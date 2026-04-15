ABD ile İran ateşkesi pamuk ipliğine bağlı: Trump '2 gün' diyerek uyardı: 'İnanılmaz olaylara tanık olacaksınız'

Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2026 07:30

İran-ABD-İsrail savaşı haberleri son dakika... ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ateşkesin süresini uzatmayı planlamadığını belirterek, "Önümüzdeki 2 gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız" dedi. Öte yandan Hizbullah, İsrail ordusunu İHA ve roketlerle en az 34 kez hedef aldığını kaydetti. İşte detaylar...

İsrail saldırılarında 9 Lübnanlı öldu
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, gece saatlerinden beri güneydeki Kadmus, Mahmudiyye, Kalile, Ensariyye, Hırbet Duveyr, Mecedil ve Cibaa beldelerini hedef aldı.

Kadmus'taki saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Ensariyye'deki saldırıda da 5 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan Hanin beldesinde bazı evleri yıkan İsrail ordusu, Bint Cubeyl ilçesi çevresine ise topçu atışları düzenledi.

İran ekonomisine abluka darbesi
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD'nin limanlarına yönelik ablukasının İran'ın ekonomik faaliyetlerini tamamen durdurduğunu savundu. ABD kuvvetlerinin İran limanlarına yönelik tam bir abluka uyguladığını belirten Cooper, İran ekonomisinin yüzde 90'ının deniz yoluyla yapılan uluslararası ticarete dayandığına işaret etti.

Cooper "Ablukanın uygulanmasından bu yana geçen 36 saatten kısa bir sürede, ABD kuvvetleri deniz yoluyla İran'a giren ve İran'dan çıkan ekonomik ticareti tamamen durdurmuştur." ifadelerini kullandı.

İsrail'in kuzeyine roket saldırısı
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, bu sabah Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesine 20 roket fırlatıldığını, bunlardan bazılarının önlendiğini, diğerlerinin ise açık alanlara düştüğünü bildirdi. Haberde saldırı nedeniyle Manara ve Kiryat Shmona'da sirenlerin çaldığı kaydedildi.

Lübnan'ın güneyindeki saldırılarda 5 sivil hayatını kaybetti
Lübnan Ulusal Haber Ajansı (NNA), İsrail'in bugün erken saatlerde Lübnan'ın güneyindeki Ensariye kasabasını hedef alan hava saldırısında 5 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Trump ateşkesi uzatmayı düşünmüyor
ABC News'ün haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ateşkesin uzatılmasını düşünmediğini söyleyerek, "Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız" açıklamasında bulundu.

Trump, "Ben başkan olmasaydım, dünya paramparça olurdu" diye konuştu.

ANLAŞMA YA DA ASKERİ HAREKAT

Trump, savaşın anlaşma ya da İran’ın yeteneklerini ortadan kaldıracak bir askeri harekatla sona erebileceğini belirtti.

New York Post'a ayrı bir demeç veren Trump, önümüzdeki 2 gün içinde ABD ile İran arasında görüşmelerin yeniden başlayabileceğini ifade etti.

Savaşın her iki şekilde de sona erebileceğini ifade eden Trump, "Bir anlaşma, daha tercih edilebilir çünkü o zaman (ülkelerini) yeniden inşa edebilirler. Artık gerçekten farklı bir rejimleri var. Ne olursa olsun, radikalleri ortadan kaldırdık. Onlar gitti, artık aramızda değiller" dedi.

Hizbullah'tan İsrail ordusuna peş peşe darbeler
Hizbullah, İsrail ordusuna ait hedeflere insansız hava araçları (İHA) ve roketlerle en az 34 saldırı düzenlendiğini açıkladı. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'e karşı saldırıların sürdürüldüğü belirtildi. Lübnan'ın güneyindeki Hiyam, Nakura, Beyyada, Şema ve Kuzuh beldeleri ile Bint Cubeyl'in doğu kesimlerinde İsrail askerleri ile araçlarının hedef alındığı bildirildi. Siddikin beldesinde İsrail ordusuna ait Hermes-450 tipi İHA'nın düşürüldüğü aktarıldı.

İsrail ve Lübnan'dan doğrudan müzakere kararı
ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'da gerçekleştirilen İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmenin ardından tüm tarafların karşılıklı olarak kararlaştırılan bir zaman ve yerde doğrudan müzakerelere başlamayı kabul ettiğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, ABD'nin arabuluculuğunda Washington'da yapılan ve "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçen görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, görüşmenin "çok verimli" geçtiği, ABD'nin iki ülkeyi tebrik ettiği ve ileriye dönük görüşmeler için bugünkü görüşmenin güçlü bir zemin oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, tüm tarafların karşılıklı olarak kararlaştırılan bir zaman ve yerde doğrudan müzakerelere başlamayı kabul ettiğini vurgulandı.

CENTCOM'dan ablukanın delinmediği iddiası
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün TSİ 17.00’dan bu yana Hürmüz Boğazı’nda uygulanan ablukaya ilişkin açıklamada bulundu.

CENTCOM, "10 bini aşkın ABD denizcisi, deniz piyadesi ve havacı personelin yanı sıra çok sayıda savaş gemisi ve onlarca uçak, İran limanlarına yönelik giriş-çıkışları engellemek amacıyla deniz ablukası operasyonunu yürütüyor. İlk 24 saat içinde hiçbir gemi ABD ablukasını aşamadı ve 6 ticaret gemisi, ABD kuvvetlerinin geri dönme talimatına uyarak Umman Körfezi'ndeki İran limanlarına yöneldi" dedi. Söz konusu ablukanın Basra Körfezi ve Umman Körfezi'ndeki tüm noktalar dahil olmak üzere, İran limanlarına ve kıyı şeridine giren veya buralardan ayrılan tüm ülke gemilerine ayrım gözetmeksizin uygulandığını aktaran CENTCOM, "ABD kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'nı kullanarak İran dışındaki limanlara sefer yapan gemiler için seyrüsefer serbestisini ise güvence altına almaya devam ediyor" dedi.

