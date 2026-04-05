ABD/İsrail - İran savaşında son dakika gelişmeler... Trump, Hürmüz için İran'a verdiği süreyi uzattı! Çarşamba saat 03.00
ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in merkezinde art arda sirenlerin çaldığı bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı belirtildi.
İran'ın dakikalar içinde dalgalar halinde gelen misillemeleri sonrasında başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkezinde sirenler çaldı.
Sirenlerin çaldığı işgal altındaki Doğu Kudüs'te, gökyüzünde patlama sesleri duyuldu.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, yaralanma ihbarı almadıklarını açıkladı.
İsrail, Lübnan’a yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Lübnan basınında yer alan haberlere göre; ülkenin başkenti Beyrut'un doğusundaki Ain Saadeh bölgesinde bulunan bir apartman İsrail tarafından gerçekleştirilen hava saldırısına hedef oldu.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda en az 3 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail ordusundan saldırının hedefine ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. Saldırı nedeniyle oluşan yıkım ise kameralara yansıdı.
İran’ın ABD varlıklarına ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik misillemeleri devam ediyor. Kuveyt ordusu, ülkenin yeni füze ve İHA saldırılarına uğradığını duyurarak, "Hava savunma sistemlerimiz düşman unsurlara karşı harekete geçti" açıklamasında bulundu. Duyulacak patlama seslerinin tehditleri önleme çabalarının sonucu olduğu vurgulanarak, "Herkesi yetkili merciler tarafından yayınlanan güvenlik talimatlarına uymaya çağırıyoruz" denildi. BAE Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, ülkenin hava savunma sistemlerinin yeni füze ve İHA saldırılarını önlemeye çalıştığı belirtilerek, "Ülke genelinde duyulacak patlama sesleri, füze ve İHA’ları önleme operasyonlarının sonucudur" ifadelerine yer verildi. Son saldırıların herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da maddi hasara yol açıp açmadığı belirtilmedi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın fiili anlamda kapanan Hürmüz Boğazı’nı açması için İran’a tanıdığı 48 saatlik süreyi 8 Nisan'a kadar uzatmasına İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan (DMO) yanıt gecikmedi. DMO Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı’nda kontrolün devam edeceği vurgulanarak, "Hürmüz Boğazı, özellikle ABD ve İsrail için asla eski haline dönmeyecek. DMO Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, İranlı yetkililerin planı doğrultusunda, Basra Körfezi'ndeki yeni düzene yönelik operasyonel hazırlıklarını tamamlıyor" denildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü duyurdu. Görüşmenin içeriğine değinen Netanyahu, "İran’da düşen uçağın pilotunu düşman topraklarından kurtarma konusunda aldığı cesur karar ve kusursuz bir şekilde yürütülen Amerikan operasyonu nedeniyle kendisini şahsen tebrik ettim" ifadelerini kullandı. Trump’ın da İsrail’in bu operasyona verdiği destek konusundaki minnettarlığını kendisine ilettiğini kaydeden Netanyahu, "Savaş alanında ve dışında kurduğumuz işbirliğinin eşi benzeri görülmemiş bir düzeyde olmasından ve İsrail’in cesur bir Amerikan savaşçısının kurtarılmasına katkıda bulunabilmesinden büyük gurur duyuyorum" dedi.
Kum Vali Yardımcısı Murtaza Hayderi, kent merkezinde bir sivil binanın füzeyle vurulduğunu söyledi.
Hayderi, saldırı sonrasında can kaybı veya yaralılara dair bilgi vermedi.
Kum Eyalet Valisi Ekrem Behramcu, 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, ABD-İsrail'in, savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana Kum'a düzenlediği saldırılarda yaklaşık bin sivil binanın hasar gördüğünü, 30'u emniyet görevlisi 106 kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail'in hava savunma sistemlerince engellenen bir İHA, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinin Har Arnebe beldesine düştü.
Olayda bir ekmek fırını ve bazı evlerde hasar meydana geldi.
Haberde, Kuneytra Sivil Savunma ekiplerinin olay yerinde inceleme başlattığı aktarıldı.
Suriye'nin güneyinde, özellikle Dera ve Kuneytra'da, İsrail tarafından engellenen İran füzeleri ve İHA'larından düşen şarapnel parçalarının hasara yol açtığı kaydedildi.
BAE Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan gelen balistik ve seyir füzeleri ile İHA'lara müdahale ettiği belirtildi.
Kuveyt Savunma Bakanlığı da hava savunma unsurlarının "düşman" füze ve İHA saldırılarını engellediğini bildirdi.
İki ülke savunma bakanlıkları, ülkelerinde duyulan seslerin hava savunma sistemlerinin saldırılara müdahalesi sonucu meydana geldiğini kaydetti.
Açıklamalarda, vatandaşlar ve ülkede yaşayanlardan yetkili makamlarca yayımlanan güvenlik talimatlarına uymaları istend
İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'nın özellikle ABD ve İsrail için artık eski düzene dönmeyeceğini belirtti.
Komutanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Hürmüz Boğazı artık asla eski düzene dönmeyecek, özellikle ABD ve İsrail için." ifadeleri kullanıldı.
Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin İranlı yetkililer tarafından bildirilen "Basra Körfezi için yeni düzen" taslağının operasyonel hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğu kaydedildi.
