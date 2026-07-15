ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a karşı son saldırı dalgasının 7 saat sürdüğünü duyurdu. CENTCOM’un açıklamasında, saldırılarda Hürmüz Boğazı yakınları ile İran'ın kıyı bölgelerindeki düzinelerce askeri hedefin vurulduğu belirtildi.
ABD savaş uçağı, insansız hava araçları (İHA) ve gemilerinin, 7 saat boyunca İran'ın füze ve İHA alanları, donanma kabiliyeti ile kıyı savunma sistemlerini hedef aldığı bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu saldırıların "İran'ın ticari gemilere ve sivil mürettebata yönelik tehdit oluşturma kabiliyetini daha da zayıflatmak için yapıldığı" ifade edildi.
Lübnan Ulusal Haber Ajansı (NNA), İsrail güçlerinin şafak vakti Bint Cübeyl ilçesine bağlı Beyt Yahun vadilerinde çok sayıda ev ve diğer yapıları patlayıcılarla yıktığını duyurdu.
NNA'nın haberine göre, İsrail güçleri Bint Cübeyl'den sınır kasabası Marun el-Ras'a giden yolları da buldozerlerle tahrip etti. Ayrıca, Mecdel Zun ve Mansuri kasabaları yakınlarındaki meyve bahçelerini incelemeye çalışan sivillere ateş açıldığı bildirildi.
Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın adı açıklanmayan askeri bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, hava savunma sistemleri sabaha karşı İran'dan ateşlenen balistik füzeleri imha etti. Yetkili, "Hava savunma sistemlerimiz, bugün sabaha karşı İran topraklarından gelen ve Ürdün hava sahasına giren 3 balistik füzeyi engelleyerek imha etmiştir." bilgisini paylaştı.
Ürdün hava sahasının "ülke egemenliğinin ayrılmaz bir parçası" olduğunu vurgulayan yetkili, olayda can kaybı ya da maddi hasar yaşanmadığını belirtti.
Sınır ve hava sahası güvenliğini koruma konusundaki kararlılığı vurgulayan askeri yetkili, şu ifadeleri kullandı:
"Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Ürdün'ün egemenliğinin her türlü ihlalini reddetmektedir. Hava sahamıza yönelik her türlü tehdide karşı onaylanmış angajman kuralları çerçevesinde hareket edilecek, ulusal güvenliği korumak için tüm önlemler tavizsiz ve gecikmeksizin alınacaktır."
İran Devrim Muhafızları, Ürdün'ün Azrak kentindeki ABD hava üssüne yönelik yeni bir saldırı düzenlediğini duyurdu. Devrim Muhafızları, Nasr 2 operasyonunun altıncı dalgasında ABD'ye ait F-15, F-16 ve F-35 savaş uçakları ile MQ-9 insansız hava araçlarının barındığı sığınakları imha ettiğini açıkladı.
ÜRDÜN VE KUVEYT HALKLARINA ABD GÜÇLERİNİ HEDEF ALMA ÇAĞRISI
Devrim Muhafızları, "Ürdün halkına" hitaben yaptığı açıklamada, ülkedeki ABD askeri varlığına son verilmesi ve "bu kutsal toprakların İslam ülkelerine yönelik saldırıların başlatıldığı bir üs haline gelmesine izin verilmemesi" çağrısında bulundu. Açıklamada ayrıca Ürdün halkına ABD güçlerini sınır dışı etmek ve ABD tesislerini hedef almak için "her fırsatı değerlendirmeleri" çağrısı yapıldı.
Devrim Muhafızları, "Kuveyt'in saygın ve cömert halkına" hitaben yaptığı ayrı bir açıklamada ise Kuveyt'teki ABD askeri hedeflerine yönelik saldırıların sorumluluğunu üstlendi. Açıklamada Kuveytlilere, ülkedeki ABD tesislerini hedef almaları ve "İslam topraklarını Amerikan işgalcilerin üslerinden kurtarmaları" çağrısında bulunuldu.
