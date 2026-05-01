ABD, İran'a 'son darbe'yi indirmeye hazırlanıyor: Bütün gözler Trump'ta

ABD, İran'a 'son darbe'yi indirmeye hazırlanıyor: Bütün gözler Trump'taGüncelleme Tarihi:
CBS'in konuya yakın bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD'nin İran'a saldırılarının maliyeti kamuoyuna açıklanan rakamın neredeyse 2 katı. Yetkili, Pentagon yetkililerinin bu hafta Kongre'de verdiği ifadelerde operasyonun maliyetini 25 milyar dolar civarı olarak açıkladığını ancak bu rakamın gerçekleri yansıtmadığını kaydetti.
Pentagon yetkililerinin açıkladığı rakamlara, hasar alan ya da kaybedilen ekipmanların maliyetinin dahil edilmediğini belirten yetkili, gerçek rakamın 50 milyar dolar civarında olduğunu aktardı.
İsrail ordusunun, ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde bir sahil restoranını havaya uçurduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail ordusunun Sur kentine bağlı el-Beyada beldesinde sahil kenarındaki gemi görünümlü bir restoranı hedef aldığı görülüyor.
Beldenin sahil kesiminde bulunan Safina isimli restoranın patlayıcılarla yıkıldığı aktarıldı. Ancak İsrail ordusu saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdikleri yıkımın bir benzerini Lübnan'ın güneyinde yapacaklarını, "Gazze modelini" uygulayacaklarını duyurmuştu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM), sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, bölgedeki USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Görev Grubu'nu destekleyen USS Delbert D. Black güdümlü füze destroyerine malzeme yüklendiğini gösteren fotoğraflar yayımlandı.
Açıklamada, denizde gerçekleştirilen bu ikmal çalışmalarının ABD gemilerinin operasyonel kabiliyetlerini sürdürmesi için kritik öneme sahip olduğu belirtildi.
ABD anayasa ve uluslararası hukuk uzmanı ile eski ABD başsavcı yardımcısı Bruce Fein, bir ABD başkanının Kongre onayı olmadan savaşı "yeniden başlatabileceğini" söyledi. İran savaşının yasal boyutuna ilişkin konuşan Fein, 1973’te kabul edilen Savaş Yetkileri Yasası’nın Trump'ı 60 günle sınırladığını ancak metindeki boşluklar nedeniyle bu sürenin yeniden işletilebileceğini belirtti.
Al Jazeera’ya demeç veren Fein, 1973'te Savaş Yetkileri Yasası'nın kabul edildiği sırada hükümette görevli olduğunu ifade ederek, "Açık ve net olan bir yasanın ABD Anayasası'nı geçersiz kılamayacağı; yasa yalnızca Kongre'nin, fiilen saldırıya uğramadığımız sürece, barıştan savaşa geçişi yetkilendirmesine olanak tanıyor" dedi.
'KONGRE YETKİ VERMEZSE SAVAŞ SONA ERER'
Fein, Tahran yönetiminin ABD’ye saldırmadığını vurgulayarak olası bir savaşın "İran’a karşı işlenecek suç niteliğinde bir saldırganlık savaşı" olacağını kaydederek, "Savaş Yetkileri Yasası’na bakarsanız, hiçbir yerde başkanın 60 gün boyunca savaşa girebileceği yazmıyor. Eğer Kongre Trump'a yetki vermezse, savaş sona erer" diye konuştu.
YASADAKİ BOŞLUKLAR
Yasadaki hukuki boşluklara da dikkat çeken Fein, "Bir başkan her an '37 dakikadır bombalama yapmadık. Savaş bitti' diyebilir, bu durumda 60 günlük süre yeniden başlar. Karar metninde, saatin ne zaman başlayacağı ve ne zaman duracağı konusunda herhangi bir hüküm bulunmuyor" ifadelerini kullandı.
Fox News’in haberine göre, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) komutanı Amiral Brad Cooper, Başkan Donald Trump’a İran’a “son darbe”nin vurulacağı saldırı seçenekleri hakkında bilgi verdi. Cooper, Durum Odası’nda gerçekleştirilen brifing sırasında Trump'ın askeri operasyonları yeniden başlatmaya karar vermesi hâlinde “kısa ve şiddetli bir saldırı dalgası” düzenleneceğini bildirdi.
SALDIRI HEDEFLERİ VE YENİ SİLAHLAR
Fox News’e göre değerlendirilen hedefler arasında İran’ın askeri varlıkları, lider kadrosu ve altyapısı bulunuyor. Pentagon, “Dark Eagle” adı verilen yeni bir hipersonik füze de dahil olmak üzere gelişmiş silah sistemlerini kullanmayı değerlendiriyor.
