki neye uğradığınızı şaşırırsınız" dedi. Trump, "İran tarafından saldırıya uğrayan Körfez ülkelerinin karşı saldırıya geçmesini istiyor musunuz?" sorusuna, "Zaten karşılık veriyorlar. Suudi Arabistan sert bir şekilde karşılık veriyor. Katar, BAE, Kuveyt, Bahreyn hepsi mücadele ediyor. Aslında vurulduklarında şaşırmışlardı; vurulmalarına ben de çok şaşırdım. Ama bir kez darbe alınca çok iyi savaşmaya başladılar. Tüm bu ülkelerle çok güçlü bir iletişimimiz var ve hepsi de şu an mücadele içinde" yanıtını verdi.
Fars Haber Ajansı'na göre, Kum Vali Yardımcısı Murtaza Hayderi konuya ilişkin bilgi verdi.
Hayderi, "Şehir dışındaki iki ayrı bölge toplamda 4 ABD-İsrail füzesinin hedefi oldu." dedi.
İranlı yetkili, olayla ilgili can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapmadı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin güney sahillerinde 5 Hermes tipi insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.
ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında başkent Tahran’da art arda patlamalar meydana geldi.
Kentte hava savunma sisteminin aktif hale geldiği kaydedildi.
İran’ın, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat’tan bu yana çoğunluğu Körfez bölgesinde 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara en az 5 bin 471 füze ve İHA saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, ABD'nin caydırıcılık sağlamak veya gelecekteki askeri saldırılara zemin hazırlamak için Orta Doğu'ya askeri yığınak yaptığını öne sürdü.
Yürütülen müzakerelere karşın son günlerde İsrail ve ABD'nin üst düzey yetkilileri arasında yoğun görüşmeler yapıldığına işaret edilen haberde, bu görüşmelerin amacının müzakerelerin anlaşmaya dönüşmemesi ihtimaline hazırlanmak için askeri koordinasyonu sıklaştırmak olduğu iddia edildi.
Haberde, ABD'nin bölgeye askeri yığınak yapmasının İsrail'de "Ya ABD yönetimi İran'a karşı 'bir zafer imajı' yaratmak istiyor ya da bölgesel güç dengesindeki derin bir stratejik değişimi amaçlayan bir dizi planlı askeri operasyon için hazırlık yapıyor." şeklinde değerlendirildiği kaydedildi.
ABD İSRAİL ARASINDA ANLAŞMAZLIK
ABD ile İsrail arasında İran'ın altyapısına saldırı konusunda anlaşmazlık yaşandığı ve İsrail desteklerken ABD'nin bunu istemediği öne sürülen haberde, üst düzey İsrailli yetkililerin, saldırıların niteliği konusunda Tel Aviv ile Washington arasında anlaşmazlık olduğunu vurguladığı aktarıldı.
Haberde, İran'ın ABD'nin müzakereler konusunda samimiyetini sorguladığı ve güvenmediği belirtilerek, ABD'nin taleplerine bu nedenle Tahran tarafından henüz cevap verilmediği, İran'ın denkleme Körfez ülkelerinin yanı sıra Rusya ve Çin'i de dahil etmeye çalıştığı ileri sürüldü.