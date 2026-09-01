ABD, İran'a yeni bir saldırı başlattı

Hürmüzgan Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi, ABD'nin Sirik ilçesine bağlı Kuheştek kentinde bir konutu ve düğün törenini hedef aldığını bildirdi. Mehr Haber Ajansı'na göre, Nefisi, ABD'nin, akşam saatlerinde Hürmüzgan eyaletindeki bazı noktalara yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Nefisi, olayın hemen ardından yardım ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini ve olayla ilgili ayrıntıların daha sonra açıklanacağını kaydetti.
İran ordusunun ABD saldırılarına füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) misillemede bulunduğu bildirildi. Tesnim Haber Ajansı'na göre, İran Silahlı Kuvvetleri, ABD'nin bölgedeki üslerine saldırı başlattı. Füze ve İHA'larla düzenlenen saldırıların ABD'nin akşam saatlerinde ülkenin güneyine düzenlediği saldırılara misilleme olduğu belirtildi. ABD unsurlarına yönelik saldırılara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. Öte yandan, Buşehr eyaletine bağlı Asuliye kentinin de ABD güçleri tarafından hedef alındığı duyuruldu.
ABD Başkanı Trump, İran ordusunun misilleme yapması halinde İran'a "daha büyük" saldırılar düzenleyeceklerini açıkladı.
Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda “Birleşik Devletler, şu anda Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hedeflerini vuruyor.” ifadelerini kullandı. Trump, saldırıları “büyük ve güçlü” olarak nitelendirirken, bu saldırıları İran’ın boğaza deniz mayınları yerleştirme “başarısız girişimine” misilleme olduğunu belirtti.
Trump ayrıca İran’ın Ürdün’deki bir ABD üssüne düzenlediği füze saldırısına da değindi. İran’ın 8 füze fırlattığını ve bunların “hepsinin başarıyla düşürüldüğünü” söyledi. Herhangi bir İran misillemesinin daha ağır bir ABD yanıtına yol açacağını vurgulayan Trump, “Başarısız İran, bu son derece haklı saldırıya misilleme yaparsa, çok daha sert ve yüksek düzeyde yeniden vurulacak.” dedi.
Trump, daha büyük bir saldırının “hazır beklediğini” ve bunun İran’dan “çok az şey bırakacağını” da iddia etti.
İran'a kısa süre önce saldırı başlattığını açıklayan ABD'nin İsrail Büyükelçiliği ile Katar Büyükelçiliği, vatandaşlarına Orta Doğu'daki gerginlik nedeniyle tırmanma olasılığına karşı dikkatli olma uyarısında bulundu. Büyükelçiliklerden yapılan açıklamada, şu an Orta Doğu'da bulunan Amerikalıların daha dikkatli olması gerektiği ihtarı yapıldı.
Açıklamada, Orta Doğu'da öngörülemeyen bir tırmanma olasılığının bulunduğu, bunun için olası uçuş iptalleri, hava sahası kapatmaları ve seyahat aksaklıklarına karşı hazırlıklı olma çağrısı yapıldı. Orta Doğu dışındaki yerlerde de ABD diplomatik tesislerinin saldırı hedefi olduğu belirtilen açıklamada, İran ve İran'ı destekleyen grupların, dünya çapında ABD ve Amerikalılarla ilişkili yerleri, şirketleri ve kurumları hedef alabileceği ileri sürüldü.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Sistan-Beluçistan Vali Yardımcısı Ali Halilabadi, saldırılara ilişkin bilgi verdi. Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar ve Kunarak'e 4 mühimmatın isabet ettiğini dile getiren Halilabadi, olayın boyutları, olası hasar ve diğer ayrıntılara ilişkin teknik incelemelerin sürdüğünü kaydetti.
ABD ordusunun saldırı başlattığını açıklamasının ardından İran basını, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası'nın yanı sıra Bender Abbas ve Sirik ile Sistan-Beluçistan'a bağlı Çabahar ve Kunarek kentleri çevresinde de patlama sesleri duyulduğunu bildirdi. İran devlet televizyonuna göre, Keşm Adası'nın çevresinde 5'ten fazla patlama sesi duyuldu.
Diğer yandan Fars ve Tesnim haber ajansları, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek'te de patlama sesleri duyulduğunu açıkladı. Söz konusu patlamalara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattıklarını açıkladı.
CENTCOM'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere ve bölgedeki ABD personeline "saldırı girişimleri"nde bulunduğu gerekçesiyle Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlatıldığı ifade edildi.
ABD'nin saldırı tehdidinin ardından İran basını, Hürmüz Boğazı üzerindeki Keşm Adası'nın çevresinde 5'ten fazla patlama sesi duyulduğunu bildirmişti.