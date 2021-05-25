Linç İlanına büyük tepki

Filistin asıllı ABD’li modeller Bella Hadid ile kardeşi Gigi Hadid ve yine Filistin’e destek veren şarkıcı Dua Lipa, New York Times gazetesinde yer alan tam sayfa bir ilanda “İsrail’i kınayıp Hamas’a sessiz kalmakla” suçlandı. Amerikalı haham Shmuley Boteach’in başında olduğu “Dünya Değerler Ağı” adlı örgüt tarafından verilen ilan, Filistin’e destek veren 3 ünlü ismi doğrudan hedef gösterdiği gerekçesiyle sosyal medyada yoğun tepkilerle karşılaştı. Paylaşımlarında bu ilanı basan New York Times gazetesine de tepki gösteren kullanıcılar, gazetenin böyle bir ilanı yayınladıktan sonra tarafsızlığını koruduğunu iddia edemeyeceğine vurgu yaptı. Hadid kardeşler ile Lipa’nın fotoğraflarına yer verilen ilanda, “Bella, Gigi, Dua; Hamas ikinci Holokost çağrısı yapıyor. Onları derhal kınayın” ifadeleri kullanıldı.

‘ÇİRKİN KAMPANYA İÇİN ADIMI KULLANIYORLAR’

Dua Lipa Twitter’dan bu ilanı kınayan bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Dünya Değerleri Ağı, kim olduğuma ve neyi temsil ettiğime dair yalanlar ve bariz yanlış beyanlarla çirkin kampanyalarını ilerletmek için utanmadan adımı kullanıyor. Tüm ezilen insanlarla dayanışma içinde duruyorum ve her türlü ırkçılığı reddediyorum” dedi. Bella Hadid, olayların başladığı ilk günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Eğer Amerikalıysanız bilin ki ödediğiniz vergilerin bu yaşananlarda payı var! İsrail’e her yıl 3.8 milyar dolar ödüyoruz. Bunu biliyor muydunuz” demişti.

İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarını eleştiren ve Filistin’e destek veren Bella Hadid, Gigi Hadid ve Dua Lipa’yı hedef gösteren New York Times gazetesindeki ilan büyük tepki çekti.

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