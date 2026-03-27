ABD-İsrail-İran savaşında son dakika... ABD'nin işgal planı hazır: Orta Doğu'ya 10 bin asker sevkiyatı... İran'dan Trump'a jet yalanlama

ABD Savunma Bakanlığı'ndan işgal planı

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), İran içindeki çeşitli hedefleri ele geçirmek için asker konuşlandırma senaryoları hazırladığı bildirildi.

CNN International'de yer alan habere göre Pentagon yetkilileri, savaşın bir sonraki aşamaya geçmesi için hazırlıklarını tamamladı.

Habere göre Pentagon'un hazırladığı senaryolar, ağır kayıplara yol açma riskinin yanı sıra savaşın başarıyla sona ermesine dair çok az garanti içerdi.

ABD tarafından atılacak herhangi yanlış bir adımın savaşı daha kanlı ve uzun soluklu bir duruma dönüştürebileceği belirtilen haberde, Trump'ın bölgeye binlerce asker daha gönderme emri verirken bile böyle bir ihtimal konusunda kararsız kaldığı kaydedildi.

Haberde, diplomatik çabaların devam ettiği vurgulanırken Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamanın ve Trump'ın zafer ilan etmesi için gereken seçeneklerin sınırlı olduğu belirtildi.

ORTA DOĞU'YA 10.000 ASKER SEVKİYATI

The Wall Street Journal'de yer alan haberde, Orta Doğu'ya 10 bin asker sevk etme kararının Pentagon'da gündeme geldiği aktarıldı.

Bölgede halihazırda konuşlu güçlere ek olarak konuşlandırılması planlanan sevkiyatın, piyade birlikleri ve zırhlı araçları da içereceği ifade edildi.

Habere göre Pentagon'un bu kararı, Trump'a daha fazla askeri seçenek sunmak amacıyla masaya getirildi.

ABD güçlerinin tam olarak nereye konuşlandırılacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak birliklerin, önemli petrol ihracat merkezlerinden Hark Adası yakınlarında bir bölgeye konuşlanmasının muhtemel olduğu belirtildi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Anna Kelly, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Asker konuşlandırmalarına ilişkin tüm duyurular Savunma Bakanlığı’ndan gelecek. Daha önce de belirttiğimiz gibi, Başkan Trump’ın her zaman emrinde tüm askeri seçenekler mevcut” ifadelerini kullandı.