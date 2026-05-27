ABD 'en ölümcül' savaş uçaklarını İsrail'e konuşlandırdı: Benzeri görülmemiş yığınak

ABD Dışişleri Bakanlığı, dün Hindistan'da düzenlenen (Quad) toplantısına ilişkin ortak açıklamayı yayımladı. Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (Quad) ülkeleri, Hint-Pasifik'te istikrarın sağlanması konusunda yaptıkları ortak açıklamada, Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz üzerinden küresel ticaretin güvenliği ve kesintisiz akışının sağlanması için uluslararası hukuka bağlı kalınmasının önemini vurguladı.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Deyr Amis beldesini hedef aldı. Saldırıda 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. İsrail savaş uçakları sabah saatlerinde de Nebatiye vilayetine bağlı Bırayki beldesine 2 hava saldırısı gerçekleştirdi.
İran’ın kuzeybatısında bulunan Tebriz Uluslararası Havalimanı’nın yeniden faaliyete geçeceği bildirildi. İran devlet televizyonu IRIB, son savaş sırasında saldırıya uğrayan havalimanının İranlı uzmanların çalışmalarıyla yeniden hizmete hazır hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada, Tebriz Havalimanı’nın bugün itibarıyla yeniden açılacağı ve uçuş operasyonlarının başlayacağı belirtildi.
ABD, F-22 savaş uçakları ile çok sayıda yakıt ikmal uçağını İsrail’deki askeri üsler ve havalimanlarına konuşlandırdı. İsrail medyası ABD'nin yığınağını “benzeri görülmemiş bir askeri varlık” olarak nitelendirdi.
İsrail'in kamu yayın kuruluşu KAN’ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Washington konuşlandırmayı en azından yıl sonuna kadar sürdürmeyi planlıyor. Bu konuşlandırma, ABD’nin Orta Doğu’daki mevcut askeri güçlerine ek olarak yapılıyor.
Jerusalem Post'un haberinde, F-22'lerin ABD'nin sahip olduğu en ölümcül uçaklar olduğunu belirtti. ABD'nin üretimi durdurulmuş olmasına rağmen F-22'leri hiçbir yabancı devlete satmadığı hatırlatılan haberde, son sevkiyatla birlikte ABD'nin Orta Doğu'da 300'den fazla savaş uçağı konuşlandırdığı kaydedildi.
KAN, son aylarda incelenen uydu görüntülerinde İsrail içinde benzeri görülmemiş sayıda ABD savaş uçağı ve yakıt ikmal uçağının tespit edildiğini belirtti. F-22 savaş uçakları güney İsrail’deki Ovda Hava Üssü’ne, onlarca ABD yakıt ikmal uçağı ise Ben Gurion ve Ramon havalimanlarına konuşlandırıldı. Uçakların birden fazla lokasyona dağıtıldığı ve bu aşamada geri çekilmelerinin beklenmediği belirtildi.
Konuşlandırmanın sivil havacılık ve havalimanlarının kapasitesi üzerindeki etkisine ilişkin endişelere yol açtığı ifade edildi.
İsrail’in Lübnan’ın güneyini hedef alan son saldırılarında 4’ü çocuk, 3’ü kadın olmak üzere en az 31 kişinin öldüğü, 40 kişinin ise yaralandığı açıklandı. İsrail’in dün Lübnan’ın güney kesimlerine gerçekleştirdiği saldırıların bilançosu netleşti.
Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Hizbullah’a ait hedefler ile sivil hedefler arasında ayrım gözetmediği vurgulandı.
ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin Demokrat siyasetçilerini ve bir kısım medyasını, İran konusunda hiç tatmin olmamakla eleştirdi. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Demokratları ve bazı ABD medyasını, ABD'nin İran'a karşı başarılarını görmezden gelmekle suçladı.
Başkan Trump, ABD'nin İran ile savaşta başarılı olduğuna ikna olmayan New York Times, Wall Street Journal ve CNN'i hedef aldığı paylaşımında, "Demokratlar ve medya yollarını tamamen şaşırmış durumdalar, resmen delirdiler." ifadelerine yer verdi. Hürmüz Boğazı'ndaki sürece ilişkin eleştirilere tepki gösteren Trump, "İran, ABD karşısında yenilgilerini kabul edip teslim olsa, donanmasını ve hava kuvvetlerini tamamen kaybettiğini kabul etse, tüm ordusu silahlarını yere bırakıp ellerini kaldırarak beyaz bayrak açsa ve her biri, 'Teslim oluyorum.' diye bağırsa bile ABD basını bu savaşı İran'ın kazandığını yazabilir." ifadesini kullandı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Başbakan Netanyahu'nun güvenlik kabinesi üyeleriyle akşam yaptığı toplantının ardından Trump'la görüştüğü aktarıldı.
Haberde, görüşmenin içerisine ilişkin detay paylaşılmadı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun ateşkese rağmen güneyini işgal altında tuttuğu Lübnan'da kara saldırılarını genişlettiğini açıkladı. Başbakan Netanyahu, güvenlik kabinesi toplantısının başında yaptığı açıklamada, İsrail birliklerinin Lübnan'da "stratejik alanları" işgal etmeye başladığını söyledi. Netanyahu, kara saldırılarına ilişkin talimatı Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile birlikte verdiklerini aktardı.
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 21 beldede yaşayanlara evlerini boşaltarak bölgeden ayrılmaları yönünde yeni sürgün emri yayımladı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Sur kentine bağlı Sela, Burc Kalaviye, Cişit, Nebatiye kentine bağlı Kuseybe, Frun, Aba, Deyr Keyfa, Kefer Sir, Sarifa, Ganduriye, Naffahiye, Kafkafiye el-Cisr ve Adişit eş-Şakif beldelerinde yaşayanlara bölgeyi terk etmeleri çağrısında bulundu. Adraee, yaptığı yeni bir açıklamada da Hirbet Selem, Bir es-Selasıl, Kabriha, Mecdel Selem, Kalaviye, Kefer Duneyn, Tulin ve Savvane beldelerinde yaşayanlara bölgeyi terk etme çağrısı yaparak yeni bir sürgün emri yayınladı.
İSRAİL, 14 BELDE İÇİN DAHA SALDIRI TEHDİDİNDE BULUNDU
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın doğusundaki 14 belde için daha saldırı tehdidi ve sürgün emri yayınladı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Bafılay, Dardağya, Şahhur, Halvesiyye, Barış, Yukarı Halvesiyye, Tayrfalsay, Bestiyet, Erzun, Cebel ez-Zarur, Zahr Berriyet Cabir, Marub, Dİbal ve Hamiri beldelerini hedef alacağını bildirdi.
Adraee, bölgedeki Lübnanlılardan evlerini terk etmelerini ve Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitmelerini istedi.