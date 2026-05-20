Litvanya'da tehlike alarmı: Cumhurbaşkanı ve Başbakan sığınaklara indi

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2026 14:19

Baltık ülkesi Litvanya'nın Belarus sınırına yakın bölgelerinde İHA alarmı verildi. Ülke genelinde ilan edilen "hava tehlikesi" nedeniyle Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve Başbakan Inga Ruginiene sığınaklara gitti.

Litvanya ordusu, ülke hava sahasını ihlal eden bir insansız hava aracı (İHA) nedeniyle "hava tehlikesi" uyarısı yayınlayarak halka sığınaklara gitmeleri yönünde uyarıda bulundu. Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve Başbakan Inga Ruginiene sığınağa götürüldü, parlamento da tahliye edildi.

Litvanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Belarus'tan geldiği düşünülen bir insansız hava aracının sınır yakınlarında tespit edilmesinin ardından ülkenin bazı bölgelerinde "hava tehlikesi" uyarısı verildiği, NATO Baltık Hava Polisliği misyonunun aktif edildiği bildirildi.

Litvanya Savunma Bakanı Robertas Kaunas yaptığı açıklamada, askeri uçakların tehdidi etkisiz hale getirmeye çalıştığını söyledi. Kaunas, "NATO Hava Polisliği misyonu aktif hale getirildi ve Litvanya hava sahasında tespit edilen bir insansız hava aracına müdahale ediliyor" ifadelerini kullandı.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda

HALKA SIĞINAKLARA İNME UYARISI

Ordu tarafından yapılan acil durum duyurusunda, başkent Vilnius'ta halkın sığınaklara gitmeleri istendi. Duyuruda, "Derhal bir sığınağa ve güvenli bir yere gidin, sevdiklerinize dikkat edin" ifadeleri kullanıldı. Vilnius Havalimanı üzerindeki hava sahası da kapatıldı. Baltic News Service (BNS) ajansına göre Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ve Başbakan Inga Ruginiene sığınaklara götürüldü, Litvanya parlamentosu Seimas da tahliye edildi.

Bu, Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı topyekûn işgalinden bu yana bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkenin başkentindeki sakinlerin ve siyasi liderlerin sığınaklara gitmesine yol açan ilk büyük alarm durumu oldu.

Litvanya, doğuda Rusya'nın müttefiki Belarus ve batıda Rusya'nın Kaliningrad özerk bölgesi ile sınır komşusu.