İran Meclisi'nde, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde ücret uygulamasını öngören yasa tasarısının 31 Mart'ta Ulusal Güvenlik Komisyonundan geçtiği bildirilmişti.
Söz konusu tasarının içeriğinde, "mali düzenlemeler ve ülkenin ulusal para birimi riyal bazlı geçiş ücretinin uygulanması, ABD ve İsrail'e geçiş yasağı, İran'a karşı tek taraflı yaptırımlara katılan ülkelere yasak getirilmesi, İran'ın egemenlik rolünün ve silahlı kuvvetlerinin yetkisinin uygulanması, boğaz ve deniz taşımacılığı güvenliği, çevresel konular ve Umman ile hukuki işbirliği" konularının yer aldığı belirtilmişti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin İran’a yönelik saldırı tehditlerine ilişkin açıklamalarda bulunarak, Washington yönetimini sert bir dille eleştirdi. Bekayi, ABD’de halkın sokaklara çıkmasının İran’a karşı savaşa destek verilmediğinin göstergesi olduğunu ifade ederek, "ABD’de halk artık bu savaşın kendilerine ait olmadığını anlamış durumda. Nitekim sokaklara çıkanlar da İran’a karşı yürütülen savaşa destek vermediklerini açıkça ortaya koyuyor. Bu savaş, ABD halkının değil, çocuk katili bir rejim adına ABD’li yöneticilerin tercihidir. Üstelik bu tablo sadece ABD ile sınırlı değil, dünya genelinde de bu savaşın yasa dışı olduğu biliniyor. Sonuç olarak İran’a dayatılan bu savaş, nükleer silah geliştirdiği yönündeki asılsız iddialar üzerinden başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.
ABD’nin İran halkına yardım iddialarını reddeden Bekayi, "ABD, İran halkına yardım etmek istediğini söyleyerek yalan söylüyor. Evet, onlar İran’a ölüm ve yıkımla yardım ediyor. Kendi ifadeleriyle de ortada bir katliam var. Minab’daki okula yönelik saldırı bir kaza değil, bilinçli bir saldırıydı. ABD, bir saatten kısa sürede 200’den fazla masum kız ve erkek çocuğunun ölümüne neden oldu. Ancak ABD halkı bu suça karşı çıkıyor ve bunu kabul etmiyor" dedi.
ABD’nin İran altyapılarını hedef alabileceğine yönelik açıklamalarına da tepki gösteren Bekayi, "İran halkı, kendi geleceğini tayin etme ve egemenliğini koruma hakkına sahiptir. ABD’nin tehditleri, suç zihniyetinin bir yansımasıdır. İran’ın altyapılarına yönelik saldırı tehdidi doğrudan bir soykırım tehdididir ve ülke nüfusunun geniş bir kesimini hedef alma niyetini ortaya koymaktadır. Bu, savaş suçundan farksızdır" dedi.
Bekayi, "Ulusal güvenliğimizi ve egemenliğimizi tüm imkanlarımızla savunma konusunda kararlıyız. Bunu yalnızca son 37 günde değil, yaklaşık 50 yıldır da defalarca ortaya koyduk. İran halkı son derece vatanseverdir ve düşmanlarına karşı kendini savunmaya her zaman hazırdır. Bu kararlı savunma duruşundan herkes gerekli dersi çıkarmıştır. 37 gün boyunca İran’ın savunma kapasitesinin etkisiz hale getirildiği yönünde propaganda yapıldı. Ancak bu sürenin sonunda silahlı kuvvetlerimiz, düşmanların bir kez daha yanlış hesap yaptığını açıkça gösterdi. Gelinen noktada artık hiç kimse ABD’nin diplomasisine güvenmiyor" ifadelerini kullandı.
İran'ın Huzistan eyaleti Valisi Muhammed Rıza Mevalizade, ABD ve İsrail'in ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletinin farklı noktalarına saldırı düzenlediğini duyurdu.
Huzistan eyaleti Valisi Mevalizade, İran basınında yer alan açıklamasında ABD-İsrail saldırılarına ilişkin gelişmeleri aktardı.
Mevalizade, "Düşman akşam saatlerinde hava saldırısı düzenledi ve Ahvaz Havalimanı iki kez vuruldu." dedi.
Özellikle Huzistan'daki Ahvaz kentine yönelik saldırılara dikkati çeken Mevalizade, "Ahvaz’ın batısında 4 bölge vuruldu. Ayrıca kentin El-Gadir isimli meydanına da saldırı gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.
Mevalizade, saldırının ayrıntılarına ilişkin daha sonra açıklama yapılacağını belirtti.
İran'ın İsrail'in kuzeyini hedef alan misillemesinde bir füzenin Hayfa kentinde bir binaya doğrudan isabet etmesi sonucu biri ağır 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
İran kısa bir süre önce İsrail'in kuzey bölgelerini hedef alan misilleme yaptı.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamaya göre, İran füzesinin Hayfa kentinde bir binaya doğrudan isabet kaydetmesi nedeniyle biri ağır 4 kişi yaralandı.
Yedioth Ahronot gazetesi, İran'dan atılan füzenin bir binaya doğrudan isabet ettiğini aktardı. İran füzesinin isabet etmesinin ardından gaz tüpünün patlaması neticesinde olay yerinde yangın çıktığı da kaydedildi.
