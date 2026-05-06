ABD Hürmüz Boğazı'nda geri adım attı: Trump, Özgürlük Projesi'ni durdurdu

ABD Hürmüz Boğazı'nda geri adım attı: Trump, Özgürlük Projesi'ni durdurduGüncelleme Tarihi:
Entekhab haber sitesine göre, Hürmüzgan Valiliği Hürmüz Boğazı’nın yanı başındaki Keşm Adası çevresinde gece patlama sesleri duyulduğunu belirtti. Patlama seslerinin mikro dron ve keşif insansız hava araçlarına karşı savunma sisteminin devreye girmesi sonucu duyulduğu ifade edilen açıklamada, Keşm Adası'nda herhangi bir çatışma, patlama ya da hasar meydana gelmediği aktarıldı.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, güneydeki Sur kentine bağlı Deyr Kifa beldesinde İslami Sağlık Kurumuna ait bir ambulansı İHA'yla hedef aldığı belirtildi. Söz konusu saldırıda 3 kişinin yaralandığı vurgulanan haberde, yaralıların bölgedeki hastanelere ulaştırıldıkları ifade edildi.Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, güneydeki Sur kentine bağlı Deyr Kifa beldesinde İslami Sağlık Kurumuna ait bir ambulansı İHA'yla hedef aldığı belirtildi.
Haberde, İsrail savaş uçaklarının da gece saatlerinde güneydeki Kalaviye ve Baraşit beldelerini bombaladığı ve Kalaviye'deki Burc Kalaviye Okulu'nda ağır hasar meydana geldiği kaydedildi.
İran basını, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulması yönündeki açıklamasını "başarısızlık" olarak nitelendirdi.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, konuya ilişkin haberini "Trump geri adım attı, sözde 'Özgürlük Projesi' durduruldu" başlığıyla verdi. Trump'ın Özgürlük Projesi'nin askıya alındığını duyurmasının "ABD'nin Hürmüz Boğazı sorunuyla başa çıkmadaki başarısızlıklarının devamı niteliğinde" bir adım olarak değerlendirildiği haberde, "Trump, planının başarısızlığını bir şekilde örtbas etmeye çalışırken, her zamanki yanlış iddialarını bir araya getirdi." ifadesine yer verildi.
Yarı resmi Fars Haber Ajansı da Trump'ın açıklamasına ilişkin, "Trump, Özgürlük Projesi'ni durdurarak bir daha geri adım attı" başlığını kullandı. Haberde, Trump'ın planı geçici olarak durdurma açıklaması "İran'dan yapılan kesin uyarılar karşısında" verilmiş bir karar olarak yorumlandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına karar verdiklerini bildirdi.
Trump, sosyal medya hesabından, Hürmüz Boğazı'ndaki Özgürlük Projesi'nin son durumuna dair açıklama yaptı. ABD Başkanı Trump, şunları kaydetti:
"Pakistan ve diğer ülkelerin talebi üzerine, İran'a karşı yürüttüğümüz harekatta elde ettiğimiz muazzam askeri başarılar ve ayrıca İran temsilcileriyle tam ve nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydedilmiş olması dolayısıyla, abluka tam olarak yürürlükte kalmakla birlikte, (taraflar arası) anlaşmanın nihai hale getirilip imzalanıp imzalanamayacağını görmek için Özgürlük Projesi'nin kısa bir süreliğine durdurulmasına karşılıklı olarak karar verdik."
"ÖZGÜRLÜK PROJESİ"
Trump, 4 Mayıs itibarıyla, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin, boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamış ve buna "Özgürlük Projesi" adını vermişti.
İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine akşam saatlerinde düzenlediği saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail ordusunun, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik saldırıları sürüyor. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları akşam saatlerinde Kunin, Mansuri, Tebnin, Deyr Kifa, Şevkin, Doğu Zavtar, Habbuş, Kefer Dunin, Kakaiyyet Cisir ve Buyut Siyad beldelerini hedef aldı.
