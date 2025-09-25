×
HABERLERDünya Haberleri

Litvanya, Baltık semalarını koruduğu için Türkiye'ye teşekkür etti

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2025 22:10

Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys, müttefik kararlılığının güçlü bir göstergesi olarak Baltık semalarını korumak için Litvanya'ya Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı konuşlandıran Türkiye'ye teşekkür etti.

Dışişleri Bakanı Budrys, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Müttefikimiz Türkiye'ye, Baltık gökyüzünü korumak için Litvanya'ya HİK uçağı konuşlandırdığı için teşekkür ederim. Bu, müttefik kararlılığının güçlü bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında gerçek NATO birliğinin böyle olduğuna vurgu yapan Budrys, NATO topraklarının her karışını omuz omuza savunmaya kararlı olduklarını kaydetti.

Türkiye'nin Vilnius Büyükelçiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda da Büyükelçi Esra Toplu’nun, Litvanya Savunma Bakanı Dovile Sakaliene ile birlikte geçici olarak Siauliai Hava Üssü'nde NATO görevi için konuşlandırılan Türk HİK uçağının personelini ziyaret ettiği belirtildi.

Paylaşımda, "Türkiye, Baltık hava sahasını korumada NATO müttefikimiz Litvanya'nın yanında olmaya devam edecek." ifadesine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, NATO Güvence Tedbirleri kapsamında HİK uçağının 22-25 Eylül'de Litvanya hava sahasında görev icra ettiğini bildirmişti.