İsrail itfaiyesi ise binanın tamamen çökme riski bulunduğunu ve içeride mahsur kalanlar olabileceğini duyurdu.
İran, düşürülen ABD'ye ait F-15E tipi savaş uçağının pilotunu kurtarmak için gelen ABD nakliye uçaklarının "İran hava savunması tarafından düşürüldüğünü ve ABD'nin kendi askerlerini bombaladığını" bildirdi.
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, İran tarafından vurulduğu iddia edilen ABD nakliye uçaklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
İran basınının, Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı'nın açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Zülfikari, "ABD uçakları İran hava savunması tarafından düşürüldü ve ABD kendi askerlerini bombaladı." dedi.
Zülfikari, "ABD Başkanı Donald Trump'ın zor durumda olduğunu ve ABD ordusunun yenilgisinin propaganda çabaları ile telafi edilemeyeceğini" belirtti.
ABD, İran'da düşürülen ABD'ye ait F-15E tipi savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu kurtarmak için operasyon düzenlemişti.
Trump, İran'da 3 Nisan'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını duyurmuştu.
Zülfikari ise kayıp pilotu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, "Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu." demişti.
İran, düşürülen ABD uçaklarının nkazında ABD’li bir askere ait vücut parçasının tespit edildiğini iddia etti. İran basının Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Halkla İlişkiler Birimi’ne dayandırdığı haberde, ABD’li bir askere ait olduğu öne sürülen yanmış bir vücut parçasına ilişkin fotoğraf paylaşıldı. Haberde, ABD ordusunun daha önce İran tarafından düşürülen F-15E savaş uçağının pilotunu aramak amacıyla yürüttüğü operasyon sırasında İsfahan eyaletinde düşürülen iki C-130 askeri nakliye uçağının enkazında söz konusu vücut parçasının tespit edildiği öne sürüldü. ABD tarafından haberle ilgili henüz açıklama gelmedi.
Yerel medyaya göre, İran’da faaliyet yürüten yönetim karşıtı IKDP’nin Erbil'in Köysancak ilçesindeki Azadi Kapı’na saldırı düzenlendi.
IKDP üyelerinin ailelerinin kaldığı kampa bir füze ve bir İHA ile düzenlenen saldırıda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nden (IKBY) konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimine anlaşma yapmak için tanıdığı 48 saatlik süreyi 8 Nisan'a kadar uzattığını belirtti.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, İran’a Hürmüz Boğazı’nı ticari gemilerin geçişine açması için tanıdığı süreyi yarından itibaren 8 Nisan'a kadar uzattığını duyurdu.
Daha önce Hürmüz Boğazı’nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran’ı tehdit eden Trump, paylaşımında "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00’de (Türkiye saatiyle 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer verdi.
İran’a yönelik paylaşımlarında ifadelerini sertleştiren ABD Başkanı, süre uzatımıyla ilgili açıklamayı, İran’da düşen ABD uçağından sağ kurtulan ikinci pilotun da güvenli bir şekilde kurtarılmasının ardından yaptı.
ABD Başkanı Trump, sabah erken saatlerde yaptığı sosyal medya paylaşımında, söz konusu askeri girişimi “ABD tarihindeki en cesur arama ve kurtarma operasyonlarından biri” olarak nitelendirerek, ikinci pilotun da kurtarıldığını duyurmuştu.
ABD basını, 3 Nisan’da İran’da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu kurtarma operasyonu sırasında mahsur kalan ve imha edilen iki MC-130J tipi uçağın her birinin değerinin 100 milyon dolardan fazla olduğunu bildirdi.
Wall Street Journal'ın (WSJ) aktardığı bilgilere göre, operasyon sırasında bölgede mahsur kalarak imha edilen bu iki uçağın her birinin maliyeti 100 milyon doları aşıyor.
Asker sevkiyatı ile tahliyesi için tasarlanan MC-130J uçakları, havada yakıt ikmali yapabiliyor. Söz konusu uçaklar, ısı güdümlü füzeler de dahil olmak üzere hava savunma sistemlerini önleyecek donanımlarıyla biliniyor.
WSJ, F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu kurtarma operasyonunda MC-130J tipi uçakların görevlendirildiğini bildirmişti.
Görev kapsamında özel kuvvetleri taşıyan MC-130J tipi nakliye uçaklarından ikisinin "bilinmeyen sebeplerle yerde mahsur kaldığı" ve "yok edildiği" kaydedilmişti.
Öte yandan, "imha edilen" uçaklara ilişkin ABD'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Kuveyt'e düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarında iki elektrik üretim ve su arıtma tesisi, petrol kompleksi, Petrol Bakanlığı'na bağlı bazı tesisler ile bakanlığa ait bir binanın hedef alındığı bildirildi.
Kuveyt Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında Bakanlık Sözcüsü Kurmay Albay Suud el-Atvan'ın ülkeyi hedef alan son saldırılara ilişkin açıklamasına yer verildi.
Atvan, ülke hava sahasında son 24 saatte tespit edilen 9 balistik füze, 4 seyir füzesi ve 31 İHA'ya müdahale edildiğini kaydetti.
