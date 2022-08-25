Limiti aşanın suyu kesilecek

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Kaliforniya sınırlarındaki Agoura Hills, Westlake Village, Calabasas ve Hidden Hills bölgelerinde yer alan ve aralarında Kim Kardashian, Sylvester Stallone, Kevin Hart ve Dwayne Wade gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 2 binden fazla lüks malikâne sahibinin su kısıtlamalarına uymadığı bildirildi.

DEFALARCA UYARILDILAR

Kayıtlara göre Kim Kardashian’ın kısıtlamaların uygulanmaya başladığı geçen yıl sonundan beri, kendisine tanınan su kullanma hakkını birçok defa yüzde 150 oranında aştığı görüldü. 878 bin litre fazla su kullanan Kim Kardashian’ın 2 bin 325 dolar ceza ödediği bildirildi. Ünlü oyuncu Sylvester Stallone de 870 bin litre, komedyen Kevin Hart ise 442 bin litre su aşımı yaptı. Las Virgenes Belediyesi Sular İdaresi, sürekli olarak hak aşımı yapan konut sahiplerine önce para cezası verildiğini, ihlalin devam etmesi durumunda ise su kesintisi yapıldığını açıkladı. Yetkililer, 20’den fazla konutun su vanasının mühürlendiğini belirtti.