B-1B BOMBARIMAN UÇAKLARI BÖLGEDE
Dark Eagle sistemi, 3218 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabilme kapasitesine sahip. Sistemin İran'a ait balistik füze fırlatıcılarına karşı kullanılabileceği belirtildi. Ayrıca, 2267 kilograma kadar hipersonik silahlarla donatılabilen B-1B Lancer bombardıman uçaklarının bölgeye gönderildiği kaydedildi.
İran basını, başkent Tahran’ın batı, güney ve merkez bölgeleri başta olmak üzere bazı noktalarda hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. Basında yer alan haberlerde, başta kentin batı, güney ve merkez bölgeleri olmak üzere bazı noktalarda hava savunma seslerinin duyulduğu ve bu durumun insansız hava araçlarına (İHA) karşı hava savunma sistemlerinin devreye girmiş olabileceği şeklinde değerlendirildiği belirtildi. Öte yandan hava savunma faaliyetlerinin bazı bölgelerde sürdüğü bildirildi.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Anayasa'nın 60 günlük yasal sınırlandırmasına rağmen İran'la savaşa Kongrenin onayı olmadan devam edilebileceğini savundu. Hegseth, Genelkurmay Başkanı Dan Caine ile Pentagon’un 2027 mali yılı için rekor düzeydeki bütçe talebiyle ilgili ABD Senato Silahlı Kuvvetler Komitesinde soruları cevaplandırdı. Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi önündeki ifadesi sırasında Orta Doğu'da devam eden savaşa değinen Hegseth, ABD ile İran arasındaki ateşkes nedeniyle Kongrenin onayı olmadan İran'la süresiz savaş halinde kalabileceğini savundu.
Hegseth, 2 Mart'ta başlayan 60 günlük süre konusunda ısrarla yöneltilen sorulara yanıt olarak savaşın ne zaman sona ereceğine ve Kongreden ne zaman yetki alınması gerektiğine dair nihai kararın, "Beyaz Saray'a ait olduğunu" söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki zenginleştirilmiş uranyumu "öyle veya böyle" ülkeden çıkaracaklarını ifade etti, ancak bunu nasıl yapacakları konusunda yorum yapmadı. Trump, "Bunu ele geçirmek istiyoruz. Öyle ya da böyle alacağız. Ya elde edeceğiz ya da alacağız. Ya bize verecekler ya da biz alacağız. Bu hiç de zor olmayacak." dedi.
İran'la görüşmelerin sürdüğünü ancak içeriği kendisi ve birkaç kişinin bildiğini kaydeden Trump, Tahran yönetiminin anlaşmaktan başka şansının olmadığını iddia etti.
"SAVAŞ DEĞİL ASKERİ OPERASYON"
Trump, İran’a yönelik "askeri bir operasyon" düzenlediklerini vurgulayarak, bu durumu "savaş" olarak nitelemediğini ifade etti, ancak konuşmasının devamında "savaş" ifadesini kullandı. İranlı liderlerle görüşmelere dikkati çeken Trump, "İran bizimle anlaşma yapmak için can atıyor. Ordularını yerle bir ettik ve ekonomileri tam bir felaket. Bakalım ne kadar dayanabilecekler." değerlendirmesinde bulundu. İran'ın limanlarına yönelik deniz ablukasının çok etkili olduğunu savunan ve bu ablukanın devam edeceğini vurgulayan Trump, bu yolla İran'ın petrol gelirlerinin ciddi oranda azaldığını öne sürdü. ABD Başkanı, ülkede benzin fiyatlarının yükselmesiyle ilgili bir soruya yanıt verirken, "Savaş biter bitmez benzin fiyatları hızla düşecek, ama sonunda İran’ın elinde nükleer silah olmayacak. Buna izin vermeyeceğiz." diye konuştu.
İran-ABD arasındaki siyasi ve askeri kriz sırasında Babülmendep Boğazı’nın kapatılabileceğine yönelik iddialar gerilimi artırırken, İran’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyesi Ali Hezriyan, Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı’ndaki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Hezriyan, Yemen'deki İran destekli Husilerin Babülmendep Boğazı’na yönelik son askeri hazırlıklarına değinerek, "Husiler son günlerde Babülmendep Boğazı’nın kapatılmasına yönelik tatbikatlar gerçekleştirdi ve boğazın fiilen kapatılması için gerekli tüm hazırlıklar tamamlandı" dedi.
Uluslararası deniz trafiğine ilişkin de değerlendirmede bulunan Hezriyan, düşman olmayan gemiler için iki seçenek bulunduğunu söyleyerek, "Gemiler ya Babülmendep Boğazı’nı dolaşarak yaklaşık 30 milyon dolarlık ek maliyeti göze alacak ya da Yemenli güçlere 5 milyon dolar ödeyerek güvenli geçiş izni alabilecek" ifadelerini kullandı.