ABD-İsrail-İran savaşı son dakika gelişmeler: 'İran, ABD-İngiltere üssü Diego Garcia'ya saldırdı'

Katar saldırısı 'kıyamet' senaryosu mu?

Katar’daki kritik enerji tesisine düzenlenen saldırı, bazı analistlerin "kıyamet" senaryosu olarak nitelendirdiği bir tablo ortaya çıkardı. Ras Laffan tesisi, dünyada sıvılaştırılmış doğal gazın beşte birini sağlıyordu. İran’ın saldırılarında hasar gören tesis, tarihteki en büyük enerji arzı kesintisini daha da derinleştirdi. Analistlere göre bu durum, İran’daki savaş kısa sürede sona erse bile dünya genelinde enerji fiyatlarının yüksek kalmasına neden olabilir.

'ŞU AN KIYAMET KOPUYOR'

Financial Times'a konuşan BP gaz analizi bölümünün eski başkanı Anne-Sophie Corbeau, "Bu sabah uyandım ve 'Hayır, lütfen hayır' diye düşündüm. Bu her zaman benim kabus senaryomdu, olmasını hiç istemediğim senaryo" dedi.

Temiz enerji yatırım bankacısı Laurent Segalen ise "Şu an kıyamet kopuyor. Doğalgaz ithalatçıları için önümüzdeki aylar tam bir felaket olacak" ifadelerini kullandı.

'ENİNDE SONUNDA HERKESİ ETKİLEYECEK'

New York Post'a değerlendirmelerde bulunan tedarik zinciri danışmanlığı şirketi ProcureAbility'nin genel müdürü Joe Adamski, aksaklığın en büyük etkisini Avrupa ve Asya'nın hissedeceğini ve bu durumun yaklaşık 2 ay içinde ABD’yi de etkileyeceğini belirterek, "Petrol ve fosil yakıt bazlı tüm ekonomiler küresel nitelikte olduğundan, bu durum eninde sonunda herkesi etkileyecektir. Yaşananlar, ABD'deki arzın kullanılabilirliğini dahi etkileyecektir" dedi.