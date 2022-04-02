Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Litvanya Rusya'dan gaz ithalatını durdurdu

#Litvanya#Rusya#Gaz
Litvanya Rusyadan gaz ithalatını durdurdu

Litvanya Enerji Bakanı Dainius Kreivis, Litvanya’nın Rusya’dan gaz ithalatını tamamen durduklarını duyurarak, “Bu aydan itibaren Litvanya’da artık Rus gazı yok” dedi.

Haberin Devamı

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları nedeniyle birçok ülke Rusya’ya ağır yaptırımlar uygulamaya devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de yaptırımlara misilleme olarak dost olmayan ülkelerden doğal gaz ödemelerini ruble ile alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamasının ardından Litvanya Enerji Bakanı Dainius Kreivis, yeni bir açıklama yaptı.

Kreivis, Litvanya'nın Rusya'dan gaz ithalatını tamamen durdurduğu belirterek, “Bu aydan itibaren Litvanya'da artık Rus gazı yok. Litvanya, bugün Rusya ile enerji bağlarını kesmemize izin veren kararlar aldı. Bu karar, Litvanya'nın enerji bağımsızlığı tarihinde bir dönüm noktası. AB üyelerinden de aynı davranışı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Litvanya#Rusya#Gaz

BAKMADAN GEÇME!

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

#Sağlık
Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli

Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli?

#Sağlık
Sana bir sır verebilir miyim Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti

'Sana bir sır verebilir miyim?' Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti!

#Matthew Hardy

BAKMADAN GEÇME!

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

#Sağlık
Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli

Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli?

#Sağlık
Sana bir sır verebilir miyim Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti

'Sana bir sır verebilir miyim?' Yüzlerce kadının hayatını bu soruyla mahvetti!

#Matthew Hardy