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Litvanya başbakanı istifa etti

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#Litvanya#Başbakan#Gintautas Paluckas
Litvanya başbakanı istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2025 12:50

Litvanya Başbakanı Gintautas Paluckas ticari ilişkilerine yönelik soruşturma nedeniyle görevinden istifa etti

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Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Başbakan Gintautas Paluckas'ın görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Paluckas bu sabah beni aradı ve istifa ettiğini duyurdu" dedi. Başbakan Paluckas konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmazken, istifanın Paluckas'ın ailesine ait şirketlerde tespit edilen mali suçlarla ilgili soruşturmadan kaynaklandığı öğrenildi.

Gitanas Paluckas'ın Litvanya Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanlığı'ndan da istifa edeceği bildirilirken, partinin başına önceki Ekonomi ve İnnovasyon Bakanı Mindaugas Sinkevicius'un geçmesi bekleniyor.

KOALİSYON HÜKÜMETİNİN DAĞILMASI BEKLENİYOR

Gitanas Paluckas, geçtiğimiz yılın Ekim ayında yapılan parlamento seçimleri sonrası üç partili koalisyonun kurulmasının ardından başbakanlık görevine başlamıştı. Paluckas'ın istifasının ardından koalisyon hükümetinin çökmesi ve kabinesinin de istifa etmesi bekleniyor.

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KARDEŞİNİN EŞİNE AİT ŞİRKETTE ARAMA

Edinilen bilgiye göre Litvanya Mali Suçları Soruşturma Servisi görevlileri sabah saatlerinde Başbakan Gitanas Paluckas'ın kardeşi Danas Paluckas'ın eşine ait Dankora adlı şirkette arama yaptı. Söz konusu şirket Avrupa Birliği (AB) desteğinden yararlanarak Başbakan Paluckas'a ait firmadan batarya sistemleri satın almıştı.

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#Litvanya#Başbakan#Gintautas Paluckas

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