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Son dakika...Litvanya'da kargo uçağı binanın üzerine düştü: 1 ölü 4 yaralı

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#Litvanya#Kargo Uçağı#Uçak Kazası
Son dakika...Litvanyada kargo uçağı binanın üzerine düştü: 1 ölü 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 09:55

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta, bir kargo uçağının düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

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Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonundaki (LRT) habere göre, Almanya'nın Leipzig kentinden Vilnius'a gitmek üzere havalanan uçak, yerel saatle 05.30 sularında havalimanı yakınlarında iki katlı bir binanın üzerine düştü.

Son dakika...Litvanyada kargo uçağı binanın üzerine düştü: 1 ölü 4 yaralı


İtfaiye ve Kurtarma Biriminden (PAGD) bir yetkili, yaptığı açıklamada uçağın düştüğü binada yangın çıktığını belirtti.

Yetkili, pilotlardan birinin kurtarıldığını ve kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını aktardı.

Son dakika...Litvanyada kargo uçağı binanın üzerine düştü: 1 ölü 4 yaralı

Yetkililer, olay yerine sevk edilen ekiplerin yangın söndürme ve kurtarma çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

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Öte yandan, havalimanı yetkilileri, uçağın Alman lojistik şirketi DHL'ye ait olduğunu duyurdu.

Son dakika...Litvanyada kargo uçağı binanın üzerine düştü: 1 ölü 4 yaralı

Hükümete bağlı Ulusal Kriz Yönetim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, uçağın düştüğü binanın 12 sakininin hayatta olduğu ve tahliye edildiği bildirildi.

Vilnius Belediye Başkanı Valdas Benkunskas kazadan kıl payı kurtulan sakinlerin durumunun iyi olduğunu açıkladı

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#Litvanya#Kargo Uçağı#Uçak Kazası

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