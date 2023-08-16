Litvanya'dan flaş karar: Belarus sınırındaki iki sınır geçiş noktası kapatılıyor

Haberin Devamı

Litvanya, Rus paralı asker grubu Wagner’in Belarus’a geçmesinin ardından sınırda önlemleri arttırıyor. Vilnius yönetimi, komşusu Belarus ile olan 6 sınır geçiş noktasından 2’sini geçici olarak kapatma kararı aldı.



Ticari araçlar tarafından kullanılmayan Tverecius ve Sumskas sınır geçiş noktalarının 18 Ağustos’tan itibaren geçici olarak kapatılacağı açıklandı. Trafiğin Medininkai sınır kapısına yönlendirileceği belirtildi.



Litvanya Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı Komutanı Rustamas Liubajevas ise Belarus'ta 4 bin 500 civarında Wagner savaşçısı olabileceğine, bunların bir kısmının Litvanya ve Polonya sınırlarına yakın noktalarda konuşlanmış olabileceğine dikkat çekti.