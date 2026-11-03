Son dakika... ABD ara seçimlerinde oy verme işlemi başladı

Kongre'de kontrolü sağlamak için kritik yarışlar

Seçim günü, sandıkların erken kapanıp oy sayımının erken başladığı eyaletler, gecenin geri kalanının nasıl geçeceğine dair ilk somut ipuçlarını verebilir. Kongre kontrolünün belirsizliğini koruduğu yarışta, ilk saatlerde kapanacak sandıklar büyük önem taşıyor.

KENTUCKY VE INDIANA

Başkan Trump, 2024'te Kentucky'nin Altıncı Kongre Bölgesi'ni 15 puanla kazanmıştı ancak bu yılki Temsilciler Meclisi yarışı tarafsız seçim tahmincileri tarafından başa baş olarak değerlendiriliyor. Demokrat aday Zach Dembo'nun, Trump'ın desteklediği Cumhuriyetçi Dr. Ralph Alvarado'yu yenmesi, Demokratların genel gücüne işaret edebilir. Indiana'nın geleneksel olarak muhafazakar Beşinci Bölgesi'nde ise Cumhuriyetçi Temsilci Victoria Spartz 2024'te yaklaşık 19 puanla kazanmıştı ve bu kez de favori görülüyor. Ancak bölgede farkın daralması dikkat çekiyor; Demokrat rakibi Eyalet Senatörü J.D. Ford'un kazanması, daha geniş Demokrat zaferlerin sinyali olabilir.

FLORIDA

Cumhuriyetçi eyalet milletvekilleri, partilerine avantaj sağlamak için birçok Kongre bölgesini yeniden çizdi. Buna rağmen analistler bu bölgelerin çoğunda yarışların çekişmeli geçtiğini söylüyor. Demokratların Yedinci, Dokuzuncu, 14'üncü, 22'nci veya 25'inci bölgelerde kazanması, başka yerler için de iyiye işaret olabilir. Cumhuriyetçilerin bu bölgelerdeki zaferi ise partinin yeniden çizim çabalarının zor bir yılda Demokrat dalgasını engellediği anlamına gelebilir.

Analistlere göre Cumhuriyetçiler Florida'da Senato ve valilik yarışlarında favori konumunda bulunuyor. Ancak Demokratlar son dönemde valilik yarışında umutlu; Demokrat aday David Jolly, Cumhuriyetçi Temsilci Byron Donalds'a meydan okuyor. Güney Florida'da Hispanik ve siyah seçmen davranışlarındaki önemli kaymalar, Texas Senato yarışındaki James Talarico gibi Demokratların başka yerlerde nasıl performans göstereceğine dair ipucu verebilir.

GÜNEY CAROLINA

New York Times'ın (NYT) analizine göre, Güney Carolina'nın Birinci Bölgesi yalnızca geleneksel olarak muhafazakâr eğilimli değil. Bölgenin sınırları Cumhuriyetçiler tarafından partilerine daha fazla avantaj sağlamak için yeniden çizildi. Yine de yarış analistler tarafından başa baş değerlendiriliyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth tarafından görevden alınan Demokrat eski Deniz Oramirali Nancy Lacore'un, Cumhuriyetçi yerel meclis üyesi ve avukat Jenny Costa Honeycutt'ı yenmesi, güçlü bir Demokrat adayın ülkenin başka yerlerindeki kırmızı bölgelerde de kazanabileceğini gösterebilir. Honeycutt'ın zaferi ise bölgenin muhafazakar tabanının ve yeniden çizilen sınırların gücünü yansıtabilir. Eyaletteki Senato yarışında Demokratların kazanma şansı daha düşük olsa da, kardeşi Senatör Lindsey Graham'ın ölümünün ardından koltuğa atanan Darline Graham'ın liderliği kampanya boyunca daraldı. Demokrat Dr. Annie Andrews'a karşı kaybetmesi, Cumhuriyetçilerin üst meclisteki çoğunluğunu kaybedebileceği anlamına gelebilir.

VIRGINIA

Virginia'nın İkinci Bölgesi geleneksel olarak iki taraf arasında sürekli el değiştiriyor ve analistler Demokrat aday Elaine Luria'nın bölgeyi çevirmeye favori olduğunu söylüyor. Sonuç, iki dönemlik Cumhuriyetçi Temsilci Jen Kiggans gibi güçlü bir adayın Demokrat momentumuna karşı ayakta kalıp kalamayacağını gösterecek. Trump, komşu Birinci Bölge'yi 2024'te beş puanla kazanmıştı ancak analistler bu yılki Temsilciler Meclisi yarışının başa baş olduğunu belirtiyor. Demokrat savcı Shannon Taylor'un, 2007'de ilk kez seçilen Cumhuriyetçi Temsilci Rob Wittman'ı yenmesi, Demokratlar için çok iyi bir gece anlamına gelebilir.