İHA'yla düzenlenen saldırılarda, iki enerji üretim ve su arıtma tesisi, petrol kompleksi, Petrol Bakanlığı'na ait bazı tesisler ile bakanlığa bağlı bir binanın hedef alındığını kaydeden Atvan, söz konusu saldırıların, büyük ölçüde maddi hasara ve çeşitli yerlerde yangın çıkmasına neden olduğunu ifade etti.
Atvan, saldırılarda can kaybı yaşanmadığını aktardı.
İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana Kuveyt hava savunma sistemlerinin toplam 336 balistik füze, 13 seyir füzesi ve 740 İHA'ya müdahale ettiği kaydedildi.
İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere ABD üslerinin bulunduğu bazı bölge ülkelerinde belirlediği kritik hedeflere füze ve İHA saldırıları düzenliyor.
İran, Hürmüz Boğazı’nın "İran’a yönelik saldırıların meydana getirdiği zararın, yeni bir geçiş statüsü ile elde edilecek gelirin bir kısmıyla telafi edildikten sonra açılacağını" bildirdi.
İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklama yaptı.
Tabatabai, Hürmüz Boğazı’nın, "İran’a yönelik saldırıların meydana getirdiği zararın, yeni bir geçiş statüsü ile elde edilecek gelirin bir kısmıyla telafi edildikten sonra mutlaka bir gün açılacağını" belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ı taş devrine göndereceğiz" tehditlerine de işaret eden İranlı yetkili, "Trump'ın öfke ve çaresizlik sebebiyle saçmaladığını" ifade etti.
Çin ve Rusya, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan gerilimin düşürülmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) eş güdümü ve işbirliğini sürdüreceklerini bildirdi.
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang Yi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesinde, Orta Doğu'daki durumu ele aldı.
Orta Doğu'daki durumun kötüye gittiğini, çatışmanın giderek tırmandığını ifade eden Vang, Çin ve Rusya'nın, BMGK'nin daimi üyeleri olarak, adaleti ilke edinerek, objektif ve dengeli bir yaklaşımla uluslararası toplumdan daha geniş anlayış ve destek için çaba sarf etmesi gerektiğini belirtti.
Vang, dünyanın enerji ticareti açısından kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer sorununun temel çözümünün, acil ateşkesin sağlanması olduğunu vurguladı.
Çinli Bakan, ülkesinin gerilimi düşürmek ve bölgesel barış ve istikrarın yanında küresel güvenliği sağlamak için Rusya ile BMGK'de işbirliğini sürdürmeye hazır olduğunu kaydetti.
İran ordusu, Kuveyt’teki Arifcan üssünde saldırıya uğradıktan sonra Bubiyan Adası’na konuşlanan ABD unsurlarını da hedef aldıklarını duyurdu.
İran ordusunun yerel basında yer alan açıklamasında, ABD unsurlarına yönelik saldırılara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, "İran’ın Kuveyt’teki Arifcan üssüne düzenlediği yoğun İHA saldırısının ve oluşan büyük hasarın ardından Bubiyan Adası’na konuşlanan ABD unsurlarını da hedef aldık." denildi.
Bubiyan Adası’nda ABD’ye ait füze sistemleri ile iletişim aygıtlarının bulunduğu alanların hedef alındığı ve saldırıların tıpkı Arifcan üssünde olduğu gibi yine İHA’lar vasıtası ile gerçekleştirildiği belirtildi.
İran ordusu, ayrıca İsrail’in Dimona kenti yakınlarındaki petrokimya sanayisine yönelik de İHA saldırısı gerçekleştirdiklerini bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin hızlı bir anlaşma yapmaması durumunda İran'da "her şeyi havaya uçurup petrolü ele geçirmeyi" düşündüğünü belirtti.
Trump, Fox News’e telefonla yaptığı açıklamada, İran’la anlaşmanın gerçekleşmemesi durumunda ülkeye yönelik saldırı planlarına değindi.
ABD Başkanı’nın İran’la ilgili olarak, "Hızlıca bir anlaşma yapmazlarsa her şeyi havaya uçurmayı ve petrolü ele geçirmeyi düşünüyorum. Ülkelerinin dört bir yanında köprülerin ve elektrik santrallerinin yerle bir olduğunu göreceksiniz." ifadelerini kullandığı aktarıldı.
ABD'nin Tahran yönetimiyle bir anlaşmaya varılabileceği aktarılan haberde Trump'ın, "Sanırım yarın için iyi bir şansımız var; şu anda müzakereler devam ediyor." dediği kaydedildi.
Haberde, ABD Başkanı Trump’ın, İran’da sokağa çıkan 45 bin muhalifin İran yönetimi tarafından öldürüldüğünü iddia ettiği, bu muhaliflere destek amacıyla silah gönderdiğini, söz konusu silahların Kürtler aracılığıyla ulaştırıldığını ve Kürtlerin bu silahları hâlâ ellerinde tuttuklarını düşündüğünü söylediği kaydedildi.
ABD Başkanı Trump, İran’ın bir Amerikan uçağını düşürmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarda ifadelerini daha sertleştirerek, Hürmüz Boğazı’nın açılmaması durumunda İran’a büyük bir saldırı başlatacağını vurguladı.
Trump, 7 Nisan’ın İran’da "Enerji Santrali ve Köprü Günü" olacağını belirterek, "Boğazı açın yoksa cehennemde yaşayacaksınız" uyarısında bulundu ve paylaşımında "Tanrı’ya şükür" ifadesini kullandı.
