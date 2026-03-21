ABD-İsrail-İran savaşı son dakika gelişmeler: 'İran, ABD-İngiltere üssü Diego Garcia'ya saldırdı'Güncelleme Tarihi:
Katar’daki kritik enerji tesisine düzenlenen saldırı, bazı analistlerin "kıyamet" senaryosu olarak nitelendirdiği bir tablo ortaya çıkardı. Ras Laffan tesisi, dünyada sıvılaştırılmış doğal gazın beşte birini sağlıyordu. İran’ın saldırılarında hasar gören tesis, tarihteki en büyük enerji arzı kesintisini daha da derinleştirdi. Analistlere göre bu durum, İran’daki savaş kısa sürede sona erse bile dünya genelinde enerji fiyatlarının yüksek kalmasına neden olabilir.
'ŞU AN KIYAMET KOPUYOR'
Financial Times'a konuşan BP gaz analizi bölümünün eski başkanı Anne-Sophie Corbeau, "Bu sabah uyandım ve 'Hayır, lütfen hayır' diye düşündüm. Bu her zaman benim kabus senaryomdu, olmasını hiç istemediğim senaryo" dedi.
Temiz enerji yatırım bankacısı Laurent Segalen ise "Şu an kıyamet kopuyor. Doğalgaz ithalatçıları için önümüzdeki aylar tam bir felaket olacak" ifadelerini kullandı.
'ENİNDE SONUNDA HERKESİ ETKİLEYECEK'
New York Post'a değerlendirmelerde bulunan tedarik zinciri danışmanlığı şirketi ProcureAbility'nin genel müdürü Joe Adamski, aksaklığın en büyük etkisini Avrupa ve Asya'nın hissedeceğini ve bu durumun yaklaşık 2 ay içinde ABD’yi de etkileyeceğini belirterek, "Petrol ve fosil yakıt bazlı tüm ekonomiler küresel nitelikte olduğundan, bu durum eninde sonunda herkesi etkileyecektir. Yaşananlar, ABD'deki arzın kullanılabilirliğini dahi etkileyecektir" dedi.
İsrail merkezli Kanal 12’nin haberine göre, MOSSAD Başkanı David Barnea, İran savaşını başlatan ABD-İsrail saldırısından önce Netanyahu ile yaptığı görüşmelerde, Tahran yönetiminin devrilmesinin mümkün olabileceği değerlendirmesinde bulundu. Barnea, operasyonun askeri hedeflerine ulaşılması halinde MOSSAD ve CIA’in İranlıların yeniden sokaklara dökülmesini nasıl sağlayacaklarını bildiklerini söyledi.
Haberde, MOSSAD Başkanı'nın bazı çekincelerini dile getirerek, istenen sonuçlara ulaşmanın uzun zaman alabileceğini vurguladığı kaydedildi. Barnea’nın, İran liderliğinin ortadan kaldırılmasını önerdiği belirtildi.
ABD’nin Orta Doğu’ya 3 savaş gemisi ve binlerce asker göndermeye hazırlandığı bildirildi. ABD-İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşın ekonomik zararlarına ilişkin endişeler artarken, Washington’ın Tahran yönetimini boğazı yeniden açmaya zorlamak için İran’ın stratejik Hark Adası’nı işgal etme veya abluka altına alma planlarını değerlendirdiği kaydedildi.
The Guardian'ın haberine göre, sadece 20 kilometrekarelik alana sahip olan Hark Adası terminali, İran petrolünün yaklaşık yüzde 90’ını ihraç ediyor. İran hükümeti fosil yakıtlardan elde edilen gelire büyük ölçüde bağımlı. Uzmanlar, Trump’ın daha önce “kara birlikleri göndermeye” meyilli olmadığı yönündeki açıklamalarına rağmen ortaya çıkan planların, yüksek riskler içerdiğine dikkat çekti. Olası bir fiziksel işgal girişiminde Amerikan kuvvetleri, coğrafi olarak sınırlı bir alanda İran’ın insansız hava aracı ve roket ateşine maruz kalacak.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin gece boyunca aralıksız hava saldırısıyla karşı karşıya kaldığını duyurdu. Hava savunma sistemlerinin 51 insansız hava aracını önleyerek imha ettiği belirtildi.
