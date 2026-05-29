ABD-İran hattında kritik eşik: Birkaç pürüz kaldı

Taslak anlaşma masada: Kritik detaylar ön plana çıktı

İran ile ABD arasında arabulucuların yürüttüğü görüşmelerde, savaşı sona erdirebilecek bir ön anlaşma taslağı üzerinde çalışıldığı belirtildi. Tarafların birbirini oyalama ve şartları çarpıtma suçlamaları nedeniyle süreç zaman zaman sekteye uğrasa da, yeni bir mutabakat metninin görüşüldüğü ifade edildi. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın henüz taslağı imzalamadığının altı çizildi.

Söz konusu çerçevenin, İran’ın nükleer programı, ABD yaptırımları ve savaşın resmen sona erdirilmesine yönelik daha kapsamlı müzakerelerin önünü açabilecek bir başlangıç niteliğinde olduğu değerlendirildi.

60 GÜNLÜK ATEŞKES PLANI: CEPHELERDE SİLAHLAR SUSACAK MI?

New York Times'ta yer alan habere göre taslak, ilk aşamada 60 günlük bir ateşkes sürecini öngörüyor. Haberde aktarılan diplomatik kaynakların verdiği bilgilere göre, bu sürenin uzatılabileceği ve taraflara yeni bir müzakere zemini sağlayacağı belirtiliyor.

Ancak İranlı yetkililer, Lübnan dahil tüm cephelerde “savaşın sona erdiğinin ilanı” gibi daha geniş bir çerçeveden söz ediyor. Buna rağmen metnin nihai hali ve hangi tarafın onay verdiği konusunda belirsizlik sürüyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI GERİLİMİ: EN KRİTİK BAŞLIK

Taslağın en tartışmalı maddelerinden biri Hürmüz Boğazı’nın statüsü oldu. Küresel petrol ve doğalgaz ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği boğazın yeniden açılması planın merkezinde yer alıyor.

ABD’nin planına göre boğazın derhal ticarete açılması, İran’a yönelik deniz ablukasının ise kademeli olarak azaltılması öngörülüyor. İran tarafı ise savaş öncesi gemi trafiğine 30 gün içinde dönüş ve boğazın hızlı şekilde normalleşmesini talep ediyor.

ABD’li yetkililer, bu konuda kesin bir zaman çizelgesi vermekten kaçınırken; İran tarafı ablukanın 30 gün içinde kaldırılmasını istiyor. Umman’ın da süreçte rol oynadığı ve geçiş ücretleri konusunda tartışmalar yürütüldüğü aktarılıyor. ABD Başkanı Donald Trump ise boğazın “geçiş ücreti olmadan herkese açık olması gerektiğini” savunuyor.

300 MİLYAR DOLARLIK “YENİDEN YAPILANMA FONU” İDDİASI

Taslakta en dikkat çeken başlıklardan biri İran için oluşturulması planlanan yatırım fonu oldu. İranlı bir yetkili ve bir diplomata göre fonun 300 milyar dolar seviyesinde olabileceği konuşuluyor.

İran tarafı bu öneriyi “yeniden yapılanma programı” olarak tanımlarken, savaş sonrası ekonomik kayıpların 300 milyar ila 1 trilyon dolar arasında olduğu iddiasını gündeme getiriyor. Diplomatik kaynaklar ise fonun ABD öncülüğünde uluslararası bir mekanizma olabileceğini belirtiyor.

Bu fikrin, daha önce Steve Witkoff ve Jared Kushner tarafından da gündeme getirilen yatırım modellerine benzediği ifade ediliyor. İranlı yetkililer ayrıca ABD şirketlerinin enerji ve petrol sektöründe yatırım yapabileceğini Washington’a iletti.

NÜKLEER DOSYA İKİNCİ AŞAMADA

Taslak anlaşmaya göre İran’ın yaklaşık 440 kilogram yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunun geleceği ikinci aşama müzakerelerde ele alınacak. Bunun yanında yaklaşık 10 ton düşük seviyede zenginleştirilmiş nükleer materyal de gündemde.

ABD Başkanı Donald Trump’ın başlangıçta stokların ABD’ye gönderilmesini istediği, ancak daha sonra uluslararası denetim altında seyreltilme veya üçüncü ülkelere transfer seçeneğine daha esnek yaklaştığı belirtiliyor.

İran ise uranyumun bir kısmının kendi topraklarında uluslararası denetimle seyreltilmesini, bir kısmının ise üçüncü ülkelere gönderilmesini savunuyor. Rusya ve Çin’in rolüne ilişkin ise Washington’da çekinceler bulunduğu ifade ediliyor.

YAPTIRIMLAR VE DONDURULMUŞ VARLIKLAR ÖNEMLİ MADDELER ARASINDA

İran’ın nükleer programını geçici olarak askıya alması karşılığında ABD’nin yeni yaptırım uygulamama taahhüdü verdiği aktarılıyor. Nihai anlaşma halinde mevcut yaptırımların kademeli olarak kaldırılması planlanıyor.

İran’ın yurt dışında yaklaşık 24 milyar dolarlık dondurulmuş varlığı bulunduğu belirtilirken, Tahran bu fonlara erişim olmadan müzakerelerin ilerlemeyeceğini savunuyor. ABD tarafında ise doğrudan nakit transferi siyasi risk nedeniyle tartışmalı görülüyor.

Bu nedenle Katar gibi ülkeler üzerinden dolaylı finansman modelleri gündeme gelirken, İran’a fonların kademeli serbest bırakılmasını içeren alternatif bir yapı üzerinde de çalışıldığı ifade ediliyor.