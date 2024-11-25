Son dakika...Litvanya'da kargo uçağı binanın üzerine düştü: 1 ölü 4 yaralı

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Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonundaki (LRT) habere göre, Almanya'nın Leipzig kentinden Vilnius'a gitmek üzere havalanan uçak, yerel saatle 05.30 sularında havalimanı yakınlarında iki katlı bir binanın üzerine düştü.



İtfaiye ve Kurtarma Biriminden (PAGD) bir yetkili, yaptığı açıklamada uçağın düştüğü binada yangın çıktığını belirtti.

Yetkili, pilotlardan birinin kurtarıldığını ve kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını aktardı.



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Yetkililer, olay yerine sevk edilen ekiplerin yangın söndürme ve kurtarma çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Öte yandan, havalimanı yetkilileri, uçağın Alman lojistik şirketi DHL'ye ait olduğunu duyurdu.



Hükümete bağlı Ulusal Kriz Yönetim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, uçağın düştüğü binanın 12 sakininin hayatta olduğu ve tahliye edildiği bildirildi.Vilnius Belediye Başkanı Valdas Benkunskas kazadan kıl payı kurtulan sakinlerin durumunun iyi olduğunu açıkladı