Katar, İran'dan atılan 2 seyir füzesi ile bir dizi insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Katar Savunma Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'dan ülkeye yapılan saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İran'dan ülkeye 2 seyir füzesi ile bir dizi İHA saldırısı düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, hava savunma sistemleri ile silahlı kuvvetlerin tüm saldırıları etkisiz hale getirdiği belirtildi.
İran’ın BM Daimi Temsilciliği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik son açıklamalarına tepki gösterildi. Paylaşımda, Trump’ın "Salı günü Elektrik Santrali Günü ve Köprü Günü olacak. Hepsi bir arada, daha önce benzeri görülmemiş olacak" sözleri hatırlatılarak, "ABD Başkanı bir kez daha İran’da sivillerin hayatta kalması için hayati öneme sahip altyapıyı yok etmekle açıkça tehdit etmektedir. Birleşmiş Milletler’in vicdanı yaşıyor olsaydı, savaş yanlısı ABD Başkanının sivil altyapıyı hedef alma yönündeki açık ve pervasız tehdidi karşısında sessiz kalmazdı" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada ayrıca, Trump’ın bölgeyi "sonsuz bir savaşa sürüklemek istediği" belirtilerek, "Bu, sivilleri terörize etmeye yönelik doğrudan ve açık bir kışkırtma ve savaş suçu işleme niyetinin somut bir kanıtıdır. Uluslararası toplum ve tüm devletlerin, bu tür ağır savaş suçlarını önleme yönünde hukuki yükümlülükleri bulunmaktadır. Harekete geçmelidirler. Yarın çok geç olacaktır" ifadeleri kullanıldı
Şarika Hükümeti Medya Ofisi'nin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Hor Fakkan Limanı'nın hedef alındığı ve yetkili birimlerin olayla ilgilendiği bildirildi.
Saldırıda can kaybı ve yaralanan olmadığına işaret edilen açıklamada, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.
Bahreyn resmi haber ajansı BNA'ya göre Kral Al Halife, ordu mensuplarıyla gerçekleştirdiği görüşmede, İran'ın "haksız ve gerekçesiz saldırılarının" sivilleri, sivil tesisleri ve altyapıyı hedef aldığını, bunun da insanların yaralanmasına ve evlerinin zarar görmesine yol açtığını belirtti. Al Halife, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2817 sayılı kararına uyulmasının önemine işaret ederek, söz konusu kararın İran'ın saldırılarını kınadığını ve bu saldırıların derhal durdurulmasını talep ettiğini aktardı.
Zarar gören vatandaşların kayıplarının telafi edileceğini belirten Kral Al Halife, Bahreyn halkının sergilediği "dayanışma ve sorumluluk" bilincini takdir ettiğini söyledi. Al Halife ayrıca, mevcut koşullarda ulusal birlik ve hazırlığın önemine dikkati çekerek, Bahreyn'in "güvenlik ve istikrarını koruma" kararlılığını sürdüreceğini kaydetti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 96'ncı dalgasına ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, DMO Deniz ve Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyon kapsamında, İran'daki sivil altyapılara yönelik saldırılara misilleme olarak bölgedeki İsrail hedefleri ile ABD'nin ekonomik çıkarlarının hedef alındığı ifade edildi.
HAYFA'DA BİR RAFİNERİ TAHRİP EDİLDİ
Açıklamada, Hayfa'da İsrail savaş uçaklarına yakıt sağlayan rafineriye ağır saldırı düzenlendiği ve tesisin ana bölümlerinin tahrip edildiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Habşan bölgesinde bulunan ABD enerji şirketleri Exxon mobil ve Chevron'a ait gaz tesislerinin hedef alındığı kaydedilirken, BAE'nin Er-Ruveys bölgesindeki ABD'ye ait petrokimya tesisine yönelik füze saldırısında geniş çaplı yangın çıktığı ifade edildi. Bahreyn'in Sitra bölgesindeki ABD bağlantılı petrokimya tesisine düzenlenen İHA saldırısında tesisin önemli bölümlerinin imha edildiği belirtilirken, Kuveyt'in Şuaybe bölgesindeki ABD'ye ait petrokimya tesisine yönelik saldırıda büyük çaplı yangın meydana geldiği ve tesisin faaliyetlerinin durduğu bildirildi.
İranlıların yaptığı telefon görüşmelerinden haberdar olduğunu ileri süren İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 28 Şubat'ta İran'a saldırıların başlayıp başlamayacağına ilişkin gazetecilerden onlarca telefon aldığını söyledi.
Ben-Gvir, "Elbette onlara cevap vermedim. Bu ciddi bir mesele. Neden bakanı arayıp soruyorsunuz? Elbette bunun sonuçları var." ifadelerini kullanarak, İranlıların konuşmalarını dinlediğini savundu.
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran'ı taş devrine göndereceğiz" tehditlerine, yanıt vererek, ABD Başkanı Trump'ın ülkesindeki halka "kreş ve sağlık hizmeti sağlayamama durumunu savaş bahanesiyle haklı çıkarmaya çalıştığını" söyledi.
