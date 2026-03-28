ABD-İsrail-İran savaşında son dakika... Savaşta bir ilk yaşandı: Yemen'den güney İsrail'e füze
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la "savaş" sürecinde Körfez ülkelerinin kendilerine destek verdiğini, ancak NATO ülkelerinin yardıma gelmediğini kaydederek, "Onlar bizim yanımızda değilse, biz neden onların yanında olalım ki?" dedi. Trump ayrıca, ‘Türkiye harikaydı, gerçekten harikaydı. Onlardan istediğimiz şeylerin dışında kaldılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan harika bir lider.’ dedi.
İran’ın ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik saldırıları sürerken, ABD basını dikkat çeken bir haberi gündeme taşıdı. İsmini açıklamayan hükümet kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre; İran'ın dün Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü’ne düzenlediği füze saldırısında 2’si ağır 10 ABD askerinin yaralandığı ve ABD’ye ait yakıt ikmal uçaklarının zarar gördüğü aktarıldı.DAHA ÖNCE DE HEDEF OLMUŞTU
ABD askerlerine ev sahipliği yapan Prens Sultan Hava Üssü, İran tarafından daha önce de hedef alınmıştı. 26 yaşındaki ABD askeri Benjamin N. Pennington 1 Mart'ta üsse düzenlenen saldırı nedeniyle hayatını kaybetmişti. ABD ordusu, İran savaşında şimdiye dek 13 askerinin öldüğünü duyurmuştu.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1142'ye, yaralı sayısının ise 3 bin 315'e ulaştığını bildirdi.Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 2 Mart'ta başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırıları sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 26 artarak 1142'ye, yaralı sayısının ise 86 artarak 3 bin 315'e yükseldiği kaydedildi. Hayatını kaybedenler arasında 122 çocuk, 83 kadın ve 42 sağlık çalışanının bulunduğu aktarıldı.
İsrail'in kamu yayın kuruluşu KAN, ordunun "bu savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Yemen'den güney İsrail'e doğru füze fırlatıldığını tespit ettiğini" bildirdi.
Açıklamada, füzelerin fırlatıldığının tespit edilmesinin ardından güneydeki Dimona, Beersheba ve Eilat şehirlerinde hava saldırısı sirenlerinin devreye sokulduğu belirtildi.
Bu gelişme, Husi milislerinin Cuma akşamı, ABD ve İsrail'e İran'a karşı ek ittifakların katılması veya Kızıldeniz'in Tahran'ı hedef alan operasyonlar için kullanılması durumunda olası "doğrudan askeri müdahale" uyarısında bulunmasından saatler sonra yaşandı.
Umman’daki Salala Limanı’na insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiği bildirildi.
Umman resmi ajansı ONA'nın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında yayımlanan haberinde konuya ilişkin bilgi verildi.
Bir güvenlik kaynağına dayandırılan haberde, Salala Limanı'nın 2 İHA ile hedef alındığı belirtildi.
Olayda limanda çalışan yabancı işçilerden birinin "orta derecede" yaralandığı ve liman tesislerindeki vinçlerden birinde sınırlı hasar meydana geldiği aktarıldı.
Haberde, Umman'ın bu "vahşi" saldırıları kınadığı, ülkenin güvenliğini ve sakinlerinin emniyetini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alacağı kaydedildi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Abu Dabi Emirliği, bir balistik füzenin imhası sırasında düşen şarapnel parçaları nedeniyle 5 kişinin yaralandığını bildirdi.
Abu Dabi Hükümeti Medya Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin balistik füzeyi başarıyla engellediği ancak müdahale sonrası düşen şarapnel parçalarının Abu Dabi Halife Ekonomik Bölgesi'nde (KEZAD) Hindistan uyruklu 5 kişinin yaralanmasına neden olduğu belirtildi.
Açıklamada ayrıca, düşen şarapnel parçaları nedeniyle KEZAD yakınlarında iki ayrı noktada yangın çıktığı ve olayla ilgili yetkili ekiplerin müdahalesinin sürdüğü ifade edildi.
Yangınlara ekipler tarafından müdahale edildiği aktarılan açıklamada, gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.
Yetkililer ayrıca halka yalnızca resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmeleri ve söylenti ya da doğrulanmamış bilgilerin yayılmasından kaçınmaları çağrısında bulundu.
BAE Savunma Bakanlığı, kısa bir süre önce İran'dan balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlendiğini duyurmuştu.
İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak fırlattığı füzeler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti semalarında görüntülendi.
Saldırı sonrası İsrail hava savunma sistemi devreye girerek füzeleri etkisiz hale getirmeye çalıştı.