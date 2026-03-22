ABD-İran-İsrail savaşında son dakika gelişmeler: Trump 48 saat süre verdi, İran resti çekti

ABD-İran-İsrail savaşında son dakika gelişmeler: Trump 48 saat süre verdi, İran resti çektiGüncelleme Tarihi:
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu Körfez ülkelerine saldırılarına tepki gösterildi. Açıklamada, İran'ın Riyad Büyükelçiliği’ndeki askeri ataşe, askeri ataşe yardımcısı ile 3 diplomatın ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiği ve 24 saat içinde ülkeden ayrılmalarının istendiği bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.
Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarılar gönderilirken halktan sığınaklara girmeleri istendi.
İran misillemesinin ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere ülkenin ortak kesiminde geniş bir bölgede sirenlerin çaldığı kaydedildi.
Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde ise İran füzelerinin önlenmesinin ardından Holon kentinde bazı noktalara şarapnel parçaları düştüğü aktarıldı.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre misillemede ölen ve yaralanan olmadığı belirtildi.
BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin hava savunma sistemlerinin İran’dan gelen füze saldırıları ve insansız hava araçlarına (İHA) karşı müdahalede bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan seslerin, hava savunma sistemlerinin balistik füzelere, savaş uçaklarının ise İHA’lar ile seyir füzelerine yönelik müdahalesinden kaynaklandığı ifade edildi.
Fars Haber Ajansı, İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, "Düşman İsrail-ABD güçlerine ait SİHA, Tahran semalarında herhangi bir operasyon gerçekleştirmeden önce vurularak imha edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasından bu yana, farklı tipte olmak üzere 127 insansız hava aracının düşürüldüğü belirtildi.
Tesnim Haber Ajansı'na göre, Telayi Nik konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Halkın talepleri, komuta kademesinin vurguları ve şehit ailelerinin beklentileri doğrultusunda, Silahlı Kuvvetler ve Savunma Bakanlığı, düşman tamamen durdurulup teslim olana kadar savaşı kararlılıkla sürdürecektir." ifadelerini kullandı.
Denizcilik alanında düşmanın fiilen sahayı terk ettiğini ileri süren Nik, "Bugün Fars Körfezi ve Umman Denizi'nde düşman gemilerine dair hiçbir iz bulunmamaktadır. Bu durum, onların bu alanda tamamen çöktüğünün bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.
İran’ın ABD üslerine ev sahipliği yapan bölge ülkelerine yönelik misilleme saldırıları sürüyor. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, bu kez ülkenin başkenti Riyad’ın balistik füze saldırılarına hedef olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, 3 balistik füzeden birinin önlendiği, diğer ikisinin ise boş bir alana düştüğü aktarıldı. Ayrıca ülkenin doğusunda çok sayıda insansız hava aracının (İHA) imha edildiği ve saldırıların önlendiği kaydedildi.
İran’ın İsrail’in Dimona ve Arad şehirlerini hedef alan saldırılarının yankıları sürerken, İsrail ordusundan İran’a yeni bir misilleme geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, İran’ın başkenti Tahran’daki rejime ait hedeflere yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığı bildirildi. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, yapılan bombardımanın ardından Tahran semalarından ateş ve dumanların yükseldiği görüldü.
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın Hürmüz Boğazı’nı 48 saat içinde tamamen açmaması halinde ülkenin enerji santrallerini hedef alacakları yönündeki tehdidine Tahran’dan yanıt gecikmedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Hatemu’l Enbiya Merkez Karargahı’ndan yapılan açıklamada, ABD’nin enerji altyapılarına yönelik saldırılarının benzer bir karşılık bulacağı vurgulanarak, "Daha öncede belirttiğimiz gibi, İran’ın yakıt ve enerji altyapısının güvenliği düşman tarafından ihlal edilirse, bölgedeki ABD’ye ait tüm enerji, bilgi teknolojisi ve tuz arıtma altyapısı hedef alınacaktır" denildi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a Hürmüz Boğazı ile ilgili çok sert bir uyarıda bulundu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı 48 saat içinde tamamen açmaması halinde, ülkenin enerji santrallerini hedef alacaklarını duyurdu. Trump, "Eğer İran, şu andan itibaren 48 saat içinde, herhangi bir tehdit olmaksızın, Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmazsa, ABD en büyüğünden başlayarak İran’ın çeşitli enerji santrallerini vurup yok edecek" dedi.
İran boğazın kapalı olmadığını açıklamıştı
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı’nın tamamen kapalı olmadığını belirterek, "Boğazı kapatmadık. Açık" demişti. Arakçi, buna rağmen İran'a yönelik saldırılara destek veren ülkelere ait gemilere boğazın kullanımı konusunda kısıtlamalar getirdiklerini ifade etmişti. Arakçi, Tahran yönetimi ile temas kuracak Japonya gibi bazı ülkelere Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçişi sağlamaya hazır olduklarını söylemişti.