Arif, Trump'ın dün gece Amerikan halkına kreş ve sağlık hizmeti sağlayamama durumunu savaş bahanesiyle haklı çıkarmaya çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:
"Bugün de İran'ı 'elektrik santralleri ve köprülerin' yıkımıyla tehdit etti. Kendi halkının refahını başkalarını tehdit etmek için feda eden herkes hala 'Taş Devri'nde kalmış demektir. Ancak İran farklı bir yol seçti: baskı altında bile inşa etmeye devam ediyor."
Fox News'e demeç veren Trump, İran'ın "hızlı bir şekilde" anlaşmaya varmaması halinde "her şeyi havaya uçurmayı" ve “petrolü ele geçirmeyi” düşündüğünü söyledi. Trump, İranlı müzakerecilerin görüşmelere devam etmeleri için onlara af çıkardığını söyledi.
'KÜRTLERE SİLAH GÖNDERDİK'
İran'da protestoculara çok sayıda silah gönderdiklerini belirten Trump, "Kürtlere de çok silah gönderdik. Sanırım o silahları tuttular" dedi.
Trump, yarına kadar İran'la bir anlaşmaya varabileceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, İran destekli grupların Irak'ta ABD'nin diplomatik misyonlarına 2 ayrı saldırı düzenlediğini bildirdi.
İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkenin enerji altyapısına saldırı tehditlerini hayata geçirmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın yanında Babu'l Mendeb Boğazı'nın da kapatılabileceği uyarısında bulundu.
İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Danışmanı Ali Ekber Velayeti, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ABD Başkanı Trump'ın tehditlerine yanıt vererek, şu ifadeleri kullandı:
"Direniş Cephesi'nin komuta merkezi, Babu'l Mendeb'i Hürmüz Boğazı gibi görüyor. Beyaz Saray aptalca hatalarını tekrarlamayı planlıyorsa, enerji akışının ve küresel ticaretin tek bir hareketle sekteye uğratılabileceğini yakında anlayacaktır."
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki Borouge petrokimya tesisine düzenlenen saldırı sonrası çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.
Abu Dabi Hükümeti Medya Ofisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, saldırının hava savunma sistemlerince önlendiği, ancak düşen şarapnellerin tesis içinde üç ayrı noktada yangına yol açtığı, acil müdahale ekiplerinin hızlı ve etkin müdahalesi sonucu yangının kontrol altına alındığı ifade edildi.
Açıklamada, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı, ancak tesiste hasar meydana geldiği ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Ayrıca, gelişmelere ilişkin bilgilendirmenin sürdürüleceği ve kamuoyunun yalnızca resmi kaynakları takip etmesi gerektiği ifade edildi.
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'da düşürülen "ABD savaş uçağının ikinci pilotun kurtarılmasına" ilişkin "Bu, en karmaşık anlarda bile İsrail ile ABD arasındaki sıkı işbirliğinin bir başka göstergesidir." diyerek pilotun "kurtarma operasyonunda" ABD'ye destek verdiklerini iddia etti.
İran'a düzenlenen saldılar hakkında da bilgi paylaşan Katz, İsrail ordusunun dün İran'da petrokimya endüstrisinin merkezi tesislerini hedef aldığını kaydederek bu saldırıların geçen hafta çelik fabrikalarına yapılan saldırıların devamı niteliğinde olduğunu ileri sürdü.
İRAN'A 'AĞIR BEDEL ÖDETME' TEHDİDİ
İran'ı misillemelerine devam etmesi durumunda "ağır bedel ödemekle" tehdit eden İsrail Savunma Bakanı, İran'ın tüm bölgelerinde güvenlik ve stratejik hedeflere saldıracaklarını ileri sürdü.
Katz, petrokimya endüstrisinin İran Devrim Muhafızları Ordusu'na son iki yılda yaklaşık 18 milyar dolar gelir sağladığını ve balistik füze üretimine doğrudan hizmet ettiğini belirtti.
İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a düzenlenen hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey komutanlarından olduğunu ileri sürdüğü Muhammed Rıza Eşrefi Eşrefkahi'nin öldüğünü savundu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Eşrefkahi, "Devrim Muhafızları Ordusu'nun Petrol Karargahı Ticaret Sorumlusu" olarak tanımlandı.
Eşrefkahi'nin "Petrol Karargahı Komutanı" olduğunu kaydeden İsrail ordusu, bu karargahın uluslararası yaptırımları atlatarak petrol satışlarından elde edilen gelir yoluyla Devrim Muhafızları Ordusu'nun faaliyetlerini sürdürmesini ve askeri olarak güçlenmesini sağladığını iddia etti. Açıklamada, Eşrefkahi'nin yıllık milyarlarca dolar değerinde petrol ticaretini yönettiği ve bu gelirin "İran'ın vekillerini" de güçlendirmeye yardımcı olduğu öne sürüldü.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Güvenlik Kabinesi toplantısının bu akşam saat 20.00'de yapılacağını kaydetti. Dün yapılması planlanan İran konulu İsrail Güvenlik Kabinesi toplantısının Trump'ın İran'a tanıdığı 10 günlük sürenin sonuna gelinirken, bugün saat 20.00'de yapılacağı ifade edilen haberde, toplantının daha önce 2 kez ertelendiği kaydedildi.
