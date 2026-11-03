Son dakika... ABD ara seçimlerinde oy verme işlemi başladı

BBC'nin haberine göre, Florida, Delaware, Georgia, Illinois, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, Pennsylvania, Rhode Island, Güney Carolina ve Washington, D.C.’de oy kullanma işlemleri başladı.
New York'ta sandıklar açıldı. Demokrat New York Valisi Kathy Hochul ile Long Island'dan Cumhuriyetçi Bruce Blakeman arasındaki yarış sert bir rekabete sahne oluyor. New York kentindeki seçmenler ayrıca, Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin konut gündemini güçlendirebilecek önerileri için de oy kullanıyor.
Seçim günü, sandıkların erken kapanıp oy sayımının erken başladığı eyaletler, gecenin geri kalanının nasıl geçeceğine dair ilk somut ipuçlarını verebilir. Kongre kontrolünün belirsizliğini koruduğu yarışta, ilk saatlerde kapanacak sandıklar büyük önem taşıyor.
KENTUCKY VE INDIANA
Başkan Trump, 2024'te Kentucky'nin Altıncı Kongre Bölgesi'ni 15 puanla kazanmıştı ancak bu yılki Temsilciler Meclisi yarışı tarafsız seçim tahmincileri tarafından başa baş olarak değerlendiriliyor. Demokrat aday Zach Dembo'nun, Trump'ın desteklediği Cumhuriyetçi Dr. Ralph Alvarado'yu yenmesi, Demokratların genel gücüne işaret edebilir. Indiana'nın geleneksel olarak muhafazakar Beşinci Bölgesi'nde ise Cumhuriyetçi Temsilci Victoria Spartz 2024'te yaklaşık 19 puanla kazanmıştı ve bu kez de favori görülüyor. Ancak bölgede farkın daralması dikkat çekiyor; Demokrat rakibi Eyalet Senatörü J.D. Ford'un kazanması, daha geniş Demokrat zaferlerin sinyali olabilir.
FLORIDA
Cumhuriyetçi eyalet milletvekilleri, partilerine avantaj sağlamak için birçok Kongre bölgesini yeniden çizdi. Buna rağmen analistler bu bölgelerin çoğunda yarışların çekişmeli geçtiğini söylüyor. Demokratların Yedinci, Dokuzuncu, 14'üncü, 22'nci veya 25'inci bölgelerde kazanması, başka yerler için de iyiye işaret olabilir. Cumhuriyetçilerin bu bölgelerdeki zaferi ise partinin yeniden çizim çabalarının zor bir yılda Demokrat dalgasını engellediği anlamına gelebilir.
Analistlere göre Cumhuriyetçiler Florida'da Senato ve valilik yarışlarında favori konumunda bulunuyor. Ancak Demokratlar son dönemde valilik yarışında umutlu; Demokrat aday David Jolly, Cumhuriyetçi Temsilci Byron Donalds'a meydan okuyor. Güney Florida'da Hispanik ve siyah seçmen davranışlarındaki önemli kaymalar, Texas Senato yarışındaki James Talarico gibi Demokratların başka yerlerde nasıl performans göstereceğine dair ipucu verebilir.
GÜNEY CAROLINA
New York Times'ın (NYT) analizine göre, Güney Carolina'nın Birinci Bölgesi yalnızca geleneksel olarak muhafazakâr eğilimli değil. Bölgenin sınırları Cumhuriyetçiler tarafından partilerine daha fazla avantaj sağlamak için yeniden çizildi. Yine de yarış analistler tarafından başa baş değerlendiriliyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth tarafından görevden alınan Demokrat eski Deniz Oramirali Nancy Lacore'un, Cumhuriyetçi yerel meclis üyesi ve avukat Jenny Costa Honeycutt'ı yenmesi, güçlü bir Demokrat adayın ülkenin başka yerlerindeki kırmızı bölgelerde de kazanabileceğini gösterebilir. Honeycutt'ın zaferi ise bölgenin muhafazakar tabanının ve yeniden çizilen sınırların gücünü yansıtabilir. Eyaletteki Senato yarışında Demokratların kazanma şansı daha düşük olsa da, kardeşi Senatör Lindsey Graham'ın ölümünün ardından koltuğa atanan Darline Graham'ın liderliği kampanya boyunca daraldı. Demokrat Dr. Annie Andrews'a karşı kaybetmesi, Cumhuriyetçilerin üst meclisteki çoğunluğunu kaybedebileceği anlamına gelebilir.