İran'ın yeni füze saldırısı başlatmasının ardından İsrail'in orta kesimi ile güneyinde sirenler çaldı.
İsrail ordusu, İran’dan cumartesi gecesi üçüncü füze saldırısının tespit edildiğini açıkladı.
Ordu, misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarılar göndererek İsraillilerden bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalmalarını istedi.
İran'dan yapılan misilleme nedeniyle güneydeki Necef ve Lut Gölü’nün güneyindeki bölgelerde sirenler devreye girdi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Japonya merkezli Kyodo haber ajansına İran’a karşı başlatılan savaş ve Hürmüz Boğazı’ndaki durum ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yaşanan çatışmayı "İran’a dayatılan bir savaş" olarak niteleyen Arakçi, saldırılar başladığında Tahran'ın Washington yönetimi ile müzakere sürecinde olduğunu hatırlattı. Arakçi, İran’a karşı yürütülen savaşın "yasadışı ve kışkırtılmamış bir saldırganlık eylemi" olduğunu yineleyerek, İran'ın eylemlerinin öz savunma odaklı olduğunu ve "gerektiği sürece" devam edeceğini vurguladı.
"Boğazı kapatmadık"
Arakçi, Hürmüz Boğazı’nın durumuna da değindi. Hürmüz Boğazı’nın tamamen kapalı olmadığının altını çizen Arakçi, "Boğazı kapatmadık. Açık" dedi. Arakçi, buna rağmen İran'a yönelik saldırılara destek veren ülkelere ait gemilere boğazın kullanımı konusunda kısıtlamalar getirdiklerini ifade etti. Arakçi, Tahran yönetimi ile temas kuracak Japonya gibi bazı ülkelere Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçişi sağlamaya hazır olduklarını söyledi.
Arakçi’den uluslararası topluma tavır alma çağrısı
Japonya dahil uluslararası toplumu İran’a yapılan saldırılara karşı tavır almaya çağıran Arakçi, Tokyo yönetiminin "dengeli ve adil" tutumundan ve İran ile uzun süredir devam eden dostane ilişkilerinden memnuniyet duyduklarını aktardı.
"Ateşkes değil, savaşın kalıcı şekilde sona ermesini istiyoruz"
Arakçi, birçok ülkenin çatışmaya son vermek için arabuluculuk girişiminde bulunduğunu ve İran'ın "her türlü girişime açık olduğunu" belirterek, önerileri değerlendirmeye hazır olduklarını ifade etti. ABD’nin gerçek bir çözüme hazır olduğuna inanmadıklarını kaydeden Arakçi, İran'ın "ateşkes değil, savaşın eksiksiz, kapsamlı ve kalıcı bir şekilde sona ermesini" istediğinin altını çizdi.
İsrail’in Lübnan’ın güneyine düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Lübnan resmi haber ajansının aktardığına göre, İsrail uçakları, sabaha karşı Bint Cubeyl ilçesine bağlı Ganduriye beldesinde bir evi hedef aldı. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.
Haberde ayrıca İsrail ordusunun, Sur ilçesine bağlı Nakura beldesine yönelik yoğun topçu atışlarını yeniden başlattığı belirtildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Nebatiye'ye bağlı Deyr ez-Zahrani beldesine düzenlediği saldırıda 2'si kadın 21 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran ve Kerec kentlerinin bu gece bir kez daha hedef alındığı bildirildi.
İran'dan yayın yapan Khabaronline haber sitesine göre, Tahran'ın batısında şiddetli patlama meydana geldi.
Patlamanın şiddeti nedeniyle bölgede bir süre elektriklerin kesildiği belirtildi.