İran Devrim Muhafızları, Bahreyn ve Kuveyt'e yönelik saldırıların sorumluluğunu üstlenerek, sivil hedeflere yönelik saldırıların tekrarlanması halinde bölgedeki ABD ekonomik çıkarlarına yönelik daha şiddetli saldırılar düzenleneceği uyarısında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından açıklamalarda bulunarak, İran'da kurtarılan pilotun ağır yaralı olduğunu bildirdi.
Trump, "İran’ın dağlarının derinliklerinden ağır yaralı ve son derece cesur bir F-15 mürettebatını kurtardık. İran ordusu büyük bir güçle yoğun şekilde arama yapıyordu ve bize yaklaşıyordu. Kendisi çok saygın bir albaydır. Personel ve teçhizat açısından taşıdığı yüksek risk nedeniyle bu tür kurtarma operasyonları nadiren gerçekleştirilir. Bu tür durumlar pek yaşanmaz! İkinci operasyon, ilk operasyonun ardından düzenlendi. İlk operasyonda da yine alışılmadık bir şekilde, güpegündüz İran üzerinde yedi saat kalarak pilotu kurtarmıştık. Herkesin sergilediği cesaret ve yetenek inanılmazdı! Pazartesi günü saat 13.00’te Oval Ofis’te Ordu ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Tanrı muhteşem askerlerimizi korusun!" ifadelerini kullandı.
'CEHENNEMİ YAŞAYACAKSINIZ'
Başkan bir paylaşımın da ise İran'ın enerji santrallerini ve köprülerini hedef alacaklarını belirten Trump, "Salı günü İran’da Enerji Santrali Günü ve Köprü Günü olacak; hepsi bir arada gerçekleşecek. Bunun bir benzeri olmayacak! Lanet boğazı açın, sizi çılgınlar, yoksa cehennemi yaşayacaksınız. Sadece izleyin!" dedi.
İsrail ordusunun, İran'dan füze ateşlendiğini ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığını bildiren açıklamasının ardından ülkenin güneyindeki bazı kentlerde art arda sirenler çaldı.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, güneydeki Necef bölgesinde Berşeva (Birüssebi) kenti ve çevresini hedef alan misillemede, bir füzenin Neot Hovav sanayi bölgesine doğrudan isabet ettiğini belirtti.
Ordunun sansür biriminden izin alınarak yayımlanan görüntülerde, füzenin isabet etmesini ardından, İsrail'in ana tehlikeli atık bertaraf tesisi ve pek çok kimya fabrikasının bulunduğu bölgeden yoğun dumanların yükseldiği görüldü.
Yedioth Ahronoth gazetesi, fabrika bölgesinde şarapnellerden kaynaklanan hasar meydana geldiğini aktardı.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı ise olayda ölen olmadığını bildirdi.
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, İran tarafından düşürülen F-15 savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, "ABD'ye ait iki C-130 nakliye uçağı yok edildi." dedi.
Zülfikari, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, ABD'nin kurtarma operasyonu sırasında 1 C-130'un imha edildiğini belirtmişti.
ABD ve İsrail'in, İran'ın Erdebil eyaletine bağlı Germi ve Cafer Abad ilçelerine düzenlediği saldırıda 5 Devrim Muhafızları Ordusu askerinin öldüğü bildirildi.
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde yer alan Dahiye bölgesini hava saldırısıyla hedef aldı. Beyrut'ta uçak ve patlama sesleri duyuldu.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, sınır hattındaki Nakura, Dibil, İlma Şaab, Kavzah, Bayyada ve Şemaa beldelerinde birçok evi patlayıcılarla yıktı. İsrail askerleri, bölgedeki çok sayıda iş yerini de ateşe verdi.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Dahiye'nin Gubeyri Mahallesi'nde bir binanın kırmızıyla işaretlendiği haritayı paylaştı.
"Beyrut'un güneyinde, özellikle Gubeyri Mahallesi'nde bulunanlar için acil uyarı." ifadesini kullanan Adraee, kırmızı ile işaretlenmiş bina ve ona bitişik binalarda bulunanların Hizbullah tesisinin yakınında olduğunu ileri sürdü. İsrailli sözcü, söz konusu binadan 300 metre uzaklaşılması gerektiğini belirterek saldırı tehdidinde bulundu.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, konuyla ilgili bilgi sahibi olan, ismi paylaşılmayan bir yetkili, F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu kurtarma operasyonunda MC-130J tipi uçakların görevlendirildiğini kaydetti.
Görev kapsamında özel kuvvetleri taşıyan MC-130J tipi nakliye uçaklarından ikisinin "bilinmeyen sebeplerle yerde mahsur kaldığını" belirten yetkili, bu uçakların "yok edildiğini" iddia etti.
The New York Times gazetesinin haberinde ise uçakların, "İran'ın eline geçmemesi için imha edildiği" öne sürüldü.
İsrail medyası, Hayfa da dahil olmak üzere ülkenin kuzeyinde alarmların çaldığını bildirdi. İran'ın yeni füze saldırı dalgası düzenlediği kaydedilirken, hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.
Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Lübnan açıklarında yaklaşık 68 deniz mili mesafede bulunan ve "Lübnan topraklarına saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bir İsrail askeri gemisinin kurz füzesiyle hedef alındığı" ifade edildi. İsrail ordusu ise iddiaya ilişkin "olaydan haberleri olmadığı" açıklamasını yaptı.
