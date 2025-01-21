×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Liman'da korkunç patlama: İspanya'da 1 ölü 1 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#İspanya#Barselona#Liman Patlaması
Limanda korkunç patlama: İspanyada 1 ölü 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2025 16:08

İspanya'nın Barselona kentindeki limanda, asetat tankı patlaması meydana geldi. Patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

İspanya'nın Barselona kentindeki limanda Tipsa şirketine ait tesiste bakım çalışmaları sırasında patlama meydana geldi.

Barselona Belediyesinden yapılan açıklamada, asetat taşıyan bir tankın patlaması sonucu yangın çıktığı, kimyasal riske yönelik acil durum planının devreye sokulduğu bildirildi.

Liman yetkilileri, patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, patlamanın olduğu bölgede güvenlik çemberi oluşturuldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İspanya#Barselona#Liman Patlaması

BAKMADAN GEÇME!