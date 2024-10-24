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Lisede molotofkokteyli patladı: 35 yaralı

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#Şili#Molotof#Protesto
Lisede molotofkokteyli patladı: 35 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 12:07

Şili'nin başkenti Santiago'daki bir lise tuvaletinde molotof kokteyli patladı. Molotof kokteylinin protesto için hazırlandığı ortaya çıkarken patlama sonucunda 35 kişi yaralandı.

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Güney Amerika ülkesi Şili'nin başkenti Santiago'da dün bir grup lise öğrencisinin okulun tuvaletinde protesto için hazırladığı molotofkokteyllerinden biri patladı.

Patlama nedeniyle yangın çıkan okulda öğrenciler büyük panik yaşadı. Onlarca öğrenci alevler içindeki koridordan arkadaşlarının yardımıyla dışarı çıktı. Bazı öğrencilerin vücudunun büyük kısmının yandığı görüldü.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre dün meydana gelen olayda 34 öğrenci ve 1 öğretmen yaralandı. Yaralılardan durumu ciddi olan 11 öğrencinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İtfaiyenin yangını kısa sürede söndürdüğü, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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#Şili#Molotof#Protesto

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