VIRGINIA
Virginia'nın İkinci Bölgesi geleneksel olarak iki taraf arasında sürekli el değiştiriyor ve analistler Demokrat aday Elaine Luria'nın bölgeyi çevirmeye favori olduğunu söylüyor. Sonuç, iki dönemlik Cumhuriyetçi Temsilci Jen Kiggans gibi güçlü bir adayın Demokrat momentumuna karşı ayakta kalıp kalamayacağını gösterecek. Trump, komşu Birinci Bölge'yi 2024'te beş puanla kazanmıştı ancak analistler bu yılki Temsilciler Meclisi yarışının başa baş olduğunu belirtiyor. Demokrat savcı Shannon Taylor'un, 2007'de ilk kez seçilen Cumhuriyetçi Temsilci Rob Wittman'ı yenmesi, Demokratlar için çok iyi bir gece anlamına gelebilir.
Michigan'da 5 Ağustos'ta yapılan ön seçimleri kazanarak Demokrat Partinin adayı olan Mısır asıllı Abdul el-Sayed, eyaletin Royal Oak kentinde seçim öncesindeki son günde kampanya çalışması yaptı. Sayed, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ile sahneye çıkarak Michiganlılardan oy istedi. Konuşmasında ülkedeki ekonomik duruma odaklanan Sayed, Michiganlı aileler için gıda ve günlük giderlerin çok daha pahalı hale geldiğini söyledi ve seçmenlere "Yarın beni senatör olarak çağırın." dedi.
Sandıkta, Mısır kökenli Müslüman aday 42 yaşındaki Abdul el-Sayed ile Cumhuriyetçi rakibi 63 yaşındaki Mike Rogers, ABD Senatosu'nda Michigan'ı temsil etmek için mücadele veriyor. Eyaletin mevcut Demokrat Senatörü Gary Peters'in yıl sonunda emekliye ayrılacak olması nedeniyle boşalacak koltuk için yapılacak bu seçimde, Michigan'ı kazanmak, Demokratların Senato'da çoğunluğu ele geçirme hedefi açısından büyük önem taşıyor. İki adayın yarışı, sadece Senatoda siyasi dengeleri değiştirme açısından değil, ülke içindeki siyasi kutuplaşmanın önemli göstergelerinden biri olarak da öne çıkıyor. Sayed, sandıktan zaferle çıkması halinde ABD Senatosuna seçilen ilk Müslüman isim olarak tarihe geçecek.
ABD'nin geniş yüzölçümü, birden fazla saat dilimi ve eyaletlerin kendine özgü oy sayım kuralları, sonuçların kademeli olarak açıklanmasına yol açıyor. Doğu Yakası'nda (New York, Washington) sandıkların kapanışı ABD saatiyle yaklaşık 18.00-20.00 arasında gerçekleşiyor. Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı dikkate alındığında, ilk resmi olmayan sonuçların 4 Kasım 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinde (TSİ 02.00-04.00 arası) uluslararası haber ajanslarına ulaşmaya başlaması bekleniyor.
ABD'de bugün yapılacak Kongre ara seçimleri için geri sayım sürerken Amerikalı seçmenlerin oy verme tercihlerinde hayat pahalılığı, artan akaryakıt fiyatları, İran savaşının etkileri ve sağlık hizmetleri en önemli başlıklar olarak öne çıkıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın performansının oylanacağı Kongre ara seçimlerine yönelik anketler, seçmenlerin özellikle ekonomik duruma odaklandığını ortaya koyuyor.
Son dönemde yükselen benzin ve dizel fiyatları, enflasyon, konut ve sağlık harcamaları ile İran savaşının Amerikan ekonomisindeki yansımaları, seçim sürecinin başlıca tartışma konularını oluşturuyor. Cumhuriyetçiler, Trump yönetiminin vergi indirimlerini, sınır güvenliği politikalarını ve ekonomik büyümeyi öne çıkarırken Demokratlar hayat pahalılığı ve İran savaşının Amerikan ekonomisindeki olumsuz yansımalarının altını çiziyor.
ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin yasama gücünü ve Kongre'deki siyasi dengeyi şekillendirecek ara seçimlerde oy verme işlemi başladı.