İsrailli Yedioth Ahronoth gazetesi, Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'nda kaynağı belirsiz bir paketten duman çıktığı tespit edilmesinin ardından çalışanların tahliye edildiğini bildirdi.
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, İran tarafından düşürülen F-15 savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, "Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu." dedi.
'UÇAKLAR ALEVLER İÇİNDE YANIYOR'
Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'da cuma günü düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıkları yönündeki açıklamasını reddetti. ABD'ye ait iki Black Hawk helikopteri ile bir C-130 askeri nakliye uçağının da İsfahan'ın güneyinde İran tarafından vurulduğunu iddia eden Zülfikari, "Uçaklar alevler içinde yanıyor." dedi.
İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansına göre, İran Devrim Muhafızları, İran'da mahsur kalan pilotu kurtarma amaçlı ABD operasyonu sırasında birkaç "düşman hava unsurunun" imha edildiğini duyurdu.
Kuveyt Petrol Kurumu genel merkez binasının, İran tarafından düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında hasar gördüğü açıklandı.
Fox News'in haberine göre, İran üzerinde düşen F-15 savaş uçağının ikinci mürettebat üyesini kurtarma operasyonu sırasında birkaç ABD askeri yaralandı.
İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, İran polisinden aldığı bilgiye göre, ABD'ye ait bir C-130 destek uçağının İran'ın İsfahan kentinde düşürüldüğünü bildirdi.
Bahreyn, İran saldırısı sonucunda bir tesiste çıkan yangının sivil savunma ekipleri tarafından söndürüldüğünü bildirdi.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'da cuma günü düşürülen ABD'ye ait F-15E savaş uçağının ikinci pilotunun da kurtarıldığını bildirdi.
ABD ordusunun "ülke tarihindeki en cesur arama ve kurtarma operasyonlarından birini" gerçekleştirdiğini belirten Trump, "Onu yakaladık. Size bildirmekten mutluluk duyduğum şey şu ki kendisi artık güvende ve sağlam." ifadesini kullandı.
Söz konusu askeri "cesur savaşçı" olarak nitelendiren Trump, şöyle devam etti:
"Bu (asker) İran'ın tehlikeli dağlarında düşman hatlarının gerisindeydi ve saatler geçtikçe daha da yaklaşan düşmanlarımız tarafından avlanıyordu ancak asla gerçekten yalnız değildi."
Trump, "mucizevi" şeklinde nitelediği arama ve kurtarma operasyonu süresince (kurtarılan) bu askerin "24 saat boyunca izlendiğini ve titizlikle plan yapıldığını" aktararak, kendi talimatıyla ABD ordusunun kurtarma operasyonu için "dünyanın en ölümcül silahlarıyla donatılmış düzinelerce uçak" gönderdiğini vurguladı.
Kurtarılan askerin yaralandığına ancak iyi olacağına işaret eden Trump, "(Bu operasyon) Dün başka bir cesur pilotun başarılı bir şekilde kurtarılmasına ek olarak gerçekleşti. Ancak ikinci kurtarma operasyonumuzu tehlikeye atmamak için bunu doğrulamadık." ifadelerine yer verdi.
Trump, şunları kaydetti:
"Bu, askeri hafızalarda ilk kez iki ABD pilotunun düşman topraklarının derinliklerinde ayrı ayrı kurtarılması. Asla bir Amerikalı savaşçıyı geride bırakmayacağız. Bu iki operasyonu da tek bir Amerikalı ölmeden veya yaralanmadan gerçekleştirebilmemiz, İran semalarında ezici bir hava üstünlüğü ve hakimiyeti elde ettiğimizi bir kez daha kanıtlıyor."
AXİOS: ABD GÜÇLERİNCE KURTARILDI
ABD merkezli Axios haber platformunun konuya yakın 3 kaynağa dayandırdığı haberinde, İran ordusunun ülkede düşürdüğü ABD'ye ait savaş uçağındaki mürettebattan ikincisinin de kurtarıldığı aktarıldı.
Haberde, operasyonun yüksek hava desteğine sahip özel bir komando birimi tarafından yürütüldüğü ve tüm kuvvetlerin artık İran'dan ayrıldığı ileri sürüldü.
ABD özel kuvvetlerinin arama ve kurtarma görevinin bir parçası olarak cuma günü ve dün İran'a konuşlandırıldığı belirtilen haberde, pilotun uçağın düşürülmesinden birkaç saat sonra kurtarıldığı ve ikinci personelin bulunması ve kurtarılmasının bir günden fazla sürdüğü vurgulandı.
Haberde "Uçağın düşürülmesi, ABD ordusu için bir kabus senaryosuydu." ifadesi kullanıldı.
İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Merkezi Eyaleti Karargahı tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.
"İsfahan semalarında tespit edilen bir Hermes 900 tipi İHA imha edilmiştir." ifadeleri kullanılan açıklamada, savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana Devrim Muhafızları tarafından düşürülen İHA sayısının 160'ı geçtiği kaydedildi.
Gece saatlerinde yine İsfahan semalarında tespit edilen bir MQ-9 tipi İHA'nın imha edildiği bildirilmişti.
Devrim Muhafızları Ordusu, 2 gün önce düşen savaş uçağının pilotunu kurtarmak için gelen ABD hava aracının İsfahan'ın güneyinde düşürüldüğünü duyurmuştu.