Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ABD Başkanı Donald Trump, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Suudi Arabistan ile ABD arasındaki işbirliği ve bunun çeşitli alanlarda geliştirilmesine yönelik imkanlar masaya yatırıldı.
Bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, ABD ile İran arasında yürütülen müzakereler de değerlendirildi.
Görüşmede, bölgedeki deniz ulaşımı ve deniz ticaret yollarının güvenliğinin önemine vurgu yapılarak, bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkı sunacak her türlü çabanın desteklenmesi gerektiği ifade edildi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetiminin kendisine yönelik suikast düzenlemesi veya böyle bir girişimde bulunması halinde ABD ordusunun İran’ı "tamamen yok etmeye hazır" olduğunu belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görevdeki ABD başkanına yönelik olası bir suikast tehdidine değinerek, böyle bir durumda ABD’nin askeri karşılığının çok ağır olacağını ifade etti.
ABD Başkanı, “İran İslam Cumhuriyeti’nin görevdeki ABD Başkanı'na, yani bana, suikast düzenlemesi ya da buna teşebbüs etmesi halinde İran’a doğrultulmuş ve ateşlenmeye hazır 1000 füze bulunuyor. Bunları derhal binlercesi takip edecek.” ifadelerini kullandı.
Trump, ABD ordusuna gerekli talimatların verildiğini belirterek, ordunun bir yıl süreyle, gerekmesi halinde bu sürenin uzatılması kaydıyla, İran’ın tüm bölgelerini "tamamen yok etmeye ve imha etmeye hazır, istekli ve muktedir" olduğunu savundu.
Paylaşımını "Allah'a hamdolsun" ifadesiyle tamamlayan Trump, İran'a yönelik uyarısını yineledi.
ABD Hazine Bakanlığı’nın İran bağlantılı kişi ve kuruluşlara yeni yaptırımlar uygulamasına Tahran yönetiminden tepki gecikmedi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD ile varılan mutabakatın hükümlerine uyduğunu, ancak ABD’den benzer bir tutum göremediklerini vurguladı.
Washington yönetiminin son hamlesinin Mutabakat Zaptı'nın (MoU) 9. maddesinde yer alan "Nihai anlaşma imzalanana dek, ABD İran’a herhangi yeni bir yaptırım uygulamayacaktır" hükmünü ihlal ettiğini kaydeden Arakçi, "Bu ihlal, ABD’nin diğer ihlallerinin ve yanlış adımlarının ardından gelmiştir" hatırlatmasında bulundu.
Herkesin mevcut gerçekliği görmesi gerektiğinin altını çizen Arakçi, "Uyum ancak karşılıklı olabilir" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendisine yönelik suikast planlarında başarılı olması durumunda "talimatlar verdiğini" ifade etti.
Trump, Tahran yönetimi için bunun bedelinin "çok ağır olacağını" söyledi.
Uzun zamandır Tahran yönetiminin "hedef listesinde" olduğunu kaydeden Trump, suikast girişiminde bulunması durumunda İran'ı "daha önce hiç görülmemiş seviyede bombalamaları için talimat verdiğini" belirtti.
İsrail'in bu hafta ABD Başkanına yönelik bir suikast planına dair istihbarat aldığına dair çıkan haberlere ilişkin görüşü sorulan Trump, İran'ın bu konuyla ilgili yeni bir planı olmadığını ancak Tahran'ın ölüm listesinde yıllardır "ilk sırada" yer aldığını ifade etti.
Haberde ayrıca Tahran'ın, İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü saldırıyı yönettiği 2020 yılından bu yana Trump'ı hedef listesine koyduğu bilgisine yer verildi.
ABD'li üst düzey yetkililer, Washington ile Tahran arasında son günlerde yapılan görüşmelerin "verimli" geçtiğini ancak İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine ilişkin açık bir taahhütte bulunması gerektiğini söyledi.
İsmini vermeyen ABD'li yetkililer, dar bir gazeteci grubu ile yaptıkları telekonferans görüşmesinde, Washington'ın İran'dan iki konuda kamuoyu önünde açıklama beklediğini belirtti.
ABD medyasına yansıyan bilgilere göre, yetkililerden biri, "Bizim talep ettiğimiz şey, İranlıların Hürmüz Boğazı'nın tüm geçiş kanallarının açık olduğunu ve artık gemilere ateş edilmediğini kabul eden bir açıklama yapmasıdır. Ya bize bu açıklamayı yapacaklar ya da kendileri açısından iyi bir sonuç olmayacak." ifadelerini kullandı.
ABD'li yetkili, İran'ın son dönemde Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırıların "sistemlerinin hatalı çalışan bir unsurundan kaynaklandığını" Washington'a ilettiğini aktardı.