Kuveyt ordusunun X hesabından yapılan açıklamada, "Kuveyt hava savunma sistemleri şu anda İran İHA'larının hain saldırılarına karşı koymaktadır." ifadesi kullanıldı.
Olası patlama seslerine ilişkin açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Genelkurmay Başkanlığı, patlama sesleri duyulması halinde bunun düşman saldırılarına karşı devreye giren hava savunma sistemlerinin önleme faaliyetlerinden kaynaklandığını bildirmektedir. Herkesin yetkili makamlar tarafından yayınlanan güvenlik ve emniyet talimatlarına uyması rica olunur."
Bahreyn İçişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada, hava saldırıları nedeniyle ülke genelinde alarm sisteminin devreye girdiği belirtildi.
Açıklamada, "Vatandaşlarımızdan ve ülkede ikamet edenlerden sakin kalmalarını, en yakın güvenli bölgeye gitmelerini ve gelişmeleri resmi kanallardan takip etmelerini istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Trump, Fox News'e ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını ve Hürmüz Boğazı'ndaki son durumu değerlendirdi.
İran'ı "çok sert vurduklarını" belirten Trump, "Kıyı boyunca, sahil şeridi boyunca sahip oldukları her şeye vuruyoruz." ifadesini kullandı.
Trump, "Bu gece onlara çok sert vuracağız. Yarın gece de onlara çok sert vuracağız. Ondan sonraki gece de onlara çok sert vuracağız. Masaya oturup müzakere etmezlerse tüm enerji santrallerini, tüm köprülerini yıkacağız." dedi.
Hürmüz Boğazı'nı "açık tutmak zorunda olduklarını" aktaran Trump, "Bir ücret talep edecektim ancak bunun yerine (Körfez ülkeleri) ABD'de çok para harcamayı tercih ediyorlar ki açıkçası bu daha iyi." dedi.
Trump, ayrıca Hürmüz'e yönelik saldırıların "kendisi yeter diyene kadar" devam edeceğini kaydetti.
İran'ın Basra Körfezi'ndeki ana petrol terminali olan Hark Adası'na iki kez saldırdıklarını belirten Trump, "Adayı ele geçirmeye gelince, eğer onları yeterince geriye ve yeterince derine kadar geri püskürtebilirsek, bunu yaparım." ifadesini kullandı.
Trump, İran ile müzakere etmenin tek yolunun "güç kullanmak" olduğunu savunarak kendilerinin de bunu yaptığını vurguladı.
Hürmüz Boğazı'nın geçmek isteyenlere açık olduğunu belirten Trump, sadece İran için kapalı olduğunu ifade etti.
İran'ın Tesnim Haber Ajansına göre, Hürmüzgan Valiliği, bölgede İran ile ABD arasındaki çatışmalara ilişkin açıklama yayımladı.
Açıklamada, "Fars (Basra) Körfezi'ndeki Bender Abbas, kıyı kentleri ve adalarda zaman zaman duyulan sesler, Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmayla ilgilidir. Şu anda deniz üzerinde çatışmalar yaşanmaktadır." ifadelerine yer verildi.
Devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulübü'ne (YJC) konuşan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile mutabakata rağmen yeniden alevlenen savaşı değerlendirdi.
Garibabadi, ABD'nin İslamabad Mutabakat Zaptı olarak adlandırılan ve 14 Haziran'da varılan mutabakatı askeri saldırılar ve deniz ablukasını yeniden uygulama girişimi nedeniyle tamamen ihlal ettiğini belirterek, "ABD, mutabakatın tüm altyapısını ve temel çerçevesini parçaladı." dedi.
İran'ın ABD'ye askeri karşılıklar verdiğini ve vermeye devam edeceğini aktaran Garibabadi, "İran, bu şartlarda mutabakata ilişkin hiçbir yükümlülük hissetmiyor. Şu anda hakkında konuşacağımız hiçbir mutabakat kalmadı. ABD, mutabakat zaptını ihlal etmek konusunda her şeyi yaptı. Hiçbir ülke İran'ın taahhütlerini yerine getirmesini beklememelidir." ifadelerini kullandı.