ABD-İran savaşında son dakika: ABD kara operasyonuna hazırlanıyor... Tahran'da patlama sesleri

ABD-İran savaşında son dakika: ABD kara operasyonuna hazırlanıyor... Tahran'da patlama sesleriGüncelleme Tarihi:
ABD ile İsrail'in, İran'ın güneyinde yer alan Hürmüzgan eyaletindeki Benderpol İskelesi'ne düzenledikleri saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Mehr Haber Ajansı, Hürmüzgan Valiliğinin yazılı açıklamasını yayımladı.
Açıklamada, ABD ile İsrail'in bu sabaha karşı Hürmüzgan eyaletinde bulunan Benderpol İskelesi'ne düzenledikleri saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.
İskeledeki 2 tekne ile çevredeki araçların hasar gördüğü, olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği ve yaralıların hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.
ABD, 3 bin 500 ABD askerinin olduğu "USS Tripoli" hücum gemisinin Orta Doğu'daki ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) görev alanına ulaştığını duyurdu.
Fars Haber Ajansı, Tahran'ın çeşitli bölgelerinden patlama sesleri geldiğini duyurdu.
Patlamaların kentin çeşitli bölgelerinde meydana geldiği kaydedildi.
İran'dan yayın yapan Nournews haber sitesine göre, gece saatlerinde başkent Tahran'ın yanı sıra İsfahan, Tebriz ve Kum kentleri de saldırıların hedefi oldu.
BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde duyulan patlama seslerine ilişkin bilgi verildi.
BAE hava savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen balistik füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarına müdahale ettiği belirtildi.
Açıklamada, duyulan patlama seslerinin saldırıları havada önleme faaliyetlerinden kaynaklandığı aktarıldı.
ABD’nin İran’a karşı başlattığı Destansı Öfke Operasyonu sürerken, Washington Post gazetesi dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre, ABD Savunma Bakanlığı’nın İran'da haftalarca sürebilecek olası bir kara operasyonu için hazırlık yaptığı bildirildi. Planların savaşta "yeni bir aşamayı" başlatabileceğini belirten kaynaklar, bunun son 4 haftadaki karşılıklı saldırılardan "önemli ölçüde daha tehlikeli" olabileceğini söyledi.
Yetkililer risklere dikkat çekti
Herhangi bir kara harekatının tam ölçekli bir işgalden farklı olacağını aktaran yetkililer, operasyon kapsamında özel kuvvetlerin de yer aldığı baskınların yapılabileceğine işaret etti.
Bunun yol açabileceği tehlikelere dikkat çeken kaynaklar, kara operasyonunun ABD askerlerini "insansız hava araçlarına ve füzelere, kara ateşine ve el yapımı patlayıcılara" maruz bırakabileceğini vurguladı.
Farklı seçenekler masada
Pentagon’un, İran'ın petrol ihracat merkezi olan Harg Adası'na yönelik operasyonlar ile Hürmüz Boğazı yakınlarındaki kıyı bölgelerine düzenlenebilecek baskınları da seçenek olarak değerlendirdiği aktarıldı. Bazı yetkililerin olası kara operasyonunun "birkaç hafta", bazılarının ise "birkaç ay" sürebileceğini söylediği belirtildi.
"Başkomutana seçenek sunmak Pentagon’un görevi"
Beyaz Saray sözcüsü Karoline Leavitt, habere konu iddialarla ilgili kesin yorum yapmaktan kaçınarak, "Başkomutana en fazla sayıda seçeneği sunmak için hazırlık yapmak Pentagon'un görevidir. Bu, Başkanın bir karar verdiği anlamına gelmez" açıklamasında bulundu.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları devam ediyor. İran Kızılayı, ülkenin başkenti Tahran’ı hedef alan son saldırıların birçok yerleşim bölgesinde hasara yol açtığını açıkladı. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, yaşanan yıkım ve yaralı olarak kurtarılan siviller kameralara yansıdı. Görüntülerde Tahran’ın bazı bölgelerinden alev ve dumanların yükseldiği görüldü. Son saldırıların herhangi bir can kaybına yol açıp açmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları sürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Kfar Tebnit kasabasına düzenlenen İsrail saldırısında en az 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Lübnan’ın güneyindeki Deir Zahrani'ye düzenlenen İsrail saldırısında ise en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail’den saldırılarla ilgili açıklama gelmedi. Lübnan basını, ülkenin güneyindeki birçok bölgenin yeni İsrail saldırılarına hedef olduğunu duyururken, ölü sayısının artabileceği belirtildi.