Öte yandan, Tahran'ın batısındaki Kerec kentinin de bu gece bir kez daha hedef alındığı ifade edildi.
İran medyasına göre, birkaç saat önce Tahran'ın güneyindeki Şehri Rey ve güneydoğusundaki Hecir bölgesi ile Siman kavşağında patlamalar meydana gelmişti.
İsrail, İran’a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, İran’ın başkenti Tahran’daki rejime ait hedeflere yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığı bildirildi. Tahran’ın farklı bölgelerinde uçan savaş uçakları ve patlama sesleri amatör kameralara yansırken, bazı kesimlerden dumanların yükseldiği görüldü.
Saldırıların İran rejimine ait hangi unsurları hedef aldığına ilişkin detaylı açıklama yapılmadı.
İsrail, Lübnan’a yeni saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu
IDF, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Hizbullah hedeflerine yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını duyurmuştu.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, ABD gazetesi Wall Street Journal İran’ın misillemeleri ile ilgili dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. ABD’li güvenlik kaynaklarına dayandırılan habere göre; İran'ın Hint Okyanusu'ndaki ABD-İngiltere ortak askeri üssü Diego Garcia'ya 2 orta menzilli balistik füze fırlattığı ancak füzelerin hedefi vuramadığı bildirildi.
Füzelerden birinin havada başarısız olduğu, diğer İran füzesine bir ABD savaş gemisinden SM-3 önleme füzesi fırlatıldığı aktarılırken, önlemenin başarılı olup olmadığının belirlenemediği kaydedildi. Füzelerin ne zaman fırlatıldığına ilişkin detay verilmedi. ABD yönetiminin habere konu iddia ile ilgili yorum talebini yanıtsız bıraktığı ifade edildi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a karşı başlatılan savaşla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. İran’a yönelik askeri operasyonun kademeli olarak sona erebileceğini belirten Trump, "İran'daki rejime karşı Ortadoğu'da sürdürdüğümüz büyük askeri çabalarımızı azaltmayı düşünürken, hedeflerimize çok yaklaştık" ifadelerini kullandı. İran ile ilgili bu hedeflerine açıklık getiren Trump, "İran'ın füze kabiliyetini, fırlatma rampalarını ve bunlarla ilgili her şeyi tamamen etkisiz hale getirmek. İran'ın savunma sanayisini imha etmek. Uçaksavar silahları da dahil olmak üzere İran’ın donanmasını ve hava kuvvetlerini ortadan kaldırmak. İran'ın nükleer silah üretme kapasitesine yaklaşmasına asla izin vermemek ve böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde ABD'nin hızlı ve güçlü bir şekilde tepki verebileceği bir konumda olmak. İsrail, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt ve diğerleri de dahil olmak üzere Orta Doğu’daki müttefiklerimizi en üst düzeyde korumak" ifadelerini kullandı.
"Hürmüz Boğazı, onu kullanan ülkeler tarafından korunmalı"
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından kapanan Hürmüz Boğazı’nın güvenliğine de değinen Trump, "Hürmüz Boğazı, onu kullanan diğer ülkeler tarafından gerektiği şekilde korunmalı ve denetlenmelidir. ABD orayı kullanmıyor" dedi. Buna rağmen, talep edilmesi halinde Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini sağlama çabalarına katkı sunabileceklerinin altını çizen Trump, "Ancak İran tehdidi ortadan kaldırıldığında buna gerek kalmamalıdır. Daha da önemlisi, boğazın güvenliğini sağlamak bu ülkeler için kolay bir askeri operasyon olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
İsrail ordusu, Lübnan’a yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bulunan Hizbullah’a ait hedeflere yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığı bildirildi.
Lübnan basını, saldırıların Beyrut’un güneyindeki banliyöleri hedef aldığını ve İsrail bombardımanlarının yerleşim bölgelerinde hasara yol açtığını duyurdu. Son İsrail saldırıları sonucunda herhangi bir can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.