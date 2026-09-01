ABD, İran'a yeni bir saldırı başlattı

Trump'tan tehdit dolu açıklama

ABD Başkanı Trump, İran ordusunun misilleme yapması halinde İran'a "daha büyük" saldırılar düzenleyeceklerini açıkladı.

Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda “Birleşik Devletler, şu anda Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hedeflerini vuruyor.” ifadelerini kullandı. Trump, saldırıları “büyük ve güçlü” olarak nitelendirirken, bu saldırıları İran’ın boğaza deniz mayınları yerleştirme “başarısız girişimine” misilleme olduğunu belirtti.

Trump ayrıca İran’ın Ürdün’deki bir ABD üssüne düzenlediği füze saldırısına da değindi. İran’ın 8 füze fırlattığını ve bunların “hepsinin başarıyla düşürüldüğünü” söyledi. Herhangi bir İran misillemesinin daha ağır bir ABD yanıtına yol açacağını vurgulayan Trump, “Başarısız İran, bu son derece haklı saldırıya misilleme yaparsa, çok daha sert ve yüksek düzeyde yeniden vurulacak.” dedi.

Trump, daha büyük bir saldırının “hazır beklediğini” ve bunun İran’dan “çok az şey bırakacağını” da iddia etti.