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde, basın mensuplarının İran gündemine ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Rubio, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasından ötürü Körfez bölgesinde 87 farklı ülkeden yaklaşık 23 bin sivilin kurtarılması için "Özgürlük Projesi" adlı operasyonu başlattıklarını savundu. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasını ve boğaza mayın döşemesini "uluslararası hukuka temelden aykırı" diye eleştiren Rubio, "Bu, tam olarak korsanlık." yorumunu yaptı. Rubio, ABD ile İran arasındaki savaşla hiçbir ilgisi olmayan onlarca ülkenin, ABD'den boğazda mahsur kalan ticari gemilerinin kurtarılması için yardım istediğini ve bunun üzerine Başkan Donald Trump'ın "Özgürlük Projesi" adlı operasyonu başlattığını vurguladı.
"BİZE ATEŞ AÇILMAZSA BİZ DE ONLARA ATEŞ AÇMAYIZ"
Bu süreçte bölgede ABD donanmasının yardımıyla söz konusu tankerlerin boğazdan güvenli şekilde çıkmasını sağlayacak bir "güvenli alan" oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Rubio, bunun için gereken askeri takviyeyi de yapacaklarını belirtti. ABD operasyonunun "savunma amaçlı" olduğunu savunan ABD'li Bakan, "Bu gemilere ateş açılmazsa ve bize ateş açılmazsa, biz de onlara ateş açmayız. Ancak bize ateş açılırsa biz de karşılık vereceğiz, ölümcül bir şekilde karşılık vereceğiz." ifadelerini kullandı. Rubio, Hürmüz Boğazı'nın İran'a ait olmadığını, boğazın Tahran tarafından kapatılamayacağını ve bunun normalleştirilmesini kabul etmeyeceklerini vurgulayarak ABD olarak boğazın savaş öncesindeki statüsüne dönmesini istediklerini kaydetti.
"DESTANSI ÖFKE OPERASYONU BİTTİ"
ABD Dışişleri Bakanı, ABD'nin İran'a yönelik askeri saldırılarının devam edip etmeyeceği hususunda, "Destansı Öfke Operasyonu sona erdi. Başkan'ın Kongre'ye bildirimini yaptığı üzere o operasyon bitti, bu aşamayı tamamladık. Şimdi Özgürlük Projesi'ne geçiyoruz." değerlendirmesini yaptı. ABD'nin İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumu çıkarmak istediğini, İran'ın nükleer silaha sahip olacak materyale hiçbir şekilde sahip olmaması gerektiğini ve bunu İran'la müzakerelerde kapsamlı şekilde ele aldıklarını aktaran Rubio, müzakerelerin sonucunu görmeleri gerektiğini belirtti.
"İSRAİL İLE LÜBNAN ARASINDA BİR SORUN YOK"
Rubio, İsrail ile Lübnan arasında aslında bir sorun olmadığını ve asıl sorunun, Hizbullah olduğunu savunarak ABD'nin İsrail ile Lübnan hükümetlerini bir araya getirerek sorunları çözmeye çalıştığını dile getirdi. "İsrail, herhangi bir Lübnan toprağında hak iddia etmiyor." diyen Rubio, İran destekli Hizbullah'ın hem Lübnan halkına hem de İsrail'e doğrudan tehdit oluşturduğunu savundu.
İran, Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğini düzenlemek amacıyla yeni bir mekanizmayı devreye soktu. İran basınında yer alan haberlere göre, uygulama çerçevesinde Hürmüz Boğazı’ndan geçiş yapmayı planlayan gemilere, İranlı yetkililer tarafından Basra Körfezi Boğaz Otoritesi (PGSA) adlı resmi bir e-posta adresi üzerinden kurallar ve geçiş prosedürleri iletilecek. Gemilerin belirlenen çerçeveye uygun hareket etmeleri ve geçiş izni almaları gerekecek. Dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sinin gerçekleştiği Hürmüz Boğazı’nda devreye alınan sistemin, İran tarafından "egemenlik temelli bir yönetim mekanizması" olarak tanımlandığı belirtildi.
İran Silahlı Kuvvetleri’nin, 28 Şubat’ta başlayan çatışmaların ardından ABD ve İsrail ile bağlantılı gemilerin geçişine izin vermediği belirtilirken, İran meclisinde görüşülen bir yasa tasarısında bu yasağın kalıcı hale getirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmişti. Tasarıda ayrıca, düşman olmayan gemiler için geçiş ücreti alınmasına yönelik düzenlemeye yer verileceği aktarılmıştı.