ABD-İsrail-İran savaşında son dakika... ABD'nin işgal planı hazır: Orta Doğu'ya 10 bin asker sevkiyatı... İran'dan Trump'a jet yalanlama

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), İran içindeki çeşitli hedefleri ele geçirmek için asker konuşlandırma senaryoları hazırladığı bildirildi.
CNN International'de yer alan habere göre Pentagon yetkilileri, savaşın bir sonraki aşamaya geçmesi için hazırlıklarını tamamladı.
Habere göre Pentagon'un hazırladığı senaryolar, ağır kayıplara yol açma riskinin yanı sıra savaşın başarıyla sona ermesine dair çok az garanti içerdi.
ABD tarafından atılacak herhangi yanlış bir adımın savaşı daha kanlı ve uzun soluklu bir duruma dönüştürebileceği belirtilen haberde, Trump'ın bölgeye binlerce asker daha gönderme emri verirken bile böyle bir ihtimal konusunda kararsız kaldığı kaydedildi.
Haberde, diplomatik çabaların devam ettiği vurgulanırken Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamanın ve Trump'ın zafer ilan etmesi için gereken seçeneklerin sınırlı olduğu belirtildi.
ORTA DOĞU'YA 10.000 ASKER SEVKİYATI
The Wall Street Journal'de yer alan haberde, Orta Doğu'ya 10 bin asker sevk etme kararının Pentagon'da gündeme geldiği aktarıldı.
Bölgede halihazırda konuşlu güçlere ek olarak konuşlandırılması planlanan sevkiyatın, piyade birlikleri ve zırhlı araçları da içereceği ifade edildi.
Habere göre Pentagon'un bu kararı, Trump'a daha fazla askeri seçenek sunmak amacıyla masaya getirildi.
ABD güçlerinin tam olarak nereye konuşlandırılacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak birliklerin, önemli petrol ihracat merkezlerinden Hark Adası yakınlarında bir bölgeye konuşlanmasının muhtemel olduğu belirtildi.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Anna Kelly, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Asker konuşlandırmalarına ilişkin tüm duyurular Savunma Bakanlığı’ndan gelecek. Daha önce de belirttiğimiz gibi, Başkan Trump’ın her zaman emrinde tüm askeri seçenekler mevcut” ifadelerini kullandı.
İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, İran’ın başkenti Tahran’daki rejime ait hedeflere karşı başlatılan geniş çaplı bir saldırı dalgasının tamamlandığı bildirildi.
Hedef alınan unsurlarla ilgili detaylı bilgi verilmezken, "Daha fazla ayrıntı, yakında kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.
Tahran’ın farklı bölgelerinde meydana gelen patlamalar ise amatör kameralara yansıdı.
Son saldırıların herhangi bir can kaybına yol açıp açmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv başta olmak üzere merkez bölgesinde sirenler çaldı ve patlama sesleri duyuldu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen füzeleri önlemeye çalıştığı bildirildi.
İran'ın misillemesinin ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkezindeki geniş bir alanda ve işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde sirenler çaldı.
Tel Aviv'de hava savunma sistemlerinin devreye girmesiyle gökyüzünde patlama sesleri duyuldu ve çok başlıklı bir İran füzesi görüntülere yansıdı.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, en az bir İran füzesinin İsrail hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini ileri sürdü.
İsrail kamu yayıncısı Kan, Şoham kasabasına düşen füze enkazının bir apartmanda maddi hasara yol açtığını bildirdi. Buna rağmen, can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.
İsrail acil yardım servisi, henüz füze isabeti ya da yaralanmaya ilişkin rapor alınmadığını, gerekli görülmesi halinde güncelleme yapılacağını açıkladı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordudaki personel açığı nedeniyle askerlik süresini uzatacaklarını söyledi.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Netanyahu güvenlik kabinesi toplantısında İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in "Personel krizine çözüm bulmazsak İsrail ordusu çökecek." sözlerine yanıt verdi.
Netanyahu, Yahudilerce kutsal sayılan Hamursuz (Pesah) Bayramı'ndan sonra zorunlu askerlik yasasını ve hizmet süresinin uzatılmasını gündeme getireceklerini ifade etti.
Dışişleri ve Savunma Komitesi hukuk danışmanının Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) askere alınmasıyla alakalı zorunlu askerlik yasasında gevşeme yapılmasına karşı çıkmasına atıfla Netanyahu, "Onun görevi tavsiyede bulunmak ancak kararları biz veriyoruz." dedi.
Kabine Sekreteri Yossi Fox da Zamir'e Hamursuz Bayramı'nın hemen ardından zorunlu askerlik yasası ile hizmet süresinin uzatılmasını bir arada değerlendireceklerini taahhüt etti.
Öte yandan, İsrail Ordu Sözcüsü Efi Defrin, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun halihazırda 8 bini muharip olmak üzere 15 bin asker açığı olduğunu kaydetti.
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in toplantıda, İsrail ordusunun büyük bir personel krizi içerisinde olduğunu belirterek, "Personel krizine çözüm bulmazsak ordu çökecek." dediği aktarılmıştı.
İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusu yetkilileri de Gazze Şeridi'nin yarısının işgal altında tutulmasına ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin toprakları gasbedilerek kurulan yeni yerleşimlerin güvenliğinin sağlanmasına dikkati çekerek, buna bağlı artan personel ihtiyacına işaret etmiş, "Görev sayısı artarken asker sayısı azalıyor." ifadesini kullanmıştı.
İsrail'de Haredilerin askerlikten muaf tutulup tutulmayacağına ilişkin tartışmalar etrafında çıkarılması planlanan yeni zorunlu askerlik yasası siyasi krize neden olmuş, Netanyahu'nun Haredi koalisyon ortakları uzun süre İsrail meclisinde oylamalara katılmayı reddetmişti.
İsrail'de 18 yaşına gelen her erkek 32 ay, kadınlar ise 24 ay zorunlu askerlik hizmeti yapıyor. Ülkede askerlik süresinin 36 aya çıkarılması tartışılıyor.
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın enerji altyapısını vurma kararına ilişkin açıklamada bulundu.
Trump, İran'la müzakerelerin "çok iyi gittiğini" vurgulayarak, "İran yönetiminin talebi doğrultusunda, İran'ın enerji santrallerini vurma sürecini 10 gün ertelediğimi ve yeni tarihi 6 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 20.00 (ABD Doğu Saati) olarak belirlediğimi bildiririm." ifadesini kullandı.
İRAN'DAN TRUMP'A JET YALANLAMA
ABD'nin önde gelen gazetelerinden The Wall Street Journal'e konuşan kaynaklar, İran'ın enerji santrallerine yönelik saldırılara 10 günlük ara verilmesi talebinde bulunmadığını belirtti.
Habere göre İranlı yetkililer, Tahran tarafından savaşı sona erdirmeye yönelik 15 maddelik plana henüz nihai bir yanıtın verilmediğini belirtti.
Kaynaklar ayrıca, ABD tarafından sunulan taleplerin İran tarafından "aşırı" bulunması nedeniyle ateşkesin başarı şansının düşük olduğunu vurguladı.